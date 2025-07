Populous firma il nuovo stadio del PAOK: un’icona urbana nel cuore di Salonicco

Il progetto trasforma lo storico Toumba in uno stadio simbolo per città, tifosi e comunità

Il PAOK FC ha annunciato il progetto del suo nuovo stadio: un impianto firmato Populous che punta a ridefinire l’esperienza sportiva in Grecia. Situato a Salonicco, sorgerà sulle ceneri del leggendario Toumba, omaggiandone la memoria ma con lo sguardo rivolto al futuro. L’inaugurazione è prevista nei prossimi anni e rappresenta il più ambizioso intervento infrastrutturale nella storia del club.

Il nuovo stadio del PAOK

Nato dalla collaborazione tra lo studio internazionale Populous e la società greca SALFO, il nuovo stadio del PAOK, come tutti i progetti dello studio anglo-italiano, sarà molto più di un’arena calcistica.

Il progetto vuole fondere sport, città e comunità, proponendosi come punto di riferimento urbano e culturale. Al centro dell’intervento, un’architettura avanguardistica ispirata all’“abbraccio dell’aquila”, simbolo del club, che restituisce movimento e forza attraverso linee dinamiche e forme aperte, in dialogo con il contesto urbano.

Il design prevede un’imponente PAOK Plaza che ospiterà museo, store ufficiale e spazi commerciali, oltre a un anello di piazze e percorsi pedonali multilivello ricavati grazie all’interramento della Kleanthous Street. L’impianto sarà incastonato in un corridoio verde urbano, con parchi e aree sociali, integrando pienamente lo stadio nella vita quotidiana della città.

Le tribune tra tifo e tempo libero

Particolare attenzione è stata data alla tribuna e all’atmosfera da stadio, un tratto distintivo dei progetti Populous. La configurazione interna prevede un’unica parete compatta di tifosi, con curve ravvicinate al campo e livelli sovrapposti per massimizzare la spinta acustica. Una strategia già sperimentata con successo in stadi come il Tottenham Hotspur Stadium, dove la “single-tier stand” da oltre 17.000 posti è diventata un simbolo di intensità e coinvolgimento.

Nel nuovo stadio del PAOK, la Kop stand a nord sarà il cuore pulsante del tifo, una versione contemporanea dello storico Gate 4, progettata per valorizzare la forza visiva e sonora della tifoseria. Al tempo stesso, la West Stand ospiterà tutti i servizi premium: skybox, lounge, aree hospitality e media, in una configurazione che concentra l’offerta commerciale mantenendo intatta la coesione delle tribune e la vicinanza al campo. Un equilibrio tra passione popolare e sostenibilità economica, già visto nel progetto dell’Etihad Stadium Expansion o nello stadio del Como.

Questa progettazione “fan-first” punta a trasformare ogni partita in un’esperienza totale, ma anche a garantire funzionalità e vivibilità quotidiana, rendendo l’impianto attivo 365 giorni l’anno.

Le parole degli architetti

Il progetto del nuovo stadio ha coinvolto direttamente il team globale di Populous, con l’obiettivo di restituire al PAOK e alla città di Salonicco un impianto che unisse anima e funzione.

ha dichiarato Barbara Vasilatou, Associate Principal di Populous, ha dichiarato:

“Progettare il nuovo stadio del PAOK è stato un viaggio intenso, un’immersione nel paesaggio emotivo di Toumba e nella vita pulsante di Salonicco. Abbiamo voluto onorare la storia del club creando un luogo civico e identitario”.

Declan Sharkey, Global Director di Populous, ha aggiunto:

“Per noi l’obiettivo supera sempre l’architettura. Questo progetto parla di orgoglio, appartenenza e passione: un nuovo standard per gli stadi in Grecia”.

Populous, tra stadi e città

Il nuovo impianto del PAOK va ad aggiungersi al crescente portfolio europeo di Populous, leader globale nell’architettura sportiva. Lo studio ha recentemente firmato il King Salman Stadium a Riyadh, il nuovo Sinigaglia per il Como 1907, e il progetto per lo stadio di Wrexham AFC, oltre alla futuristica arena di Casablanca in Marocco.

Con Salonicco, Populous rafforza la sua presenza nel Mediterraneo, portando anche in Grecia la propria visione: creare stadi che siano esperienze immersive, ma anche luoghi vivi per le comunità, 365 giorni l’anno.