Un sorvegliante ha individuato due ladri nel giardino di villa Valentino grazie alle telecamere e ha sparato in aria per costringerli alla fuga

Sfortunati i due ladri che hanno tentato il furto nella villa dello stilista Valentino. Contro di loro un sorvegliante attento ai dettagli che li ha ripresi nelle videocamere di sicurezza mentre si muovevano nel giardino.

Spaventati dal colpo di pistola sparato in aria, i due, a bordo di una Fiat Panda, si sono dati alla fuga. Ma cosa cercavano? Nella villa di uno stilista famoso come Valentino Garavani, la scelta poteva ricadere su molti beni di lusso.

Tentato furto nella villa di Valentino Garavani

Un episodio che richiede quasi più tempo a raccontarlo che a riviverlo. Il tentativo di furto nella villa romana dello stilista è stato breve ed è finito con una fuga rocambolesca a bordo di una Fiat Panda. Dall’altro lato, protagonista è stato il sorvegliante della proprietà, situata vicino all’Appia Antica.

Valentino, al momento del tentativo di furto, si trovava in casa insieme ai collaboratori domestici e ad altre persone. Il vigilante ha notato i movimenti della coppia di ladri dalle videocamere di sorveglianza.

Non è neanche iniziato uno scontro: il vigilante ha deciso di sparare in aria per spaventare i due che, effettivamente impauriti, si sono dati alla fuga. Nessun ferito, nessun furto. La sicurezza ha fornito l’identikit dei ladri e, grazie ai rilievi sul posto e alle immagini delle videocamere, è probabile che si riesca a ritrovare almeno l’auto (se di proprietà o rubata non è ancora chiaro) e i due responsabili del tentativo di furto.

Cosa cercavano i ladri?

Che Valentino sia uno stilista stimato e famoso in tutto il mondo è noto a chiunque, anche ai due ladri. È facile quindi immaginare che all’interno della villa stessero cercando qualcosa di specifico e non che si trattasse di un furto improvvisato. Peccato però che abbiano incontrato il vigilante sbagliato.

Probabilmente cercavano denaro o qualche oggetto di valore, perché il patrimonio di Valentino Garavani è soprattutto fatto di beni immobiliari e opere d’arte che non sono certo semplici da rubare e trasportare su una Fiat Panda.

Non potevano certo portarsi via i 300 milioni di dollari che Valentino ottenne vendendo la sua azienda alla holding di Gianni Agnelli nel 1998, né il patrimonio personale dello stilista, stimato intorno a 1,5 miliardi di euro.

Le residenze ricche di storia

Forse i due ladri avevano letto alcuni articoli in cui venivano mostrati gli interni delle residenze di Valentino, tra cui quella romana presa di mira. Ogni immobile, ogni scultura e tappezzeria è di lusso, pensata appositamente per lo stilista e le sue esigenze.

Le dimore di Valentino includono:

la villa a Roma sull’Appia;

il castello di Wideville, a Davron-Crespières, vicino a Parigi;

il palazzo ottocentesco a Holland Park, a Londra;

l’appartamento di New York, un attico su Park Avenue;

lo chalet Gifferhorn, dimora invernale a Gstaad;

la villa di Capri;

Villa La Vagnola, a Cetona.

Quest’ultima in particolare è stata venduta da poco per oltre 10 milioni di euro. In queste abitazioni sono conservati quadri di alto valore, come cinque opere di Pablo Picasso nel palazzo di Londra o il ritratto femminile del Bronzino. E non manca lo yacht di lusso: Valentino ne possiede uno, anche se non tutti lo considerano una “residenza”.