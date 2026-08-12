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ANSA I Los Angeles Lakers sono stati ceduti ad una cifra record

I Los Angeles Lakers si preparano a cambiare nuovamente proprietà. La franchigia NBA sarebbe destinata a passare nelle mani di Josh Kushner e Bob Iger attraverso un’operazione dal valore di 12,5 miliardi di dollari, pari a circa 10,8 miliardi di euro al cambio attuale. Se l’operazione sarà completata alle condizioni indicate, si tratterà di una valutazione record per una squadra sportiva. Secondo quanto riferito da ESPN, Kushner e Iger erano inizialmente coinvolti in un progetto legato alla possibile espansione della NBA a Las Vegas. I due avrebbero però modificato i propri piani, presentando un’offerta per rilevare i Lakers.

Quanto valgono i Los Angeles Lakers

Mark Walter, il precedente proprietario, aveva rilevato la quota di maggioranza dei Lakers dalla famiglia Buss nell’ottobre precedente per circa 10 miliardi di dollari, equivalenti a circa 8,66 miliardi di euro. In meno di un anno, quindi, la valutazione indicata per la franchigia sarebbe aumentata di circa 2,16 miliardi di euro, passando da circa 8,66 a 10,8 miliardi. In termini percentuali, la differenza tra le due valutazioni è del 25%. Il confronto riguarda però il valore attribuito alle due operazioni e non rappresenta necessariamente il rendimento effettivamente ottenuto da Walter, che dipende anche dalla struttura delle transazioni, dalle quote coinvolte e dagli eventuali costi collegati.

Chi sono i nuovi proprietari dei Lakers

Bob Iger è conosciuto soprattutto per la sua lunga esperienza alla guida di Disney. È stato nominato CEO per la prima volta nell’ottobre del 2005 ed è stato eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione nel 2012. Nel febbraio del 2020 ha assunto il ruolo di Presidente Esecutivo e ha diretto le iniziative creative dell’azienda fino al dicembre del 2021. È tornato a ricoprire la carica di CEO da novembre del 2022 a marzo del 2026

Josh Kushner opera nel settore degli investimenti. È il fratello minore di Jared Kushner, marito di Ivanka Trump e genero del presidente degli Stati Uniti. Il nuovo proprietario dei Los Angeles Lakers è fondatore e socio amministratore della società di venture capital Thrive Capital e cofondatore e vicepresidente di Oscar Health.

Il saluto di Mark Walter

Mark Walter ha pubblicato una nota dopo la diffusione della cessione della franchigia: “Essere il proprietario dei Los Angeles Lakers è stato uno dei più grandi onori della mia vita”. Walter è presidente e amministratore delegato di TWG Global e possiede partecipazioni in diverse società sportive. Tra gli interessi indicati figurano i Los Angeles Dodgers della MLB, le Los Angeles Sparks della WNBA e attività collegate al Chelsea. Attraverso TWG Motorsports sono presenti inoltre investimenti nel settore automobilistico, compreso il progetto Cadillac in Formula 1.

Il passaggio di proprietà non è ancora definitivo. Come previsto per le operazioni che coinvolgono le franchigie NBA, sarà necessaria l’approvazione del Board of Governors della lega. L’esame dell’operazione potrebbe richiedere diverse settimane. Solo dopo il via libera degli organi della NBA il trasferimento della proprietà potrà essere completato.