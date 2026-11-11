Italiaonline, primi 9 mesi in crescita: utile quasi triplicato e debito vicino allo zero

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Italiaonline S.p.A., leader in Italia nei servizi media, tech e digital per il mercato B2B e B2C, annuncia i risultati dei primi nove mesi del 2026, che confermano e rafforzano la traiettoria di crescita già tracciata nel primo semestre: nel terzo trimestre il Gruppo ha ulteriormente migliorato redditività e generazione di cassa, consolidando la propria posizione di riferimento nel mercato digitale. I ricavi consolidati hanno raggiunto 221 milioni di euro, l’EBITDA si è attestato a 39 milioni di euro, in aumento del 23%, la cassa operativa è più che raddoppiata mentre l’indebitamento netto è sceso a 3,8 milioni.

La strategia industriale di Italiaonline prosegue con successo: con una customer base di circa 100 mila clienti business, 470 mila clienti consumer e SOHO e 10 milioni di e-mail attive (dati a fine 2025) e con un’audience di 29 milioni di utenti unici al mese, il Gruppo consolida la propria posizione di leader nel mercato digitale e pone le basi per la crescita futura.

Primi nove mesi del 2026: crescita di ricavi, margini e cash flow

Al 30 settembre 2026 tutti i principali indicatori economico-finanziari del Gruppo risultano in crescita rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente.

Dati in milioni di euro 9M 2026 9M 2025 Var. Ricavi 221 207 +7% EBITDA 39 32 +23% Margine EBITDA 17,8% 15,5% +2,3 p.p. EBIT 21,8 12,7 +71% Risultato netto 15,8 5,6 +184% Operating Free Cash Flow 32 15,5 +106% Indebitamento netto 3,8 48,9 -92,2%

I ricavi consolidati raggiungono i 221 milioni di euro, in crescita del 7% rispetto ai 207 milioni di euro dei primi nove mesi del 2025. La crescita è guidata dalla linea di business Media & Tech, che raggiunge 75,1 milioni di euro (+29,5%), trainata dai Platform Services (43 milioni di euro, +58%) e dai servizi a valore aggiunto Digital VAS (8,5 milioni di euro, +19,5%); la linea di business Web & Communications Solutions, dedicata ai servizi custom per le PMI italiane, supera i 12 milioni di euro (+6%).

L’EBITDA sale a 39 milioni di euro, +23% rispetto ai 32 milioni di euro dei primi nove mesi del 2025. Il margine EBITDA si attesta al 17,8%, in crescita di oltre 2 punti percentuali, a conferma della leva operativa del Gruppo.

L’Operating Free Cash Flow (OpFCF) accelera a 32 milioni di euro (+106%) rispetto ai 15,5 milioni di euro dei primi nove mesi del 2025, con un tasso di conversione dell’EBITDA in cassa superiore all’80%.

Per quanto riguarda la posizione finanziaria netta, l’indebitamento netto comprensivo della componente IFRS 16 si riduce a 3,8 milioni di euro, rispetto a 48,9 milioni di euro al 30 settembre 2025, a conferma di un profilo finanziario solido e di un’ampia flessibilità strategica.

L’Intelligenza artificiale al centro del modello industriale

Alla base di questi risultati c’è un modello di business profondamente rinnovato negli ultimi anni nell’offerta, nelle tecnologie e nell’organizzazione, che si articola oggi in tre aree complementari:

Media & Tech: con oltre 10 milioni di caselle e-mail attive, Italiaonline si conferma il primo operatore italiano di posta elettronica e, con circa 29 milioni di utenti unici mensili – pari al 66% della reach digitale nazionale – il primo pure digital Media player del Paese. Un patrimonio di dati di prima parte (first-party data) che, unito alle tecnologie Adv sviluppate internamente come la piattaforma di programmatic advertising EasyBid, costituisce un vantaggio competitivo distintivo in un mercato che si sta ridefinendo attorno al post-cookie e all’AI search. SME Digital One-Stop-Shop: circa 100 mila clienti business trovano in Italiaonline un interlocutore unico per la propria crescita digitale – dalla realizzazione della presenza online, all’e-commerce, alla realizzazione di campagne di digital Adv, alla gestione dei social media, fino all’assistente vocale MARiO – con un’offerta che integra in modo nativo l’AI generativa e agentica. Digital Factory: l’adozione dell’AI lungo tutta la catena operativa – delivery, IT e customer care – ha consentito di abbassare il costo per unità di servizio, accorciare i tempi di consegna e incrementare la produttività, come dimostrano gli oltre 40mila siti e 190mila social post gestiti.

“La crescita è strutturale”

Roberto Giacchi, Amministratore Delegato di Italiaonline S.p.A., ha commentato: