Allerta gialla in 4 regioni a causa del maltempo

Allerta gialla in ben 4 regioni per i forti venti e le mareggiate che arriveranno tra la notte di martedì 14 e mercoledì 15. La morsa del maltempo è già iniziata nella Penisola, ma le condizioni meteo dovrebbero aggravarsi nelle prossime ore, e potrebbero portare a danni a cose e persone. Per questo la Protezione Civile chiede ai cittadini di tenere alta l’attenzione ed evitare spostamenti che potrebbero metterli in situazioni di pericolo.

La spaccatura associata a una vasta area di depressione sta transitando sul nostro Paese con pioggia e venti particolarmente forti e in via di intensificazione nei quadranti settentrionali, con rinforzi di burrasca in particolare al Centro Sud, nei settori costieri e in quelli montuosi. Lungo le coste tali fenomeni saranno associati a possibili mareggiate e allagamenti.

Le regioni in cui scatta l’allerta meteo gialla sono la Campania, la Basilicata, la Calabria e la Sicilia, ma eventi meteo avversi si verificheranno anche su Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Sardegna.

Evacuazione a Casamicciola

L’atteso peggioramento delle condizioni meteorologiche ha spinto la Protezione Civile regionale della Campania non solo a emettere un’allerta di colore giallo ma ad attivare le procedure di emergenza a Casamicciola Terme, sull’isola di Ischia, dove a novembre 2022 si è verificata la tremenda alluvione di cui vi abbiamo parlato qua, che ha ucciso 12 persone e distrutto 30 case, lasciando 230 cittadini sfollati.

La commissaria prefettizia del Comune, Simonetta Calcaterra, ha ordinato l’evacuazione degli abitanti delle zone a rischio dell’isola. Intorno alle ore 15 di martedì 14 marzo sono iniziate le operazioni. Gli evacuati hanno potuto cercare rifugio presso parenti e amici o nelle strutture alberghiere indicate dal Comune.

Sono obbligati a restare lontani dalle loro case fino alle 14 del 15 marzo, salvo peggioramenti delle condizioni meteo. Per le zone meno pericolose di Casamicciola, invece, sono state fornite specifiche indicazioni. Tra queste evitare di sostare all’aperto, rimuovere i veicoli dalla strada e non utilizzare i piani bassi e gli scantinati di abitazioni ed edifici commerciali durante la pioggia.

Cosa fare in caso di allerta meteo

Ricordiamo che in caso di allerta meteo è importante seguire alcune indicazioni per garantire la propria sicurezza e quella degli altri. Ecco alcuni suggerimenti.

Prestare attenzione alle comunicazioni delle autorità competenti, come la Protezione Civile, e seguire le loro istruzioni.

Evitare di uscire di casa se non è strettamente necessario e limitare gli spostamenti in auto.

Riparare o mettere al sicuro gli oggetti che potrebbero essere portati via dal vento o allagati dalle piogge.

Rimuovere o fissare in modo sicuro eventuali oggetti che potrebbero cadere a causa del vento.

Chiudere finestre e porte, soprattutto quelle esterne, per evitare le infiltrazioni d’acqua.

Evitare di utilizzare apparecchiature elettriche e non utilizzarle se si sta in piedi sull’acqua o su un terreno bagnato.

Non avvicinarsi a corsi d’acqua in piena e non attraversare mai i ponti sospesi.

Evitare di sostare sotto alberi o in luoghi aperti durante temporali.

In caso di emergenza, chiamare immediatamente il numero di emergenza della Protezione Civile o dei Vigili del Fuoco e seguire le loro istruzioni.

In caso di evacuazione, seguire le istruzioni delle autorità competenti e portare con sé solo l’essenziale.

Tali raccomandazioni si rendono necessarie in un momento in cui anche alcune regioni dell’Italia sono tra i luoghi a rischio a causa del cambiamento climatico, come spiegato qua.