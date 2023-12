Fonte: ANSA Laurato Martinez, Ciro Immobile e Victor Osimhen

Cresce l’attesa per scoprire chi saranno le avversarie negli ottavi di Champions di Inter, Napoli e Lazio. Sono le tre italiane rimaste ancora in corsa per la vittoria finale del torneo dopo la retrocessione del Milan. Anche i rossoneri saranno però tra i protagonisti dei sorteggi in programma lunedì 18 dicembre: dall’urna di Nyon saranno estratte infatti anche le squadre per gli spareggi tra le terze classificate dei gironi di Champions e le seconde classificate nei gironi di Europa League, tra le quali c’è anche la Roma. Ad attenderle ci sarà l’Atalanta, già agli ottavi della competizione. Infine, nella stessa giornata la Fiorentina scoprirà qual è lo spareggio di Conference dal quale arriverà la sua avversaria agli ottavi di Conference League.

Sorteggi Champions: le regole e il calendario degli ottavi

Nessuna delle tre italiane qualificate agli ottavi di Champions è passata come prima nei rispettivi gironi, nonostante lo scontro decisivo dell’Inter contro la Real Sociedad all’ultima partita. Quindi, sia i nerazzurri che Napoli e Lazio non saranno teste di serie ai sorteggi, con il conseguente rischio di trovare subito nel suo percorso una delle corazzate favorite per la vittoria tra: Bayern Monaco (GER), Arsenal (ING), Real Madrid (SPA), Real Sociedad (SPA), Atletico Madrid (SPA), Borussia Dortmund (GER), Manchester City (ING) e Barcellona (SPA).

Le teste di serie vengono sorteggiate contro le seconde classificate, ma nessuna squadra può affrontare una squadra della stessa federazione nazionale né quelli già affrontati nella fase a gironi: ciò significa che i tre club italiani potranno incontrare tutte le altre squadre ad eccezione, per l’Inter, della Real Sociedad, per il Napoli, del Real Madrid, e per la Lazio, dell’Atletico Madrid.

Questo di seguito il calendario della fase finale della Champions League:

Ottavi andata: 13/14/20/21 febbraio 2024

Ottavi ritorno: 5/6/12/13 marzo 2024

Sorteggio quarti e semifinali: 15 marzo 2024

Quarti di finale: andata 9/10 aprile e ritorno 16/17 aprile 2024

Semifinali: andata 30 aprile/1 maggio e ritorno 7/8 maggio 2024

Finale: 1° giugno 2024 a Londra allo stadio di Wembley

Sorteggi Champions, dove vederli in Tv e in streaming

Il sorteggio degli ottavi di Champions League si potrà vedere a partire dalle 12 di lunedì 18 dicembre, gratuitamente sul canale 20 di Mediaset, per gli abbonati su Sky Sport 24, oltre che in streaming su Infinity+ e su Now, che propone il grande calcio della Serie A e della Champions, Europa e Conference League.

La cerimonia di Nyon sarà trasmessa anche su Amazon Prime Video, che anche per il 2023/24 trasmette in streaming le migliori partite del mercoledì di Champions League, comprese nell’abbonamento per gli iscritti al servizio Prime.

