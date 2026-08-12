Jannik Sinner salta Montreal e Cincinnati per infortunio: quanto perde in premi e quanto avrebbe potuto guadagnare vincendo i due tornei

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ANSA Le perdite di Jannik Sinner dopo il forfait a Cincinnati e Montreal

L’infortunio al ginocchio destro ha costretto Jannik Sinner a rinunciare a due appuntamenti importanti della stagione sul cemento nordamericano: il Masters 1000 di Montreal e quello di Cincinnati. La classifica Atp è salva considerando che anche Carlos Alcaraz non ha partecipato ai tornei e i punti di vantaggio che l’italiano ha su Zverev, ma c’è un altro fattore che pesa sull’assenza del numero uno al mondo. Considerando i premi previsti per la partecipazione ai due tornei e soprattutto gli assegni destinati ai vincitori, infatti, Jannik Sinner ha rinunciato alla possibilità di incassare complessivamente oltre 2,3 milioni di euro. Si tratta naturalmente di una cifra teorica, calcolata ipotizzando che Sinner avesse partecipato e vinto entrambi i Masters 1000.

Quanto avrebbe potuto guadagnare Sinner a Cincinnati

Sinner ha annunciato il forfait dal Masters 1000 di Cincinnati spiegando i motivi della scelta: “Il ginocchio destro mi sta dando fastidio e devo accettare che non sono ancora pronto a competere”. Il torneo dell’Ohio mette in palio nel 2026 un montepremi ATP complessivo di oltre 9,4 milioni di dollari. Per il vincitore del singolare maschile è previsto un assegno da 1.151.380 dollari, pari a circa 1.001.701 euro. Anche la semplice presenza nel tabellone avrebbe garantito un premio. L’eliminazione al primo turno vale infatti 24.335 dollari, circa 21.171 euro.

Se si considera quindi il valore economico massimo legato al torneo, Sinner rinuncia alla possibilità di competere per un premio superiore a 1 milione di euro. Nel 2025 l’italiano aveva raggiunto la finale a Cincinnati, mentre nel 2024 aveva conquistato il titolo. Il forfait del 2026 comporterà inoltre la perdita dei 650 punti ottenuti un anno prima, anche se la sua posizione al vertice del ranking non risulterebbe immediatamente in pericolo.

Infortunio Sinner, quanto vale il forfait di Montreal

Prima di Cincinnati era arrivata anche la rinuncia al Masters 1000 di Montreal. Jannik Sinner aveva spiegato la decisione in una nota diffusa da Tennis Canada: “Dopo aver valutato attentamente tutti i fattori insieme al mio team, abbiamo preso la difficile decisione di ritirarci da Montreal”. Il montepremi del torneo canadese è ancora più ricco per quanto riguarda il premio destinato al campione. Il vincitore del singolare riceve 1.514.200 dollari, equivalenti a circa 1,317 milioni di euro sulla base del cambio utilizzato per il confronto.

Anche in questo caso il premio previsto per il primo turno è di 24.335 dollari, poco più di 21 mila euro. La rinuncia a Montreal significa quindi perdere la possibilità di competere per un assegno superiore a 1,3 milioni di euro, oltre ai 1.000 punti ATP riservati al vincitore.

Sinner, quanto ha perso potenzialmente tra i due tornei

Sommando i premi destinati ai vincitori dei due Masters 1000, il valore potenziale diventa significativo. A Cincinnati Sinner avrebbe potuto incassare circa 1.001.701 euro, mentre a Montreal il premio massimo corrisponde a circa 1.317.286 euro. Il totale dei due assegni raggiunge quindi circa 2,319 milioni di euro. Se nel calcolo si considerano anche i circa 21.171 euro previsti come premio minimo di partecipazione per ciascun torneo, il valore economico complessivo collegato ai due eventi arriva a circa 2,36 milioni di euro.

Va però distinta la perdita effettiva dal mancato guadagno potenziale. Sinner non ha infatti perso automaticamente oltre due milioni di euro: per incassare quella cifra avrebbe dovuto partecipare e vincere entrambi i tornei. Il dato rappresenta quindi il massimo prize money al quale non potrà accedere a causa dei forfait per il problema al ginocchio.