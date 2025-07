Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

IPA Jannik Sinner affronta Luca Nardi nel primo turno di Wimbledon 2025

A Wimbledon è subito derby italiano con l’incontro al primo turno tra Jannik Sinner e Luca Nardi rispettivamente numero 1 e numero 95 al mondo. Il tennista altoatesino è atteso da una prova importante per dimostrare di aver smaltito al meglio la finale persa al Roland Garros e scacciare le voci di crisi dopo l’allontanamento di due collaboratori avvenuto a pochi giorni dall’inizio del torneo.

La sfida tra Sinner e Nardi si preannuncia a senso unico, non solo sul piano sportivo ma anche su quello economico. I dati sulle rispettive carriere mostrano un divario significativo in termini di guadagni. Il titolo dell’incontro potrebbe essere una moderna rivisitazione di Davide contro Golia con Nardi nei panni dell’outsider.

Un confronto tra carriere agli antipodi

Jannik Sinner, classe 2001, è attualmente il numero uno del ranking mondiale e uno dei tennisti più vincenti del panorama internazionale. Solo con la finale persa al Roland Garros del 2025 ha incassato 1.275.000 euro. I suoi guadagni totali in carriera ammontano a oltre 31,5 milioni di euro, considerando il cambio medio attuale rispetto al dato in dollari americani pubblicato da ATP.

Dall’altra parte, Luca Nardi, 21 anni, ha guadagnato complessivamente circa 1,18 milioni di euro in montepremi. Nel 2024 ha guadagnato circa 1 milione di euro una cifra che rappresenta una crescita rispetto alle sue stagioni precedenti che rimane molto lontana da quella del suo prossimo avversario ma che spera di poter aumentare anno dopo anno.

Gran parte della cifra guadagnata è arrivata grazie al percorso nel torneo di Indian Wells a marzo 2024 quando Luca Nardi riuscì a battere Novak Djokovic approdando agli ottavi di finale. Quella vittoria permise al tennista di Pesaro di conquistare ben 101.000 dollari da aggiungere agli altri 130 mila dollari conquistati battendo prima Atmane e poi Zhang Zhizhen. Un exploit che gli permise di conquistare le prime pagine di tutti i siti sportivi e soprattutto di aumentare vistosamente i suoi guadagni.

Una sfida impari anche nel valore economico

Sinner e Nardi si affrontano per la prima volta in un match ufficiale nel circuito ATP, ma l’esito sembra già scritto se si guarda ai numeri fuori dal campo. In realtà però Wimbledon 2025 già ha regalato tante sorprese con eliminazioni inattese e grandi partite come quella di Fognini contro Alcaraz con il tennista italiano che ha dato del filo da torcere al campione in carica perdendo solo al quinto set dopo oltre quattro ore.

Oltre al campo, Sinner-Nardi è una sfida che mette a confronto due professionisti con un gap di oltre 40 milioni di euro in termini di montepremi e sponsorizzazioni. Del resto il tennista altoatesino numero uno al mondo ormai rappresenta un modello di successo precoce e consolidato. Nardi, pur mostrando un percorso di crescita incoraggiante, è ancora agli inizi della sua carriera e ha l’occasione di confrontarsi con il meglio del tennis mondiale. L’incontro contro Sinner rappresenta un banco di prova importante, ma anche un momento simbolico del percorso professionale di un giovane talento chiamato ad alzare l’asticella.