Roma, via libera al nuovo stadio: dove verrà costruito, quanto costerà

È un periodo di grandi cambiamenti quello che sta attraversando la Roma di José Mourinho. Stravolgimenti e cambi di prospettiva che però non sembrano destabilizzare più di tanto lo spogliatoio, con la squadra che a metà stagione è ancora in corsa per un piazzamento tra le prime 4 del campionato, oltre che pronta ad affrontare la fase ad eliminazione diretta dell’Europa League (con la doppia sfida di andata e ritorno contro il Salisburgo visibile su DAZN nelle serate di giovedì 16 e giovedì 23 febbraio).

Il club giallorosso ha vissuto un mercato di riparazione all’insegna del risparmio e del consolidamento di quel gruppo che da alcuni mesi vede la presenza di star internazionali come Paulo Dybala (fresco vincitore del Mondiale in Qatar con la sua Argentina ) e Georginio Wijnaldum (appena rientrato da un lungo infortunio), approdati in Serie A la scorsa estate. Chi invece, proprio in questi giorni, ha deciso di lasciare l’Italia dopo 4 anni di alti e bassi nella capitale è Niccolò Zaniolo, volato in Turchia per vestire la maglia del Galatasaray.

Nuovo stadio della Roma, il Comune approva il progetto: l’annuncio del sindaco Gualtieri

Grandi cambiamenti, si diceva. Sono quelli che la società guidata da Thomas Daniel Friedkin – presidente del club e imprenditore statunitense con un patrimonio personale che supera i 5,6 miliardi di dollari – vuole apportate al mondo giallorosso nei prossimi anni. Se i tifosi dovranno attendere ancora un po’ per ammirare risultati sul campo all’altezza delle aspettative, qualcosa di grande si sta muovendo per quanto riguarda la realizzazione del nuovo stadio che il magnate americano ha promesso fin dal suo primo giorno a Trigoria.

Ebbene, proprio in questi giorni la giunta romana guidata dal sindaco Roberto Gualtieri ha dichiarato il pubblico interesse sul progetto del nuovo impianto sportivo che Friedkin vuole costruire. La sua ubicazione sarà nel quartiere di Pietralata, XXI° municipio della capitale, situato nel quadrante nord est della città. È stato lo stesso primo cittadino ad annunciarlo nella Sala del Campidoglio, affiancato dal ceo della Roma, Pietro Berardi. L’obiettivo è quello di porre il primo mattone nel 2024, con il traguardo dell’inaugurazione finale fissato per il 2027 (anno del centenario della squadra).

Quanto costerà il nuovo stadio della Roma a Pietralata

L’investimento complessivo che la famiglia Friedkin è chiamata a sostenere ammonta a 528,39 milioni di euro. Come dichiarato dallo stesso presidente a più riprese, sarà lui l’azionista unico e non verranno cercati nuovi soci disposti a finanziare il progetto. Un impegno importante e di grande portata, che dimostra in maniera evidente la volontà dell’imprenditore proveniente dalla California di puntate forte sul club giallorosso nel corso del prossimo decennio.

La cifra totale che verrà spesa è ripartita in 5 voci principali, elencate in seguito:

262,2 milioni di euro saranno utilizzati per la costruzione dell’impianto sportivo vero e proprio (non sono ancora stati resi noti i numeri che riguardano la capienza di spettatori);

saranno utilizzati per la costruzione dell’impianto sportivo vero e proprio (non sono ancora stati resi noti i numeri che riguardano la capienza di spettatori); 81 milioni di euro verranno usati per una nuova area parcheggi fiancheggiante lo stadio di Pietralata;

verranno usati per una nuova area parcheggi fiancheggiante lo stadio di Pietralata; 17 milioni di euro saranno devoluti per altre opere urbanistiche ed infrastrutturali correlate al nuovo impianto;

saranno devoluti per altre opere urbanistiche ed infrastrutturali correlate al nuovo impianto; 128 milioni di euro stanziati come fondo di garanzia per eventuali spese sorte un corso d’opera;

stanziati come fondo di garanzia per eventuali spese sorte un corso d’opera; 40 milioni di euro andranno nelle casse del Comune di Roma per gli oneri di concessione.