Milan Sports & Entertainment, il progetto di Cardinale oltre il calcio

La nuova società unisce il club e gli investimenti nell’intrattenimento: il ruolo di Brett Yormark e il nuovo stadio nella strategia di RedBird.

Data journalist specializzato in economia, società e analisi sportive. Spiega la realtà con grafici, mappe e dataviz.

Getty Images

Gerry Cardinale allarga il progetto RedBird su Milano. Secondo il Financial Times, la nuova Milan Sports & Entertainment riunirà il Milan e altri investimenti in città, compresa la partecipazione nel futuro stadio condiviso con l’Inter. Alla guida è stato scelto Brett Yormark. Tra le prospettive indicate figurano basket, strutture per il tennis e attività di ospitalità e merchandising.

Perché Brett Yormark è una figura centrale

La carriera di Bett Yormark attraversa i settori che una piattaforma di sport e intrattenimento come la Milan Sports & Entertainment deve mettere in relazione. Yormark prima di diventare commissioner della Big 12 Conference, nell’agosto 2022, ha lavorato nella NASCAR, in Brooklyn Sports & Entertainment e in Roc Nation.

La sua esperienza più significativa per la gestione degli impianti riguarda i 14 anni trascorsi alla guida di Brooklyn Sports & Entertainment. Il raggio d’azione di Yormark comprendeva Barclays Center, Brooklyn Nets e Long Island Nets. Yormark ha seguito il trasferimento dei Nets dal New Jersey a Brooklyn, lo sviluppo commerciale della squadra e attività degli impianti come programmazione degli eventi, vendite e marketing. In Roc Nation si è occupato anche di sponsorizzazioni, licenze, partnership sui contenuti e strategia dei marchi.

La Big 12 ha confermato ufficialmente che lascerà l’incarico il 31 gennaio 2027. Il comunicato del 30 ottobre annuncia l’uscita e la ricerca del successore, senza indicare la sua destinazione professionale. È una distinzione rilevante tra la conferma dell’organizzazione americana e le informazioni giornalistiche sul nuovo incarico.

Il nuovo stadio è la base dell’investimento

Il passaggio industriale già concluso è l’acquisto di San Siro. Il 5 novembre 2025, Milan e Inter hanno firmato con il Comune di Milano l’atto di compravendita della Grande Funzione Urbana, comprendente il Meazza e le aree circostanti.

L’operazione è stata perfezionata attraverso Stadio San Siro S.p.A., con un finanziamento coordinato da Goldman Sachs e J.P. Morgan, affiancate da Banco BPM e BPER Banca. I club hanno affidato a Foster + Partners e MANICA il percorso progettuale del nuovo impianto e dell’area.

Per RedBird, la nuova struttura dovrà aumentare i ricavi delle giornate di gara, creare opportunità commerciali e di sponsorizzazione e ospitare intrattenimento dal vivo. Sono benefici attesi, il cui valore effettivo dipenderà dalla realizzazione dell’impianto e dalla sua gestione.

La logica economica è sfruttare lo stesso investimento attraverso più attività, la diversificazione intorno ad un unico prodotto quindi. Alle partite possono affiancarsi eventi, servizi per le imprese e ospitalità, ampliando le occasioni di utilizzo degli spazi e di rapporto con il pubblico.

I conti del Milan spiegano la ricerca di nuovi ricavi

Infatti, il bilancio rossonero mostra quanto conti diversificare. Nell’esercizio chiuso il 30 giugno 2026, il gruppo ha registrato 464,6 milioni di euro di ricavi e una perdita di circa 24 milioni. Le sponsorizzazioni hanno superato i 100 milioni, mentre la media spettatori è stata superiore a 72mila presenze per partita. Il club ha collegato il risultato negativo all’assenza dalle competizioni europee.

L’indebitamento finanziario netto è salito a 145,3 milioni, dai circa 92 milioni dell’esercizio precedente, a fronte di un patrimonio netto di 176,4 milioni

Al momento non c’è un comunicato ufficiale da parte di Red Bird e A.C.Milan, ulteriori dettagli li integreremo appena verranno rilasciate altre informazioni.