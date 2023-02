Dazn, accordo con colosso del fitness: la novità streaming

Il mondo del fitness sbarca su Dazn grazie all’accordo tra la piattaforma streaming e Virgin Active. Gli abbonati al colosso dei media online, oltre a godersi dal divano le dirette e i contenuti su calcio e sport, da oggi potranno tenersi in forma da casa attraverso le lezioni in TV degli esperti personal trainer della celebre catena di palestre e centri benessere. La promozione sarà valida per tre mesi e comprenderà anche un ingresso al mese nei Club Virgin Active di tutta Italia.

Dazn, accordo con colosso del fitness: i contenuti

Sulla piattaforma nella sezione “Sport” dell’app Dazn farà infatti il suo ingresso la nuova categoria “Fitness”, disponibile per tutti gli abbonati al servizio di streaming e dedicata alle prime stagioni delle Series Virgin Active Revolution.

Tra i contenuti originali e esclusivi tanti format di workout a puntate pensati proprio come delle serie TV, tra i quali Booty Bea, Sculpt your Body, Let it Go, Body Shape.

Diverse le tipologie di allenamento disponibile sulla piattaforma: dal functional training ai percorsi di tonificazione mirati, fino allo yoga e il pilates. Grazie a Dazn gli abbonati potranno vivere il fitness non solo in streaming, ma avranno a disposizione anche un ingresso al mese nelle palestre del gruppo Virgin.

Tutti gli utenti attivi DAZN che hanno dato il consenso a ricevere comunicazioni di marketing, inoltre, potranno accedere a tre mesi di abbonamento digitale a Virgin Active Revolution, la piattaforma di allenamento con 2.500 classi già disponibili on demand, contenuti esclusivi, serie e podcast.

Per usufruire dei vantaggi Virgin Active basterà attivare il codice del voucher che verrà inviato direttamente all’indirizzo e-mail con il quale si è registrati a Dazn, attraverso la landing page.

Gli obiettivi di Dazn: l’intervista all’ad Shay Segev

La partnership rappresenta l’ultimo tra i progetti di allargamento dell’offerta di Dazn. L’amministratore delegato del colosso streaming, Shay Segev, ha dichiarato in una recente intervista al quotidiano britannico Times, trascritta dal sito Calcio e Finanza, l’intenzione di volersi aggiudicare anche i diritti TV della Premier League.

“Il calcio è ovviamente molto importante nel Regno Unito e la Coppa di Lega è un’opzione nel nostro menu” ha detto il Ceo del gruppo.

“Se la domanda è se abbiamo qualche ambizione di entrare in questo mercato, la risposta è ovviamente sì. E non è solo l’ambizione, è una priorità assoluta nella mia lista. Dazn è un servizio sportivo e chiaramente cercheremo di ottenere pacchetti più grandi, ma i conti devono funzionare”, ha aggiunto Segev spiegando di puntare a stravolgere il mercato dei diritti TV del campionato di calcio inglese, diviso tra Sky Sports, BT Sport e Amazon Prime.

“La questione è la situazione economica, la concorrenza e se saremo in grado di essere abbastanza forti da posizionarci come i migliori – ha commentato Segev -. Sono molto, molto fiducioso che a medio-lungo termine possiamo essere un grande attore nel Regno Unito. Se questo richiederà, due anni, cinque anni, sette anni, il tempo lo dirà”.

L’amministratore delegato di Dazn Group ha però parlato del presente dei diritti TV posseduti in Italia e dei problemi tecnici che hanno portato ai rimborsi ai clienti, di cui abbiamo parlato anche qui.

“In Italia abbiamo avuto molti problemi iniziali, è stata una scelta rivoluzionaria ed è stato un posto molto stimolante per farlo – ha dichiarato in merito Segev – Come ammettono gli stessi italiani, la struttura di Internet non è stata costruita in un modo ottimale e questo ha creato dei problemi”.

“Ci è voluto del tempo per ottimizzare le reti in tutto il paese e quasi un anno per installare i server giusti. Ora tutto è stabile” ha concluso l’ad Shay Segev.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.