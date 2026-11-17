Lo stipendio in Rai superava i 237.000 euro tra fisso e variabile, ma Infante ha detto no a 600.000 euro l'anno per trasferirsi a Mediaset

Giornalista pubblicista e copywriter, ha accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. È esperto in materie economiche.

IPA Milo Infante

Milo Infante è un volto ben noto del giornalismo televisivo di cronaca. Ha trascorso oltre 20 anni in Rai, conducendo ad esempio L’Italia sul 2 e Ore 14. A giugno 2026 è però arrivato il sorprendente passaggio a Mediaset, dove oggi guida su Rete 4 la striscia quotidiana Ore 11 e il programma in prima serata Verità nascoste.

Proprio questo passaggio ha acceso la curiosità del pubblico sul suo conto. Neanche a dirlo, la questione dei compensi televisivi interessa molto, come sempre accade. Scendiamo un po’ nel dettaglio.

Chi è Milo Infante

Milo Massimo Infante è nato a Milano il 5 luglio 1968 ed è un figlio d’arte. Suo padre è infatti il giornalista, scrittore e critico d’arte Massimo Infante. Laureato in Lettere moderne, è a sua volta diventato giornalista professionista nel 1996.

Il suo nome è legato soprattutto alla cronaca. Negli anni il pubblico lo ha visto occuparsi di casi molto seguiti, come la scomparsa di Denise Pipitone e il delitto di Garlasco.

La carriera, da Telelombardia alla Rai

Il suo percorso è iniziato come cronista, collaborando con:

Corriere della Sera;

La Notte e Il Giorno;

L’Indipendente.

Il richiamo della televisione è arrivato nel 1997, con l’approdo a Telelombardia, di cui è diventato vicedirettore. Nel 2001 è poi diventato direttore responsabile di Antennatre. Due anni dopo, nel 2003, è arrivata la grande occasione in Rai, dove ha condotto, tra gli altri:

L’Italia sul 2;

Dieci minuti;

Insieme sul Due;

Pomeriggio sul 2;

Generazione Giovani.

Dal 2020 al 2026 è stato poi alla guida di Ore 14 su Rai 2. È proprio questo talk ad avergli dato la massima popolarità, portandolo all’offerta allettante di Mediaset.

Quanto guadagnava in Rai

Milo Infante è uno dei pochi volti televisivi ad aver reso pubblica la propria retribuzione. Intervistato dal Messaggero, ha spiegato che il suo stipendio fisso in Rai corrispondeva a quello base di un vicedirettore: 174.280 euro. A questa cifra si aggiungeva una parte variabile, legata alla presenza in video, pari a 63.628 euro.

Il passaggio più interessante del racconto, però, riguarda l’offerta ricevuta per restare. L’amministratore delegato Rai, Giampaolo Rossi, gli avrebbe messo sul piatto 600.000 euro all’anno per proseguire su Rai 2.

Il passaggio a Mediaset

Il contratto con Mediaset non è noto. Considerata la cifra rifiutata in Rai, si potrebbe pensare a un’offerta ancora più ricca, ma lo stesso Infante, che ha rassegnato le dimissioni a giugno 2026, ha spiegato che i soldi non hanno inciso quanto si possa pensare.

Forse Pier Silvio Berlusconi ha “soltanto” pareggiato la proposta, o magari l’offerta è persino inferiore. Il giornalista ha infatti dichiarato: “Se avessi voluto far cassa, sarei rimasto in Rai”.

C’era altro sul piatto: la voglia di una nuova sfida e, forse, la garanzia di maggiori responsabilità e più visibilità. A Mediaset è stato infatti nominato condirettore di Videonews, la testata che produce i programmi di informazione delle reti. Di fatto, il suo tempo in Rai era semplicemente finito.