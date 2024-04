Musk è arrivato a Pechino per portare avanti colloqui sulla guida autonoma e addestrare i suoi algoritmi trasferendo la mappatura in Usa. Tesla era stata bandita dai siti militari per problemi relativi ai dati

Giornalista pubblicista con esperienza in redazioni rilevanti, è specializzata in economia, finanza e geopolitica.

Fonte: Ansa Elon Musk a sorpresa in Cina. E Tesla ottiene l'autorizzazione per la sicurezza dei dati

Tesla, il gigante automobilistico statunitense, ha recentemente superato importanti ostacoli normativi in Cina, aprendo la strada al lancio del suo software di guida autonoma nel secondo mercato automobilistico più grande del mondo. Questo sviluppo favorevole è stato reso possibile dalla visita a sorpresa del Ceo Elon Musk nella capitale cinese, dove ha avuto incontri chiave per discutere del futuro della tecnologia di guida autonoma della società.

Musk a Pechino per chiudere un accordo storico

Durante il suo soggiorno a Pechino, Musk ha trattato la questione del lancio del software Full Self-Driving (Fsd) e del trasferimento dei dati di guida all’estero, come riporta Reuters. Tesla ha già raggiunto un accordo con Baidu, gigante tecnologico cinese, per utilizzare la loro licenza di mappatura. Fino ad ora c’erano stati problemi in tal senso perché il governo cinese si è opposto al trasferimento di dati negli Stati Uniti.

Recentemente, l’approvazione delle auto Model 3 e Y di Tesla da parte di una delle principali associazioni automobilistiche cinesi ha rafforzato ulteriormente la posizione della società sul mercato cinese, confermando che i suoi veicoli soddisfano i rigorosi requisiti di sicurezza del paese.

L’accordo con Baidu

Baidu è il principale motore di ricerca cinese su internet. Secondo quanto riportato da Reuters, l’accordo prevede che Tesla ottenga l’accesso alla licenza di mappatura di Baidu per raccogliere dati sulle strade pubbliche cinesi, un passo cruciale per il lancio del suo sistema di assistenza alla guida, noto come Full Self Driving (Fsd), nel mercato cinese.

Inoltre, Baidu fornirà a Tesla il suo sistema di navigazione a livello di corsia. In Cina, tutti i sistemi di guida intelligente devono ottenere una qualifica di mappatura prima di poter operare sulle strade pubbliche e le aziende straniere devono collaborare con aziende nazionali che hanno ottenuto la licenza.

Con questa partnership, Tesla sarà in grado di utilizzare legalmente il suo software Fsd sulle strade cinesi e raccogliere dati sulle condizioni circostanti dei veicoli. Non è ancora chiaro però se i dati raccolti apparterranno a Tesla o a Baidu. Baidu dal canto suo ha recentemente annunciato collaborazioni con diverse aziende, tra cui Tesla, durante una conferenza stampa tenuta il 20 aprile, ma la funzione Fsd non è stata menzionata specificamente.

La potenziale introduzione del sistema Full Self-Driving (Fsd) di Tesla sul mercato cinese arriva in un momento di incertezza per l’azienda, con le azioni che hanno registrato una significativa perdita di valore all’inizio dell’anno.

La settimana scorsa, Tesla ha anche segnato il suo primo calo trimestrale delle entrate dal 2020, causato principalmente dalla pandemia che ha influenzato la produzione e le consegne. Questi segnali misti hanno alimentato preoccupazioni riguardo alla traiettoria di crescita del produttore di veicoli elettrici.

I dati non dovranno arrivare negli Stati Uniti

Le preoccupazioni sulla sicurezza e la conformità dei dati sono state le principali ragioni per cui Tesla non ha ancora reso disponibile il suo software Fsd in Cina, nonostante la forte domanda dei consumatori. Le autorità di regolamentazione cinesi hanno richiesto che tutti i dati raccolti dalla flotta cinese di Tesla siano archiviati localmente a Shanghai, impedendo alla società di trasferirli negli Stati Uniti.

Musk, però, ha intensificato gli sforzi per ottenere l’approvazione per il trasferimento dei dati raccolti in Cina all’estero, al fine di addestrare gli algoritmi per le sue tecnologie di guida autonoma.

La necessità di garantire la sicurezza e la conformità dei dati è stato un problema significativa per Tesla nel suo sforzo di introdurre il software Full Self-Driving (Fsd) in Cina, il secondo mercato automobilistico più grande al mondo per l’azienda.

Nonostante la forte domanda dei clienti, le autorità di regolamentazione cinesi hanno imposto nel 2021 che tutti i dati raccolti dalla flotta cinese di Tesla fossero archiviati localmente a Shanghai, impedendo alla società di trasferirli negli Stati Uniti.

Elon Musk è attivamente impegnato nel cercare l’approvazione per trasferire i dati raccolti nel paese all’estero, al fine di addestrare gli algoritmi necessari per le tecnologie di guida autonoma di Tesla, in un chiaro segno del suo impegno nel superare gli ostacoli normativi e tecnici che ostacolano l’espansione della società nel mercato cinese.

Da anni, le auto Tesla hanno incontrato restrizioni rigide che ne vietano l’accesso ai complessi militari cinesi, una misura volta a preservare la sicurezza nazionale, specialmente considerando le telecamere integrate nei veicoli.

Queste limitazioni si estendono anche a luoghi di rilevanza politica, come l’evento annuale estivo della leadership del Partito Comunista cinese, al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.

Un incontro super segreto

La visita di Elon Musk in Cina, inizialmente riportata da Reuters, è stata caratterizzata da una discrezione sorprendente, non annunciata pubblicamente. La fonte che ha fornito la notizia ha preferito mantenere l’anonimato, presumibilmente per non parlare con i media.

Il viaggio di Musk è stato segnalato dall’app cinese di monitoraggio dei voli Flight Manager, che ha rilevato che l’aereo su cui si trovava è decollato dall’aeroporto di Pechino e diretto ad Anchorage, in Alaska. Nonostante la risonanza di questa visita a sorpresa, Tesla non ha ancora risposto alle richieste di commento sulla partenza di Musk.

Gli analisti finanziari di Wedbush hanno sottolineato l’importanza di questo evento per Tesla, mentre rivali cinesi come Xpeng e Huawei Technologies hanno continuato ad avanzare nella corsa alla leadership nel settore della guida autonoma. Il commentatore Hu Xijin, attraverso il suo account Weibo, ha enfatizzato il ruolo unico di Tesla nel soddisfare i rigidi requisiti di conformità dei dati cinesi, prevedendo che ciò aprirà la strada per una maggiore penetrazione delle auto Tesla in settori sensibili come le agenzie governative e le aziende statali in tutta la Cina.

L’incontro di Musk con il premier cinese Li Qiang è stato accolto positivamente, con elogi per il contributo di Tesla allo sviluppo economico e commerciale tra Stati Uniti e Cina. La visita di Musk ha anche incluso incontri con importanti figure del settore automobilistico cinese, come il presidente di Catl, uno dei principali fornitori di batterie per Tesla.

Nonostante la riservatezza della visita, il suo impatto sul settore automobilistico cinese è stato notevole, con analisti e commentatori che lo considerano un momento cruciale per l’azienda e un esempio significativo di risoluzione delle problematiche di sicurezza dei dati nel settore automobilistico globale.