Tra Montreal, Cincinnati e US Open il numero 1 ha rinunciato a un bottino che, con tre trionfi, avrebbe sfiorato circa 6,73 milioni di euro

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IPA

É da tempo ormai che non vediamo Jannik Sinner in campo. Il campione italiano ha dovuto rinunciare a 3 appuntamenti molto importanti nella stagione 2026: Masters 1000 di Montreal, Masters 1000 di Cincinnati e US Open. Il tutto a causa di un duro infortunio.

Di fatto i numero 1 al mondo ha saltato il suo primo Slam in carriera. Oltre ai punti ATP, il forfait forzato ha anche un costo economico. Poteva essere una seconda parte di stagione molto proficua e invece il conteggio dei trionfi sportivi e monetari è rimasto bloccato. Ecco nel dettaglio quanto ha “lasciato sul tavolo” Jannik.

Quanto vale il forfait: cifra minima

Nel tennis non esiste un premio di partecipazione garantito nel montepremi ufficiale. Si guadagna solo scendendo in campo. Nel suo caso il minimo che avrebbe incassato, giocando e magari perdendo al primo turno, è:

US Open, 1° turno: circa 120.000 €

Montreal, esordio dopo il bye: circa 31.000 €

Cincinnati, esordio dopo il bye: circa 46.000 €

Un totale di circa 198.000 euro, dunque. Una cifra tutt’altro che irrisoria, al netto di quelli che sono stati i suoi lauti guadagni negli ultimi anni. E questa è soltanto la cifra “d’ingresso”.

Infortunio Sinner, quanti milioni ha perso

Il problema al ginocchio destro ha costretto Sinner a rinunciare a 3 appuntamenti molto importanti, come detto. In un buon stato di forma, o magari ottimo, ci si aspetterebbe da lui tutt’altro che un’eliminazione al primo turno. Ecco, dunque, l’esito delle perdite patite in caso di un “piazzamento medio”.

Ipotizziamo un Jannik in semifinale:

US Open semifinalista: circa 1.250.000 €;

Cincinnati semifinalista: circa 327.000 € (~379.000 $);

Montreal semifinalista: circa 293.000 € (340.190 $).

Un totale di circa 1,87 milioni di euro, cifra notevole che impallidisce dinanzi alla prospettiva di un primo o secondo posto. Da finalista avrebbe vinto:

US Open: circa 2,41 milioni €;

Montreal: circa 528.000 €;

Cincinnati: circa 528.000 €.

Parliamo di 3,47 milioni di euro, che di nuovo sembrano “pochi” se paragonati a quelli sul piatto in caso di tre trionfi nei rispettivi tornei:

US Open campione: circa 4,74 milioni €;

Montreal campione: circa 993.000 €;

Cincinnati campione: circa 993.000 €.

Da 198.000 a 6,73 milioni di euro a causa di un infortunio. Di certo Sinner sarà ansioso di tornare in campo quanto noi di rivederlo.

Quando gioca Sinner

A fine settembre Sinner dovrebbe tornare in campo al China Open di Pechino. Lo stop sembra finalmente giunto al termine, dunque. Dolorosa l’attesa ma prendersi cura del suo fisico lo aiuterà di certo a restare per maggior tempo al vertice nel competitivo mondo del tennis.

Non sembrano esserci dubbi sul fatto che sia pronto, dal momento che il numero 1 al mondo ha anche confermato la propria partecipazione al torneo di Vienna, che si terrà nella seconda metà di ottobre.