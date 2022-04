Sapevano di andare a colpo sicuro i due scippatori che a Pasquetta hanno derubato il pilota della Ferrari Charles Leclerc del suo prezioso orologio, tra le strade di Viareggio. Si tratterebbe di un pezzo unico, tra i più amati dai collezionisti: un Richard Mille Rm 67-02, rosso Ferrari, del valore di circa 2 milioni di euro.

Quanto costa l’orologio rosso Ferrari rubato a Leclerc: l’episodio

Il campione monegasco, quest’anno più che mai in corsa per il titolo del mondiale di Formula 1, si trova in Italia per correre domenica prossima nel Gran Premio di Imola (qui avevamo parlato della nuova Ferrari presentata insieme a Binotto e Sainz).

Lunedì scorso era invece in compagnia del preparatore Andrea Ferrari, originario di Viareggio, quando, con la scusa di un selfie, i ladri sono entrati in azione in zona Darsena, quartiere residenziale della località toscana, già al centro delle polemiche per altri episodi simili.

Leclerc ha sporto denuncia e i carabinieri della compagnia stanno procedendo con le indagini passando in rassegna le immagini delle telecamere della zona dove è avvenuto il furto.

Secondo le prime ricostruzioni gli scippatori sarebbero fuggiti in scooter e lo stesso pilota si sarebbe lanciato all’inseguimento con la sua Ferrari da strada.

Del resto, rubando l’orologio di Leclerc i ladri si sono impadroniti di un vero e proprio tesoro, così prezioso che non sarebbe nemmeno semplice da quantificare: il valore minimo è di 300mila euro ma il prototipo del modello al polso del pilota monegasco era stato battuto da Christie’s per 2,1 milioni di franchi svizzeri (oltre 2 milioni di euro) a novembre dello scorso anno.

Una cifra non troppo distante dalla portata finanziaria del campione di F1 che con la Ferrari ha siglato un contratto da 10,5 milioni di euro, al sesto posto nella classifica 2022 dei piloti più pagati (qui per sapere quanto guadagna Leclerc).

Il Richard Mille 67-02 è un cronografo unico nel suo genere, realizzato con materiali di alto livello e resistenza, come il titanio grado 5 e con uiln cinturino più leggero mai creato dal marchio, per un peso totale di appena 32 grammi.

“Il marchio ha continuato a supportare Charles per oltre un decennio, indossando un prototipo RM 67-02. Questo orologio automatico, sottile, leggero, colorato, elegante e atletico può essere adattato a diverse sfide sportive. Al polso di Charles, ha aiutato il marchio a testare nuove soluzioni tecniche per i suoi futuri modelli“, si legge nel sito della casa svizzera, sponsor della Ferrari.

“Partendo dall’RM 67-01, la cui leggerezza, sottigliezza ed ergonomia lo rendevano un candidato perfetto – spiega ancora la Richard Mille – ne abbiamo rielaborato le linee per evidenziarne le qualità atletiche nascoste. La definizione delle ghiere e della cassa con quattro estensioni, oltre ad essere un segno distintivo degli orologi sportivi del brand, contribuisce a rafforzare la struttura della cassa”.

Nella lista ristretta di coloro che possono vantare il prezioso orologio figurano oltre a Leclerc anche: lo sciatore francese Alexis Pinturault (vincitore di tre medaglie olimpiche); il velocista sudafricano Wayde van Niekerk (campione olimpico dei 400 metri e due volte campione del mondo); il pilota di rally francese Sebastien Ogier (ben otto volte campione del mondo) e l’altista qatarino, campione olimpico in carica, Mutaz Essa Barshim.