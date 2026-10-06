Giornalista pubblicista e copywriter, ha accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. È esperto in materie economiche.

IPA

Stagione finite in anticipo per Jannik Sinner. Il numero 1 al mondo ha annunciato sui social di doversi sottoporre a un ciclo di trattamenti al ginocchio destro: “Il mio 2026 è ufficialmente finito”.

Una scelta importante per tutelare la sua carriera a lungo termine. Un passo non facile, che sembra però quello giusto dopo tanta attenzione riposta nella sua ripresa fisica. Accelerare e anticipare ora il rientro in campo potrebbe cambiare per sempre la traiettoria del suo futuro.

E allora sguardo agli anni che verranno, anche se ciò vuol dire deludere un po’ i suoi fan e rinunciare anche a interessanti entrate economiche. Saltando la volata finale, infatti, Jannik lascia per strada diversi milioni di euro di montepremi, oltre a cedere il primo posto in classifica a Zverev.

Perché Sinner si ferma

Nuovo stop annunciato per Jannik Sinner, che pochi giorni fa era stato a Lione per l’ennesimo consulto ortopedico al ginocchio. La diagnosi ha imposto il rinvio del ritorno in campo. Niente tournée asiatica per il numero 1, che ha detto no anche a Vienna e Parigi, così come alle Finals di Torino, dove puntava al terzo titolo di fila.

Oltre al montepremi, Sinner lascia sul piatto i 3.500 punti necessari per tutelare il proprio ranking. Zverev sorride, nel frattempo, e attende la sfida per il 2026, tanto con Sinner che con Alcaraz.

I tornei che salta e quanto valgono

Da numero uno, Sinner avrebbe prevedibilmente disputato i quattro appuntamenti più ricchi di fine stagione:

Masters 1000 di Shanghai;

Atp 500 di Vienna (campione in carica);

Masters 1000 di Parigi;

Nitto Atp Finals di Torino.

A questi si sarebbe aggiunta probabilmente l’esibizione Six Kings Slam in Arabia Saudita, fuori dalla classifica ma con un ricco ingaggio garantito. È impossibile prevedere quale sarebbe stato il suo piazzamento, e allora ecco le cifre per la sola partecipazione e quelle dei risultati probabili che avrebbe potuto raggiungere:

Torneo Primo turno Semifinale Finale Vittoria Shanghai (1000) $ 23.760 $ 340.190 $ 612.340 $ 1.151.380 Vienna (500) € 21.345 € 146.765 € 275.390 € 511.835 Parigi (1000) € 24.500 € 282.650 € 516.925 € 946.610 Atp Finals $ 331.000 $ 1.124.000 $ 2.704.000 $ 5.071.000

Il danno per Sinner fino a 7 milioni di euro

Mettendo insieme i quattro tornei, ecco quanto Sinner avrebbe potuto incassare scendendo in campo ma, di fatto, mettendo a rischio il suo ginocchio e il futuro della carriera. Sotto questo aspetto, dunque, si potrebbe dire che le cifre di seguito sono investite e non perse:

solo partecipazione (uscita al primo turno ovunque): circa 365mila euro ;

(uscita al primo turno ovunque): circa ; fino alla semifinale in ogni torneo: circa 1,75 milioni di euro ;

in ogni torneo: circa ; fino alla finale in ogni torneo: circa 3,8 milioni di euro ;

in ogni torneo: circa ; vincendo tutto: circa 7 milioni di euro.

Si tratta ovviamente di una simulazione. Nessun giocatore vince ogni torneo, neanche Sinner, ma per un numero 1 in forma lo scenario “da semifinale in su” è il più realistico.