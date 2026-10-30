Giornalista pubblicista e copywriter, ha accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. È esperto in materie economiche.

IPA Kimi Antonelli

Il titolo mondiale è tutt’altro che distante per Kimi Antonelli. Se alla fine dovesse davvero arrivare quel giorno, varrebbe 73 milioni di euro in più da qui al 2030. Una stima inserita nello studio di StageUp, società di ricerca e consulenza specializzata in sport marketing e sponsorizzazioni.

Numeri molto importanti e attuali, considerando come il Gran Premio del Messico, in programma domenica 1° novembre 2026, potrebbe già assegnare il titolo al pilota italiano della Mercedes. Una carriera che sta facendo sognare gli appassionati e, guardando al futuro, le cifre per lui sono destinate soltanto ad aumentare. Immaginiamo un secondo titolo entro il 2028. In quel caso, infatti, il valore aggiuntivo per lui supererebbe i 105 milioni di euro.

Antonelli a un passo dal titolo: la classifica

Dopo la vittoria nel Gran Premio di Austin, Antonelli guida la classifica del Mondiale con 365 punti, 123 in più del compagno di squadra George Russell e 124 in più di Lewis Hamilton. Il tutto quando mancano ancora 125 punti da assegnare. Il campionato potrebbe quindi chiudersi già nel weekend di Città del Messico.

In caso di successo, a 20 anni Antonelli diventerebbe il più giovane campione del mondo nella storia della Formula 1. Riuscirebbe inoltre a riportare il titolo piloti in Italia per la prima volta dal 1953. Un’attesa lunga oltre 70 anni, che rappresenta anche una chance commerciale unica.

Stipendio e rinnovo con Mercedes

In Formula 1 la parte più ricca dei guadagni di un pilota arriva dalla squadra. Per i piloti di vertice lo stipendio rappresenta circa il 90% delle entrate, mentre gli sponsor personali hanno un peso secondario. Oggi Antonelli percepisce uno stipendio base stimato in circa 3,4 milioni di dollari l’anno, con un contratto con Mercedes esteso fino al 2027 e un’opzione. Secondo lo studio, però, il vero salto arriverebbe con la rinegoziazione attesa nel 2028.

Il titolo gli porterebbe nelle casse anche premi consistenti, stimati fino a circa 10 milioni di dollari (quasi 9 milioni di euro). Presentandosi all’appuntamento con il rinnovo da campione in carica, lo stipendio Mercedes potrebbe salire a 35-40 milioni di dollari l’anno. Il Mondiale varrebbe quindi tra 10 e 15 milioni di dollari in più all’anno di solo stipendio, pari a circa 8,5-12,75 milioni di euro, rispetto a uno scenario sorprendente in cui il titolo dovesse sfuggirgli di mano.

Sponsor e diritti d’immagine: quanto può valere il marchio Antonelli

Oggi gli sponsor personali di Antonelli valgono circa 1,5 milioni di dollari l’anno. Con il titolo, stando alle stime, il valore di sponsorizzazioni e diritti d’immagine potrebbe salire a 9-18 milioni di dollari l’anno nel giro di due anni (circa 8-15 milioni di euro).

Di fatto sarebbe uno dei piloti più appetibili del circuito per i brand. Lo studio ha usato Hamilton come termine di paragone, indicando i suoi circa 20 milioni di dollari all’anno, così come i 6-8 milioni di Max Verstappen. Il giovane pilota si è già mosso per tutelare la propria immagine, oggi più preziosa che mai. Ad aprile 2026 è stato infatti registrato il marchio “Kimi Antonelli”, che copre categorie come abbigliamento, cosmetici, prodotti per il settore automotive e software.