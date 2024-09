Nato a Latina nel 1991, è laureato in Economia e Marketing e ha un Master in Radio, Tv e Web Content. Ha collaborato con molte redazioni e radio.

Temperature basse nel weekend, arriva il freddo in Italia

In Italia tornerà presto il freddo, lasciando l’amaro in bocca a chi sperava in un’estate prolungata. Entrando più nel dettaglio, dopo le prime perturbazioni che hanno interessato il Bel Paese nel corso dell’ultimo weekend del 7 e 8 settembre, ci sarà una breve pausa di due giorni, tra martedì e mercoledì, cui farà seguito un brusco calo delle temperature dovuto all’arrivo di un nuovo fenomeno atmosferico. Si assisterà a un vero calo termico, con le piogge alimentate da correnti fredde polari di grande intensità che porteranno le colonnine di mercurio ben al di sotto delle medie di stagione nei giorni 14 e 15 settembre.

In Italia torna il freddo da giovedì

Il weekend del 7 e 8 settembre è stato segnato da perturbazioni e abbassamenti delle temperature in tutta Italia, uno scenario che ha fatto saltare il fine settimana al mare di molte persone. A quel primo scorcio di autunno faranno seguito, come detto, due giorni di parziale ritorno del bel tempo (martedì e mercoledì), con le condizioni meteo che miglioreranno un po’ ovunque riportando il sole e il caldo grazie all’arrivo dei secchi venti di maestrale. Una tregua prima della tempesta, è proprio il caso di dirlo, visto che già da giovedì 12 settembre una perturbazione spinta da correnti fredde polari arriverà sull’Italia, portando con sé piogge e un brusco calo delle temperature. Il fenomeno si protrarrà fino al fine settimana successivo (14-15 settembre) compreso, portando le colonnine nelle zone più interne del Paese, come in Val Padana, a scendere fino a minime a una cifra soltanto.

Il meteo della settimana in Italia

Nella giornata di martedì 10 settembre in Italia è previsto tempo stabile, clima gradevole di giorno e fresco nel corso della notte, con fenomeni residui attesi soltanto nelle aree del Sud. Il giorno successivo, mercoledì 11 settembre, la situazione meteorologica di stabilità sul Bel Paese troverà conferma, anche se le temperature minime cominceranno a scendere. Stabili, invece, quelle massime.

Giovedì 12 settembre si assisterà invece all’arrivo di una nuova perturbazione sull’Italia che, spinta da fredde correnti polari, rovinerà i piani di chi sperava in un estate senza fine anche nel 2024. Sarà il freddo a farla da protagonista, con le temperature che assumeranno un aspetto decisamente più da autunno inoltrato che da fine estate. Piogge e temporali interesseranno le regioni del Centro e del Nord, con il conseguente calo termico netto. Venerdì 13 settembre il maltempo si diffonderà ancora, coinvolgendo anche le regioni del Sud, con le temperature che scenderanno ben al di sotto delle medie stagionali. Attesa anche la neve, con i fiocchi che scenderanno sulle Alpi di confine fino a 1500 metri.

Meteo del weekend del 14 e 15 settembre

La situazione climatica fredda e con perturbazioni non troverà tregue nel prossimo weekend del 14 e del 15 settembre. Sabato, più nel dettaglio, si aspettano fenomeni sparsi nelle regioni del Sud, mentre altrove la situazione migliorerà rispetto ai giorni precedenti mantenendosi comunque un clima fresco di giorno e più rigido di notte.

Nella giornata di domenica, invece, correnti fredde provenienti da Est porteranno a temporali sparsi sull’Adriatico. Quanto alle temperature, saranno stazionarie, ma ben al di sotto delle medie stagionali. Anche il rientro in ufficio del lunedì successivo, il 16 settembre, sarà all’insegna del freddo, con la possibile instabilità al Centro – Sud.