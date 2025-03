Nato a Latina nel 1991, è laureato in Economia e Marketing e ha un Master in Radio, Tv e Web Content. Ha collaborato con molte redazioni e radio.

Fonte: ANSA Carta identità elettronica, open day a Roma il 29 marzo

Il Comune di Roma Capitale ha predisposto un nuovo open day degli uffici anagrafici in alcuni municipi per agevolare i cittadini nel passaggio alla Carta d’identità elettronica. La data scelta è il 29 marzo 2025, sabato dunque, giorno in cui negli orari preposti ci si potrà recare presso gli sportelli dedicati ed effettuare tutto il necessario per richiedere la propria CIE. I municipi interessati dall’iniziativa sono il I, il VI e il XIII, così come gli ex Punti informativi turistici di piazza Santa Maria Maggiore, piazza Sonnino, piazza delle Cinque Lune e il punto di rilascio di via Petroselli 52. Ai cittadini è richiesta la prenotazione.

Open day Roma CIE, cosa fare

Al fine di ottenere la propria Carta d’identità elettronica, i cittadini di Roma Capitale dovranno recarsi negli sportelli aperti eccezionalmente il 29 marzo 2025 previo appuntamento. Questo deve essere preso entro venerdì 28 marzo sul sito Agenda CIE del ministero dell’Interno, con l’accesso che deve essere effettuato tramite SPID.

La procedura di prenotazione necessita dell’inserimento di alcuni dati da parte dei cittadini, quali nome, cognome, codice fiscale e Comune prescelto. Successivamente verranno indicate le date disponibili di appuntamento, cui in questo caso a Roma si aggiunge l’open day del 29 marzo 2025. Scelta il giorno, l’incontro per essere confermato necessiterà di un ulteriore assenso da parte del cittadino alla richiesta inviata allo stesso via email.

Avendo cura di seguire i passaggi sopraindicati, il cittadino con appuntamento dovrà recarsi fisicamente presso l’ufficio scelto con un fototessera recente, una carta di pagamento elettronico e il suo vecchio documento d’identità.

Gli uffici anagrafici aperti

Nel corso della giornata di open day CIE del 29 marzo 2025 solo alcuni degli uffici anagrafici di Roma Capitale saranno aperti nel rispetto di determinati orari. Entrando più nello specifico, l’iniziativa interesserà:

il municipio I. La sede di via Petroselli 50 sarà aperta sabato dalle 08:30 alle 12:30, quella di Circonvallazione Trionfale 19 dalle 08:30 alle 14:00 sempre nella giornata di sabato;

il municipio VI. La sede di via Duilio Cambellotti 11 sarà aperta eccezionalmente nella giornata di sabato dalle ore 07:00 alle ore 14:00;

il municipio XIII. La sede di via Aurelia 470 resterà aperta dalle 08:30 alle 14:00 di sabato 29 marzo 2025.

Per quanto riguarda, infine, gli ex Pit di piazza Santa Maria Maggiore, piazza Sonnino, piazza delle Cinque Lune e via Petroselli 52, nella giornata di open day rispetteranno l’orario di apertura tra le 08:30 e le 14:00.