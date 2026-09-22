Faiq Bolkiah, il calciatore più ricco del mondo, è svincolato: ha un patrimonio di 18 miliardi di dollari ma la sua ricchezza non deriva dalla sua carriera sportiva

ANSA Faiq Bolkiah, calciatore più ricco al mondo

Si è svincolato il calciatore più ricco del mondo. Faiq Bolkiah, di ruolo attaccante, ha un patrimonio da 18 miliardi di dollari e giocava, fino alla scorsa stagione, nel Ratchaburi, in Thailandia. Il suo contratto non è però stato rinnovato e, a 28 anni, si ritrova quindi senza una squadra.

Il suo patrimonio miliardario non dipende però dalla sua carriera, iniziata in Inghilterra, passata per il Portogallo, fino ad arrivare cinque anni fa in Thailandia. Bolkiah è infatti il nipote del Sultano del Brunei.

Faiq Bolkiah è svincolato

Faiq Bolkiah, il calciatore più ricco del mondo, è svincolato. Il Ratchaburi, la squadra con cui ha giocato in Thailandia negli ultimi tre anni, non ha rinnovato il suo contratto, che era scaduto al termine della scorsa stagione. Quattro gol e quattro assist nel campionato locale non sono bastati a garantirgli un posto in squadra.

La carriera di Faiq Bolkiah

Bolkiah è nato a Los Angeles nel 1998, e ha trascorso buona parte della parte giovanile della sua carriera in Inghilterra. I nomi delle squadre che hanno creduto in lui sono importanti: Southampton, Leicester City e soprattutto Chelsea. Arriva fino all’U23 e, nel 2020, raggiunge la prima squadra, però in Portogallo.

È il Maritimo a scommettere su di lui, ma le cose non vanno come previsto. Un anno e mezzo tra prima squadra e squadra B lo portano a scegliere di tornare più vicino al Paese d’origine della sua famiglia, il Brunei, e si trasferisce al Chonburi, in Thailandia. Da qui si trasferisce nel 2023 al Ratchaburi, la sua ultima squadra.

Il calciatore-principe

Oltre a essere un calciatore professionista, Bolkiah è anche figlio di Jefri, fratello del Sultano del Brunei, un piccolo Stato che si trova nella parte settentrionale dell’isola del Borneo, completamente circondato dal territorio della Malaysia. Nonostante la discendenza reale, Bolkiah non ha nessun coinvolgimento nella politica locale, a differenza del padre, che in passato è stato ministro e che è stato al centro di un grande scandalo, culminato nel caso legale più costoso della storia.

La ricchezza del Brunei

Il Brunei, pur essendo piccolo, è molto ricco di petrolio e gas naturale. Questo ha permesso al Paese di imporre tasse bassissime alla sua popolazione e alle aziende che hanno sede sul suo territorio. In questo modo è rapidamente diventato, negli ultimi decenni, un paradiso fiscale.

Il Brunei è inoltre una monarchia assoluta, in cui il Sultano ha il controllo totale su ogni aspetto della vita del Paese. La ricchezza dell’economia locale è di fatto la ricchezza personale della famiglia reale, che spiega il motivo per cui Bolkiah è il calciatore più ricco al mondo, con circa 18 miliardi di dollari di patrimonio.