Scuola e TFA sostegno, ecco il bando: si cercano 29mila insegnanti

Fonte: 123RF Aperto il bando TFA sostegno per il 2023

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato il decreto per il bando TFA 2023. Il Decreto Ministeriale n. 694 del 30/05/2023 mette a bando 29.061 posti per il nuovo ciclo di specializzazione dei docenti per il sostegno didattico per il 2023. In questo ottavo ciclo si parla di circa tremila posti in più rispetto al precedente anno accademico. Coinvolte la scuola dell’infanzia, la primaria e la secondaria di I e II grado.

Novità del bando TFA sostegno 2023

Quest’anno il bando sostegno comporta una novità: come da decreto interministeriale numero 691 del 29 maggio 2023, l’ottavo ciclo riserva una quota del 35% dei posti agli insegnanti con almeno 36 mesi di servizio sul sostegno didattico negli ultimi 5 anni. Per questi docenti è anche prevista l’ammissione diretta alla prova scritta bypassando le preselettive.

Anche altre categorie specificate nel bando possono accedere saltando le preselettive.

Prove sostegno 2023

Per accedere ai percorsi universitari i candidati dovranno superare un test preselettivo, una o più prove scritte (o in alternativa una prova pratica) e una prova orale. Ogni ateneo predisporrà un proprio bando in cui specificherà aspetti organizzativi e didattici.

Requisiti TFA sostegno

Requisiti TFA scuola dell’infanzia e primaria

I requisiti richiesti sono l’abilitazione all’insegnamento conseguito tramite corsi di laurea in Scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia. In alternativa diploma magistrale compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002.

Requisiti TFA scuola secondaria di primo e secondo grado

Si richiedono abilitazione alla classe di concorso o analoghi titoli conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia. Oppure laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, insieme a 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche. I candidati in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esonerati dal conseguimento dei CFU/CFA.

Requisiti TFA sostegno per i posti di insegnante tecnico pratico – ITP

Diploma di tipo tecnico o professionale che dà accesso alla classe di concorso. Non vengono richiesti i 24 CFU.

Calendario TFA sostegno

Ciascuna università pubblica il proprio bando per il concorso per l’accesso al TFA sostegno 2023. I bandi usciranno dunque in giorni diversi su tutto il territorio nazionale. Ma le prove preselettive sono fissate per tutti negli stessi giorni.

Le prove preselettive si terranno dal 4 al 7 luglio 2023 per tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno.

Ecco il calendario delle prove in dettaglio:

4 luglio 2023 – prova scuola dell’infanzia

– prova scuola dell’infanzia 5 luglio 2023 – prova scuola primaria

– prova scuola primaria 6 luglio 2023 – prova scuola secondaria di I grado

– prova scuola secondaria di I grado 7 luglio 2023 – prova scuola secondaria II grado

Gli atenei dovranno concludere i percorsi di specializzazione entro il 30 giugno 2024.

Sono in tutto 50 gli atenei italiani ad aver avuto l’ok ministeriale per attivare il percorso formativo per insegnanti di sostegno.

Intanto gli aspiranti hanno già da mesi cominciato a scambiarsi informazioni frequentando chat WhatsApp e Telegram nonché forum e pagine Facebook.

TFA posti disponibili 2023

I 29.961 posti sono così distribuiti:

2.257 posti per la scuola d’infanzia

4.868 posti per la scuola primaria

8.716 per la scuola secondaria di I grado

13.185 per la scuola secondaria di II grado

Sono sei le regioni in cui i posti a bando raggiungono le quattro cifre: Lazio in testa, seguito da Sicilia, Campania, Puglia, Calabria, Lombardia e Toscana.

