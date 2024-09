Il maltempo non è ancora finito sull'Italia: il Nord può salutare l'estate e al Sud le temperature sono in progressivo calo, nonostante il nuovo record annuale

Fonte: ANSA Milano nella morsa del maltempo: le previsioni meteo confermano piogge e temporali.

Sembra già finita la leggera tregua dal maltempo per l’Italia, con un week-end che si apre all’insegna dell’instabilità. L’estate sembra essere ormai finita in metà del Paese e le previsioni di domenica attestano un peggioramento delle condizioni meteo in larga parte del territorio. Possiamo dire addio alla stagione della tintarella e dei bagni al mare? Non proprio: al Sud il caldo non è destinato a sparire del tutto. Gli abitanti del Nord possono invece rassegnarsi a procedere con il cambio di stagione dell’armadio.

Non è prevista alcuna allerta maltempo emanata dalla Protezione Civile, benché siano attesi temporali nel fine settimana in tutta la Penisola. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni meteo in tempo reale ed evitare di rimanere all’aperto in caso di fulmini in avvicinamento.

Le previsioni per sabato 7 settembre

Sabato 7 settembre ci aspetta una giornata inizialmente stabile e calda in gran parte d’Italia, con un temporaneo aumento della pressione atmosferica. Al Nord e al Centro il cielo sarà per lo più sereno o leggermente nuvoloso, con possibilità di brevi piogge solo sulle Alpi piemontesi. Il tempo peggiorerà in serata, con piogge che si sposteranno verso la pianura tra Piemonte e Lombardia.

Al Sud e sulle Isole ci saranno nubi medio-alte sparse con rovesci locali soprattutto sulla Sicilia, ma nel pomeriggio avremo schiarite più ampie. Le temperature in aumento saranno ideali per chi vuole approfittare delle ultime giornate di fine estate per fare un tuffo e salutare il mare.

Che tempo fa domenica 8 settembre

Domenica 8 settembre sarà una giornata ricca di perturbazioni, con temporali già dalla notte sulla Liguria e sull’alta Toscana e piogge su Piemonte e Lombardia. Durante la mattina, le precipitazioni si estenderanno al resto del Nord, con piogge intense in particolare sul resto della Toscana.

Nel pomeriggio i temporali raggiungeranno il Centro e la Sardegna, mentre al Sud e in Sicilia il cielo sarà coperto da nubi alte e sottili, ma senza pioggia. Le temperature cominceranno a diminuire al Centro e al Nord, mentre al Sud rimarranno elevate. Il vento di Scirocco aumenterà l’intensità, portando mare mosso su tutte le coste italiane.

Il meteo della prossima settimana

L’inizio della settimana del 9 settembre sarà segnata da un’anomalia depressionaria proveniente dal Nord Europa che porterà condizioni di instabilità su gran parte dell’Italia. Le precipitazioni saranno superiori alla norma, soprattutto al Nord Est e nelle zone del basso Tirreno.

Sarà quindi una settimana piovosa, con temperature al di sotto delle medie stagionali. Tuttavia la Puglia e la Sicilia meridionale potrebbero vedere temperature più in linea con i valori abituali e anche sopra la norma. Ricordiamo che le previsioni meteo, anche quelle più autorevoli dell’Aeronautica Militare, perdono affidabilità in base alla loro distanza nel tempo.

L’estate 2024 è stata la più calda di sempre

In generale dobbiamo prepararci a giornate fresche e spesso piovose su gran parte del Paese che prendono il posto di quella che è già stata accertata essere l’estate più calda di sempre, con una temperatura media globale di 16,82 °C nel solo mese di agosto. Anche se questa cifra può sembrare bassa, basti pensare che si tratta di 1,51 °C sopra la media del periodo preindustriale.

La soglia limite fissata dall’Accordo di Parigi è stata superata anche quest’anno, insomma. Si tratta del limite ideale oltre il quale si verificano maggiori eventi estremi, l’innalzamento del livello del mare, una perdita irrecuperabile della biodiversità e danni irreversibili ai vari ecosistemi del pianeta. Senza la totale fuoriuscita dai combustibili fossili, prevista dalla Cop28, non ci aspetta un futuro roseo.