Fonte: ANSA Stellantis partner di Olimpiadi Invernali 2026.

Le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 avranno un nuovo partner: Stellantis. Il gruppo automobilistico è stato scelto come “Automotive Premium Partner” per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026. L’annuncio è arrivato dalla Fondazione Milano Cortina 2026, che ha confermato la collaborazione per la fornitura del parco auto ufficiale.

Con questo accordo, Stellantis si impegna a mettere a disposizione veicoli di servizio e rappresentanza per tutta la durata dei Giochi Olimpici e Paralimpici. Attenzione particolare sarà posta su mezzi green e sostenibili.

Il parco auto ufficiale di Milano-Cortina

L’accordo tra Fondazione Milano Cortina 2026 e Stellantis è stato annunciato come una partnership strategica, che va oltre la semplice fornitura di veicoli. I marchi italiani del gruppo, come Alfa Romeo, FIAT, Lancia e Maserati, saranno infatti protagonisti nell’organizzazione degli spostamenti di atleti, staff, delegazioni e personalità ufficiali durante l’intero arco dei Giochi Invernali, garantendo efficienza, innovazione e sostenibilità.

Il Ceo della Fondazione Milano Cortina 2026, Andrea Varnier, ha dichiarato:

Siamo orgogliosi di questa partnership che garantisce soluzioni indispensabili per l’organizzazione dei Giochi di Milano Cortina 2026. Le vetture di servizio e rappresentanza copriranno gran parte degli spostamenti interni.

Motivi della scelta: innovazione e sostenibilità

La collaborazione con Stellantis punta a una mobilità sostenibile e all’innovazione tecnologica, elementi con cui i Giochi Olimpici e Paralimpici 2026 si vogliono vestire. I veicoli messi a disposizione saranno infatti in larga parte ibridi ed elettrici, in linea con la strategia green della manifestazione e degli impegni europei verso la transizione ecologica.

Jean-Philippe Imparato, Chief Operating Officer di Stellantis Enlarged Europe, ha sottolineato:

Siamo orgogliosi di mettere le competenze e l’impegno dei nostri marchi italiani al servizio di un evento che ribadirà, a livello mondiale, l’immagine di un Paese che ricerca l’eccellenza. Si può fare, tutti insieme e in Italia, e noi lo stiamo dimostrando.

La partnership rappresenta, inoltre, un’occasione di visibilità internazionale per i marchi automobilistici italiani.