Di seguito la classifica delle regioni con più posti messi a bando per l’VIII ciclo TFA sostegno:

Lazio – 6.326 posti Sicilia – 5.000 posti Campania – 3.540 posti Puglia – 2.750 posti Calabria – 2.434 posti Lombardia – 1.170 posti Toscana – 1.150 posti Veneto – 895 posti Abruzzo – 882 posti Emilia Romagna – 830 posti Marche – 610 posti Molise – 500 posti Piemonte – 500 posti Sardegna – 450 posti Basilicata – 400 posti Friuli Venezia Giulia – 350 posti Liguria – 330 posti Umbria – 250 posti Trentino – 100 posti Valle d’Aosta – 0 posti

Solo l’Università della Valle d’Aosta non attiverà i corsi di specializzazione per il sostegno didattico, fra le proteste dei sindacati.

Di seguito la distribuzione dei posti regione per regione, università per università:

ABRUZZO

Università dell’Aquila – 300 posti

Università degli Studi Gabriele d’Annunzio Chieti/Pescara – 312 posti

Università di Teramo – 270 posti

BASILICATA

Università della Basilicata – 400 posti

CALABRIA

Università della Calabria – 930 posti

Mediterranea di Reggio Calabria – 854 posti

Università degli Studi Magna Graecia Catanzaro – 650 posti

CAMPANIA

Università Suor Orsola Benincasa – 2.160 posti

Università di Salerno – 1.380 posti

EMILIA ROMAGNA

Università di Bologna – 300 posti

Università di Ferrara – 165 posti

Università Modena/Reggio Emilia – 185 posti

Università di Parma – 180 posti

FRIULI VENEZIA GIULIA

Università di Udine – 220 posti

Università degli Studi di Trieste – 130 posti

LAZIO

Università di Cassino e del Lazio meridionale – 1.500 posti

Università Studi Internazionali di Roma (UNINT) – 900 posti

Libera Università Maria SS Assunta – 250 posti

Università di Roma Tre – 340 posti

Università Europea di Roma – 660 posti

Università degli Studi di Roma Foro Italico – 320 posti

Link Campus University – 1.700 posti

Saint Camillus International University – 700 posti

Università degli studi di Roma Tor Vergata – 340 posti

Università della Tuscia – 210 posti

LIGURIA

Università di Genova – 330 posti

LOMBARDIA

Università Milano Bicocca – 420 posti

Università di Bergamo – 200 posti

Università Cattolica Sacro Cuore – 430 posti

Università degli Studi di Milano – 120 posti

MARCHE

Università di Macerata – 450 posti

Università di Urbino – 160 posti

MOLISE

Università degli Studi del Molise – 500 posti

PIEMONTE

Università di Torino – 500 posti

PUGLIA

Università di Bari – 950 posti

Università di Foggia – 1.200 posti

Università del Salento – 600 posti

SARDEGNA

Università di Cagliari – 300 posti

Università di Sassari – 150 posti

SICILIA

Università di Catania – 1.000 posti

Università Enna Kore – 1.200 posti

Università di Messina – 1.400 posti

Università di Palermo – 1.400 posti

TOSCANA

Università di Firenze – 440 posti

Università di Pisa – 250 posti

Università di Siena – 460 posti

TRENTINO

Università di Trento – 100 posti

UMBRIA

Università di Perugia – 250 posti

VENETO

Università di Verona – 425 posti

Università di Padova – 470 posti

VALLE D’AOSTA

Università della Valle d’Aosta – 0 posti

TFA: i costi

Ogni università stabilisce in autonomia il prezzo da pagare per accedere al corso TFA. Il prezzo medio solitamente oscilla attorno a 3.000 euro. In genere varia da un minimo di 2.500 euro a un massimo di 3.800 euro circa in base all’Università in cui viene svolto. Il costo comprende la quota di iscrizione e le tasse universitarie. Il costo di partecipazione alla prova d’accesso varia tra 100 e 150 euro.

Bando sostegno 2023: riferimenti normativi

Queste erano le informazioni essenziali in merito al bando TFA per diventare insegnante di sostegno. Per approfondire si rimanda ai seguenti documenti:

Nel frattempo il mondo della scuola attende che si concretizzino i propositi del ministro Valditara in merito ad assunzioni straordinarie e aumenti di stipendi.