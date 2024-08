Giornalista pubblicista con esperienza in redazioni rilevanti, è specializzata in economia, finanza e geopolitica.

Fonte: 123RF La classifica degli yacht più costosi del mondo

Nel mondo esclusivo della nautica di lusso, gli yacht non rappresentano semplicemente un mezzo per attraversare gli oceani, ma sono veri e propri monumenti galleggianti al potere e alla ricchezza. Qui, ogni metro quadrato non è solo progettato per il comfort, ma per ostentare uno status che va ben oltre l’immaginabile. Tra materiali preziosi come l’oro e sistemi di sicurezza militari, queste imbarcazioni incarnano una fusione perfetta tra tecnologia, design e sfarzo. In questo viaggio nelle acque più dorate, esploreremo i cinque yacht più costosi al mondo.

History Supreme – 4,4 miliardi di euro

Fonte: 123RF

Il History Supreme è lo yacht che lascia senza parole, non solo per il suo prezzo ma per i materiali che lo compongono: oro massiccio e platino per un totale di 100.000 kg. Realizzato dal designer britannico Stuart Hughes, questo gioiello di 30 metri racchiude particolari che sembrano usciti da una fiaba dell’eccesso, come una parete fatta con frammenti di meteorite e una scultura ottenuta da ossa di dinosauro. Più che una barca, una celebrazione dell’opulenza portata all’estremo. A confronto, quello di Mark Zuckerberg sembra una normalissima barca.

Questo yacht sfoggia una gamma di dettagli che sfidano l’immaginazione: il ponte, l’ancora, i corrimano e persino la sala da pranzo sono interamente realizzati in metalli preziosi. Il fiore all’occhiello è la cabina principale, le cui pareti sono impreziosite da pietra meteoritica e un frammento autentico di osso di dinosauro T-Rex​.

Eclipse – 1,4 miliardi di euro

Fonte: IPA

Se il nome Eclipse non vi dice niente, basta guardare chi lo possiede: il magnate russo Roman Abramovich. Con i suoi 162 metri di lunghezza, questa mega-imbarcazione rappresenta un trionfo di sicurezza e comfort, dotata di due eliporti, una discoteca privata, piscine, e persino un sottomarino. La sicurezza è curata nei minimi dettagli: vetri antiproiettile e sistemi di rilevazione missilistica. Abramovich non ha solo comprato un gioiello del mare, ma una vera e propria fortezza galleggiante.

Flying Fox – 500 milioni di euro

Fonte: IPA

Il Flying Fox, lungo 136 metri, è uno dei superyacht più costosi e lussuosi al mondo. Tra le sue caratteristiche, spiccano una spa di 400 metri quadrati, una piscina di 12 metri e ben 11 mini-appartamenti. Avvistato spesso nelle acque italiane, come a Capri, è un simbolo del lusso contemporaneo. Gli interni offrono una combinazione di relax e raffinatezza mai vista su una nave.

Azzam – 554 milioni di euro

Con i suoi 180 metri di lunghezza, Azzam è uno degli yacht più imponenti e veloci mai costruiti, e il suo costo supera lo yacht a forma di cigno. Di proprietà della famiglia reale degli Emirati Arabi Uniti, questo gigante del mare può raggiungere una velocità di oltre 30 nodi, grazie alla combinazione di tecnologie all’avanguardia e un design ultra-elegante firmato da Nauta Yachts. Gli interni, progettati da Christophe Leoni, sono un omaggio al lusso più raffinato, senza compromessi.

Dubai – 369 milioni di euro

Commissionato inizialmente dal principe Jefri Bolkiah del Brunei e oggi di proprietà dello sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, il Dubai è un altro colosso dei mari. Con i suoi 162 metri, si distingue per i dettagli architettonici, come la spettacolare scala centrale e la piscina con piastrelle decorative che sembrano opere d’arte. Gli interni, arricchiti da materiali pregiati, offrono il massimo della sontuosità, rendendo questo yacht una delle imbarcazioni più ammirate nelle acque di tutto il mondo.