Gli eredi hanno venduto preziosi appartenuti alla famiglia reale svedese. Una spilla con zaffiro ha raggiunto un prezzo 19 volte superiore alla stima

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iStock Gli eredi hanno venduto preziosi appartenuti alla famiglia reale svedese. Una spilla con zaffiro ha raggiunto un prezzo 19 volte superiore alla stima

I gioielli appartenuti alla principessa Brigitta di Svezia sono stati venduti all’asta per circa 2,3 milioni di euro, una cifra quasi quattro volte superiore alla valutazione iniziale. La vendita si è svolta l’11 novembre 2026 a Ginevra, durante un’asta organizzata da Sotheby’s e dedicata ai preziosi appartenuti a famiglie reali e aristocratiche europee.

La collezione proveniva dal patrimonio privato della principessa, sorella del re Carlo XVI Gustavo, morta nel dicembre 2024 all’età di 87 anni. A decidere la vendita sono stati i figli della principessa. Secondo alcuni media svedesi, la scelta avrebbe provocato tensioni all’interno della famiglia reale, soprattutto per il valore storico e sentimentale dei gioielli.

Quanto valgono i gioielli della principessa Brigitta venduti all’asta

La vendita comprendeva nove gioielli suddivisi in sette lotti, tra spille, collane, orecchini e bracciali. La valutazione iniziale complessiva era di circa 7,1 milioni di corone svedesi, equivalenti a 640mila euro. Il risultato finale ha raggiunto invece circa 25 milioni di corone, pari a 2,3 milioni di euro. Il pezzo più costoso è stato una spilla con uno zaffiro rosa circondato da diamanti, appartenuta in precedenza alla principessa Sibilla, madre dell’attuale sovrano.

La pietra, uno zaffiro padparadscha proveniente da Ceylon, pesa 23,64 carati. Il gioiello era stato valutato circa 700mila corone svedesi, pari a 63mila euro, ma è stato aggiudicato per 13,4 milioni di corone, circa 1,2 milioni di euro. Il prezzo finale è risultato circa 19 volte superiore alla stima iniziale. La spilla era stata regalata a Brigitta dalla madre in occasione delle nozze del 1961 con il principe Giovanni Giorgio di Hohenzollern-Sigmaringen.

La collana con zaffiri appartenuta alla famiglia reale russa

Un altro lotto di particolare valore comprendeva una collana con zaffiri e diamanti, accompagnata da orecchini coordinati. Il completo è stato venduto per circa 900mila euro, contro una valutazione iniziale di circa 240mila euro. Secondo la ricostruzione riportata dalla stampa svedese, gli zaffiri potrebbero provenire dalla collezione dell’imperatrice russa Maria Fëdorovna, madre dell’ultimo zar Nicola II.

La storia dei preziosi li collega successivamente a Ferdinando di Bulgaria, che avrebbe donato il completo alla principessa Sibilla per le nozze del 1932. Dopo la morte di Sibilla nel 1972, i gioielli passarono alla figlia Brigitta. La principessa li aveva indossati anche durante importanti cerimonie familiari, tra cui i matrimoni reali di Vittoria di Svezia nel 2010 e di Maddalena nel 2013. Tra gli altri oggetti venduti figura una collana di perle e diamanti ricevuta da Brigitta come regalo di battesimo nel 1937, aggiudicata per circa 11.800 euro.

Chi ha acquistato i gioielli e quanto hanno incassato gli eredi

L’identità degli acquirenti non è stata resa pubblica per tutti i lotti. La vendita dei preziosi è avvenuta nell’ambito dell’asta Royal & Noble Jewels di Sotheby’s, che comprendeva anche oggetti legati alle dinastie francesi degli Orléans e russe dei Romanov. I circa 2,3 milioni di euro rappresentano il valore complessivo delle aggiudicazioni riportato dai media, non necessariamente la somma netta incassata dagli eredi. Il ricavato effettivo dipende infatti dalle commissioni, dagli eventuali costi di vendita e dal trattamento fiscale applicabile.