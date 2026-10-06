Stagione finite in anticipo per Jannik Sinner. Il numero 1 al mondo ha annunciato sui social di doversi sottoporre a un ciclo di trattamenti al ginocchio destro: “Il mio 2026 è ufficialmente finito”.
Una scelta importante per tutelare la sua carriera a lungo termine. Un passo non facile, che sembra però quello giusto dopo tanta attenzione riposta nella sua ripresa fisica. Accelerare e anticipare ora il rientro in campo potrebbe cambiare per sempre la traiettoria del suo futuro.
E allora sguardo agli anni che verranno, anche se ciò vuol dire deludere un po’ i suoi fan e rinunciare anche a interessanti entrate economiche. Saltando la volata finale, infatti, Jannik lascia per strada diversi milioni di euro di montepremi, oltre a cedere il primo posto in classifica a Zverev.
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Perché Sinner si ferma
Nuovo stop annunciato per Jannik Sinner, che pochi giorni fa era stato a Lione per l’ennesimo consulto ortopedico al ginocchio. La diagnosi ha imposto il rinvio del ritorno in campo. Niente tournée asiatica per il numero 1, che ha detto no anche a Vienna e Parigi, così come alle Finals di Torino, dove puntava al terzo titolo di fila.
Oltre al montepremi, Sinner lascia sul piatto i 3.500 punti necessari per tutelare il proprio ranking. Zverev sorride, nel frattempo, e attende la sfida per il 2026, tanto con Sinner che con Alcaraz.
I tornei che salta e quanto valgono
Da numero uno, Sinner avrebbe prevedibilmente disputato i quattro appuntamenti più ricchi di fine stagione:
- Masters 1000 di Shanghai;
- Atp 500 di Vienna (campione in carica);
- Masters 1000 di Parigi;
- Nitto Atp Finals di Torino.
A questi si sarebbe aggiunta probabilmente l’esibizione Six Kings Slam in Arabia Saudita, fuori dalla classifica ma con un ricco ingaggio garantito. È impossibile prevedere quale sarebbe stato il suo piazzamento, e allora ecco le cifre per la sola partecipazione e quelle dei risultati probabili che avrebbe potuto raggiungere:
|Torneo
|Primo turno
|Semifinale
|Finale
|Vittoria
|Shanghai (1000)
|$ 23.760
|$ 340.190
|$ 612.340
|$ 1.151.380
|Vienna (500)
|€ 21.345
|€ 146.765
|€ 275.390
|€ 511.835
|Parigi (1000)
|€ 24.500
|€ 282.650
|€ 516.925
|€ 946.610
|Atp Finals
|$ 331.000
|$ 1.124.000
|$ 2.704.000
|$ 5.071.000
Il danno per Sinner fino a 7 milioni di euro
Mettendo insieme i quattro tornei, ecco quanto Sinner avrebbe potuto incassare scendendo in campo ma, di fatto, mettendo a rischio il suo ginocchio e il futuro della carriera. Sotto questo aspetto, dunque, si potrebbe dire che le cifre di seguito sono investite e non perse:
- solo partecipazione (uscita al primo turno ovunque): circa 365mila euro;
- fino alla semifinale in ogni torneo: circa 1,75 milioni di euro;
- fino alla finale in ogni torneo: circa 3,8 milioni di euro;
- vincendo tutto: circa 7 milioni di euro.
Si tratta ovviamente di una simulazione. Nessun giocatore vince ogni torneo, neanche Sinner, ma per un numero 1 in forma lo scenario “da semifinale in su” è il più realistico.