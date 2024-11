Marni × G-Shock è l’orologio perfetto per affrontare la prima settimana di novembre

Fonte: Ufficio stampa Orologio da polso Marni × G-Shock

Quando l’innovazione tecnica di G-SHOCK e la creatività esplosiva di Marni si uniscono, nasce un prodotto unico: l’orologio MARNI × G-SHOCK. Da oltre 40 anni, G-SHOCK è sinonimo di resistenza e precisione, con modelli indistruttibili e tecnologicamente avanzati. Ora, questo iconico accessorio incontra l’universo eclettico di Marni, portando un tocco di originalità e design inedito. Il risultato è un modello che fonde tradizione e avanguardia, pensato per chi cerca un accessorio che non sia solo funzionale, ma anche espressivo.

Un design ipnotico e inconfondibile

Il nuovo orologio da polso è una reinterpretazione del design G-SHOCK, rivisitato secondo la visione unica di Marni. Il logo del brand è ripetuto in modo ossessivo sulla cassa, sulla lunetta e sul cinturino, creando un effetto visivo ipnotico e distintivo, che si estende anche al packaging. Questo motivo grafico, che gioca sui contrasti del bianco, nero e rosso, trasforma l’orologio in una vera e propria tela bianca, come dipinta a mano, capace di attirare gli sguardi.

Fonte: Ufficio stampa

Un orologio fatto per durare

Il MARNI × G-SHOCK non è solo estetica. Dietro al design c’è una struttura pensata per resistere alle sfide della vita quotidiana. Resistente agli urti e all’acqua fino a 200 metri, questo orologio è pronto per qualsiasi avventura. La batteria, con una durata stimata di tre anni, assicura affidabilità nel tempo, mentre la cassa è realizzata in resina bio-based. Questa scelta di materiali non solo riduce l’impatto ambientale, ma aggiunge un tocco di consapevolezza ecologica all’accessorio.

La cassa ottagonale dalle dimensioni generose (45,7 x 40,5 x 11,9 mm) e il vetro minerale che protegge il quadrante sono elementi pensati per dare al MARNI × G-SHOCK una forte presenza estetica, ispirata al mondo streetwear e in linea con l’approccio eclettico di Marni.

Funzionalità avanzate per uno stile di vita dinamico

Non è solo l’estetica a rendere speciale il GMD-S5610MA-7ER. Questo orologio offre una serie di funzionalità che lo rendono un alleato perfetto per chi vive una vita attiva. Cronometro, allarme multifunzione, segnale orario e timer sono solo alcune delle caratteristiche che aiutano a mantenere il controllo sul tempo in qualsiasi situazione.

Fonte: Ufficio stampa

Inoltre, la retroilluminazione a LED Super Illuminator garantisce una leggibilità ottimale anche in condizioni di scarsa illuminazione, mentre il calendario automatico è un pratico reminder che permette di avere sempre la data esatta.

Un altro dettaglio utile è la funzione di avviso flash, che, accompagnata da un segnale acustico, consente di ricevere notifiche visive per ricordare appuntamenti o eventi.

Il MARNI × G-SHOCK sarà disponibile a partire dal 6 novembre 2024 in esclusiva globale sul sito ufficiale di Marni e in selezionate boutique del brand. Questo orologio rappresenta una sintesi perfetta tra stile, funzionalità e durabilità, un accessorio da collezione per chi desidera distinguersi con un tocco di originalità e carattere.