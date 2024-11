Louis Vuitton celebra la passione per il viaggio con Montgolfière Aéro

Fonte: Ufficio stampa LV Il Montgolfière Aéro di Louis Vuitton.

La passione di Louis Vuitton per il viaggio e la sua audace creatività prendono il volo con la Montgolfière Aéro, una straordinaria creazione di Alta Orologeria che segna un nuovo capitolo per la Maison. Una preziosa fusione tra l’Alta Gioielleria e il savoir-faire Louis Vuitton, uniti all’eccellenza dell’orologeria svizzera.

La mongolfiera, simbolo emblematico della Maison, raggiunge il mondo dell’Alta Orologeria Louis Vuitton ispirando due incredibili creazioni. Esplorando un nuovo modo di leggere l’ora, il processo creativo ha come punto di partenza una semplice domanda: cosa c’è di più prezioso del tempo? Come sempre, la Maison si è rivolta al suo innovativo e brillante fondatore. Prima di diventare un celebre produttore di bauli, Louis Vuitton è stato un imballatore, aiutava a riporre e preparare gli oggetti più preziosi dei propri clienti prima di un viaggio, assicurandone il trasporto sicuro.

Fonte: Ufficio stampa LV

La storica passione per l’avventura e la scoperta ha fatto sì che i bauli della Maison venissero progettati con maestria per essere funzionali, eleganti e innovativi. Nel 1906 Louis Vuitton ideò l’Aéro Trunk, una creazione all’avanguardia, che si fissava alla base di una mongolfiera. Leggero e resistente, il baule era anche sigillato da una chiusura a tenuta stagna, per garantire che, in caso di caduta in mare galleggiasse.

Sfruttando il fascino del volo in mongolfiera, l’Aéro Trunk di Louis Vuitton ha conquistato l’immaginazione degli audaci desiderosi di scoprire il mondo.

Un invito a sognare

Montgolfière Aéro, due straordinari oggetti d’orologeria sono oggi espressione dell’eccellenza artigiana e creatività unica che oltre un secolo fa hanno entusiasmato Louis Vuitton. Una splendida mongolfiera in vetro rosso e trasparente o in legno pregiato, incorpora un orologio meccanico svizzero.

La mongolfiera poggia su un baule Louis Vuitton in miniatura, realizzato a mano con lo stesso savoir-faire della versione originale e completato dagli elementi e i codici di design caratteristici della Maison. Il baule ospita il meccanismo di carica del movimento. Tra i dettagli del segnatempo, un fiore Monogram indica le ore e i minuti, visualizzati su due dischi, superiore e uno inferiore. Al centro del pallone traforato emerge un fiore Monogram Louis Vuitton, mentre la parte inferiore del tronco presenta un altro fiore, che si apre per caricare l’orologio.

Un oggetto unico e prezioso che invita a sognare, il Montgolfière Aéro può essere un orologio da tavolo per una scrivania o una mensola, oppure sospeso al soffitto. Progettato da Louis Vuitton, il Montgolfière Aéro è stato prodotto in collaborazione con l’Épee 1839, storica e pluripremiata manifattura svizzera che quest’anno festeggia il suo 185° anniversario.

Protagonista della storia della Maison

Con un giocoso motivo trasparente e bianco, il Montgolfière Aéro rende omaggio a un elemento iconico che ha ispirato le campagne e le creazioni Louis Vuitton nel corso degli anni. Le ali di vetro del pallone sono interamente realizzate a mano, per adattarsi alla struttura della mongolfiera. Come un orologio o un gioiello, la struttura incorpora diverse finiture, restituendo un meraviglioso gioco di luci e riflessi. Al centro del pallone c’è il caratteristico fiore Monogram Louis Vuitton, un motivo dinamico che ruota deliziosamente sul proprio asse con una leggera spinta.

Fonte: Ufficio stampa LV

Lo straordinario baule Louis Vuitton è tra i più piccoli mai creati dalla Maison. Pur essendo di dimensioni ridotte, conserva tutti i codici del savoir-faire Louis Vuitton nella produzione di bauli. Ogni baule è interamente realizzato a mano, dalla goffratura delle lozine, all’inchiodatura, al rivestimento con l’iconica tela Monogram Louis Vuitton.

Un omaggio prezioso alla bellezza del legno pregiato

Limitata a soli otto esemplari, l’eccezionale Montgolfière Aéro rende omaggio alla bellezza del legno pregiato. A completare la creazione unica, la maestria artigianale, il tempo e la dedizione di Louis Vuitton, il savoir-faire dell’alta gioielleria. Due eccezionali pietre preziose sono state selezionate direttamente dal reparto interno di Louis Vuitton, che da oltre 15 anni si occupa del taglio personalizzato dei diamanti a forma di Monogram Louis Vuitton. Una magnifica briolette di citrino da 9,06 carati orna il fiore Monogram Louis Vuitton nel cuore del palloncino traforato. Con una tonalità arancione e marrone che ricorda l’accensione di una mongolfiera, il citrino emana un brillante gioco di luci e trasparenze grazie alle 80 sfaccettature tagliate su misura.

Un altro citrino di taglio quadrato è incastonato sul fiore Monogram Louis Vuitton che indica l’ora. Inoltre, 1.200 diamanti impreziosiscono la struttura della mongolfiera. Il baule su misura è realizzato in legno pregiato. Di dimensioni miniaturizzate, incorpora tutti i codici storici del savoir-faire della Maison: monete, chiodi, persino minuscole firme Louis Vuitton sulle lozine. Per completare la preziosità del Montgolifère Aéro, il baule è tempestato di diamanti, una novità assoluta per la Maison.