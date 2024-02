Giornalista pubblicista e copywriter, ha accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. È esperto in materie economiche.

Fonte: IPA Re Carlo III

È morto il Re, viva il Re! La Corona non può permettersi di farsi trovare impreparata dinanzi alla morte improvvisa di una figura tanto importante come la guida suprema della Famiglia Reale. Così come accaduto per sua madre, la compianta Regina Elisabetta II, anche per Re Carlo III è stato tutto già stabilito.

Possibile pensare come un’accelerazione nella programmazione di alcuni dettagli sia stata data dalla diagnosi ricevuta dal sovrano, malato di cancro. Ad ogni modo, augurandogli ancora un lungo regno, nelle stanze di Buckingham Palace e del Palazzo di Westminster si parla già di Operazione Menai Bridge.

Menai Bridge, i funerali di Carlo

Quando si parla di funerali di Stato per la Famiglia Reale è sempre previsto un nome in codice. Nel caso della Regina Elisabetta II era Operazione London Bridge. Tutto era stato programmato con molti anni d’anticipo.

Un’istituzione come Buckingham Palace non intende farsi trovare impreparata dinanzi all’evenienza di una dipartita tanto ravvicinata alla precedente, avvenuta nel 2022. Nell’ultimo periodo si è spesso parlato del tema, considerando le condizioni di salute di Re Carlo III. Anche il topic di una potenziale abdicazione è stato trattato, mentre sua sorella, la Principessa Anna, ne sta facendo le veci al fianco della Regina Camilla.

Ad ogni modo, quando l’ora del sovrano scatterà, avrà inizio ufficialmente l’Operazione Menai Bridge. Il nome viene scelto proprio da Re e Regine. Carlo ha optato per un omaggio al ponte gallese, Menai Bridge appunto. Del resto ha vissuto la maggior parte della sua vita come Principe del Galles. Nello specifico questa storica struttura collega la terraferma con l’isola di Anglesey.

Funerali Re Carlo: quanto costano

Le cifre dei funerali di Re Carlo non sono ancora note e questo è qualcosa di ovvio. Il sovrano è ancora in vita e, per quanto si possa programmare, non si può di certo tener conto delle mutazioni del costo della vita, dell’inflazione e di altri fattori.

Si può però sfruttare quanto rivelato per i funerali di sua madre, la Regina Elisabetta. I cittadini del Regno Unito hanno pagato con le proprie tasse ben 162 milioni di sterline. Si tratta di circa 189 milioni di euro.

Cifre ufficiali, rese note dal Tesoro nel 2023, un anno dopo la lunga cerimonia. Nello specifico ecco la suddivisione delle spese in sterline:

Dipartimento di Cultura, Media e Sport – 57,420 milioni;

Dipartimento dei Trasporti – 2,565 milioni;

Ufficio degli Esteri, Commonwealth e Sviluppo – 2,096 milioni;

Ufficio dell’Interno – 73,68 milioni;

Ministero della Difesa – 2,890 milioni;

Ufficio Irlanda del Nord – 2,134 milioni;

Governo della Scozia – 18,756 milioni;

Governo del Galles – 2,202 milioni.

Per quanto riguarda i funerali di Re Carlo, ovvero Operazione Menai Bridge, la cifra dovrebbe essere al di sotto di quanto indicato. Il sovrano ha infatti richiesto un approccio meno sfarzoso, in linea con la nuova immagine che si vuol dare della Corona.

Carlo III ha dovuto scegliere tutto nei dettagli. Dall’annuncio della BBC si passerà all’avvio dei dieci giorni di lutto, con esposizione della salma al pubblico e, infine, funzione religiosa presso l’Abbazia di Westminster. Al fine di garantire un risparmio per le casse dello Stato, il Re avrebbe accorciato il percorso del feretro. Altro taglio riguarderebbe invece la lista degli invitati presso Westminster. Elenco ridotto al minimo, salvaguardando i costi di vitto e alloggio, oltre che di trasporto. In questo scenario, la cifra finale dei funerali del Re potrebbe anche aggirarsi intorno ai 100 milioni di sterline.