Il Como e il Comune hanno ufficializzato l’avvio della riqualificazione dello Stadio Giuseppe Sinigaglia. Il progetto, sviluppato in collaborazione con lo studio di architettura Populous, mira a trasformare l’impianto in un’infrastruttura moderna e polifunzionale, rispettando la sua eredità storica. Durante la conferenza stampa di presentazione, sono stati mostrati i primi rendering concettuali, che illustrano un futuro innovativo per lo storico stadio. Tuttavia, il progetto definitivo sarà presentato solo dopo il completamento della prima fase dell’iter burocratico, in modo da garantire un’adeguata pianificazione e coinvolgimento della comunità locale.

Le fasi della riqualificazione

La riqualificazione dello Stadio Giuseppe Sinigaglia seguirà un piano ben definito, suddiviso in tre fasi chiave.

Maggio 2026. La prima fase prevede la progettazione e il processo di approvazione del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP).

La prima fase prevede la e il processo di del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP). Ottobre 2027. Fase di costruzione I: interventi mirati alla modernizzazione della struttura esistente.

Fase di costruzione I: interventi mirati alla della struttura esistente. Agosto 2028. Completamento dei lavori, assicurando uno stadio moderno, funzionale e integrato nel contesto urbano.

Durante tutto il processo, il Como e il Comune si impegneranno a mantenere un dialogo costante con i tifosi e i residenti locali per garantire un risultato che rispecchi le esigenze della città.

L’approccio di Populous al progetto

Lo studio Populous, specializzato nella progettazione di impianti sportivi di livello internazionale, guiderà la riprogettazione dello Stadio Giuseppe Sinigaglia con un approccio attento alla sostenibilità e alla funzionalità. Con un’esperienza consolidata nella realizzazione di arene sportive di fama mondiale, Populous si propone di trasformare il Sinigaglia in un punto di riferimento non solo per il calcio, ma anche per eventi e attività quotidiane.

La General Manager di Populous Italia, Silvia Prandelli, ha espresso entusiasmo per il progetto, sottolineando l’importanza di integrare lo stadio con il tessuto urbano e creare un ambiente vivibile tutto l’anno:

“Abbiamo il privilegio di essere coinvolti nella riprogettazione dello Stadio Giuseppe Sinigaglia. Non vediamo l’ora di lavorare con Como 1907 e il Comune di Como per dare vita alla visione della riqualificazione dello stadio e di come si integrerà con la comunità locale.”

La progettazione terrà conto della storia dell’impianto, ma sarà orientata verso un’architettura moderna, capace di valorizzare al massimo la struttura.

Dichiarazioni e aspettative

Il presidente di Como 1907, Mirwan Suwarso, ha ribadito l’intento di creare uno spazio funzionale 365 giorni all’anno, andando oltre il semplice utilizzo calcistico:

“Il nostro obiettivo è garantire che lo Stadio Giuseppe Sinigaglia rimanga una parte vitale della comunità, un luogo accessibile per tutti e che possa ospitare eventi di vario genere”.

Anche il sindaco di Como, Alessandro Rapinese, ha sottolineato il valore della riqualificazione per l’intera comunità, definendolo un progetto di grande importanza per la città:

“Questa è la prima fase di un percorso ambizioso, che restituirà alla città uno stadio moderno e funzionale, senza dimenticare la sua storia e il suo valore simbolico”.

La riqualificazione del Sinigaglia rappresenta un’opportunità unica per Como, che potrà contare su un impianto rinnovato e all’altezza degli standard internazionali, consolidando il legame tra la squadra, i tifosi e la città.