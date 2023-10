Lionel Messi vince l’ottavo Pallone d’Oro: quanto vale

Fonte: ANSA Il vincitore del Pallone d'Oro, Lionel Messi

L’ultimo Pallone d’Oro della sua inimitabile carriera è stato forse il più atteso, ma comunque mai scontato. Dopo aver conquistato con la sua Argentina in Qatar il Mondiale tanto inseguito, Lionel Messi ha vinto il Balon d’Or 2023, l’ottavo della sua carriera. La vittoria del premio assegnato da France Football all’età di 36 anni mette il suggello alla carriera di uno dei giocatori ai vertici dell’olimpo del calcio, se non il più forte e vincente di questo sport. Il rivale di sempre, Cristiano Ronaldo, con il quale negli ultimi 15 anni si è alternato nella vittoria del prestigioso riconoscimento (ad eccezione di Luka Modric nel 2018 e Karim Benzema nel 2022), non è rientrato nemmeno tra primi 30 candidati.

La classifica

Nella cerimonia trasmessa in Italia da Sky e su Now, che trasmette in streaming il grande calcio della Serie A e della Champions, Europa e Conference League Lionel Messi ha ricevuto il Pallone d’Oro dalle mani di David Beckham, ex ala di Manchester United e Real Madrid, ora suo presidente al club statunitense dell’Inter Miami.

“Ringrazio tutte le persone che mi hanno votato. Lo condivido con i compagni della Nazionale argentina, Lautaro, Julian, e tutti loro” ha detto Messi concedendo l’onore delle armi ai finalisti Haaland, Mbappe e De Bruyne.

“L’unico sogno che mi mancava era diventare campione del mondo – ha detto ancora – è stato speciale perché tante persone di nazionalità diverse tifavano per l’Argentina campione. Grazie a mia moglie, che c’è sempre stata anche nei momenti difficili. E poi ringrazio Diego (Maradona, ndr.) non c’è posto migliore per augurargli buon compleanno”.

Nella categoria donne il Pallone d’Oro è andato alla calciatrice spagnola del Barcellona Aitana Bonmatí: “Sono molto orgogliosa, è stata un’annata eccezionale, condivido il premio con le compagne e tutti quelli che lavorano al Barcellona. Grazie al presidente, non avrei mai sognato di poter giocare al Camp Nou”

Gli altri riconoscimenti della serata per quanto riguarda gli uomini sono andati a Emiliano Dibu Martínez. il portiere dell’Argentina decisivo in finale per la vittoria del Mondiale, che ha ricevuto il premio Yashin al miglior portiere, a Jude Bellingham il premio Kopa al miglior Under-21, ad Erling Haaland il premio Gerd Müller al miglior marcatore, e a Vinicius Jr il premio Socrates per l’impegno sociale.

Di seguito la classifica finale dei primi 30 calciatori in lizza per il Pallone d’Oro, unico italiano, al 27esimo posto, il centrocampista dell’Inter, Nicolò Barella:

Lionel Messi (PSG/Inter Miami) Erling Haaland (Manchester City) Kylian Mbappé (PSG) Kevin De Bruyne (Manchester City) Rodri (Manchester City) Vinícius Jr. (Real Madrid) Julián Álvarez (Manchester City) Victor Osimhen (Napoli) Bernardo Silva (Manchester City) Luka Modric (Real Madrid) Mohamed Salah (Liverpool) Robert Lewandowski (Barcellona) Yassine Bounou (Siviglia/Al-Hilal) Ilkay Gundogan (Manchester City/Barcellona) Emiliano Martinez (Aston Villa) Karim Benzema (Real Madrid/Al-Ittihad) Khvicha Kvaratskhelia (Napoli) Jude Bellingham (Borussia Dortmund/Real Madrid) Harry Kane (Tottenham/Bayern Monaco) Lautaro Martinez (Inter) Antoine Griezmann (Atletico Madrid) Kim Min-Jae (Napoli/Bayern Monaco) Andre’ Onana (Inter/Manchester United) Bukayo Saka (Arsenal) Josko Gvardiol (Lipsia/Manchester City) Jamal Musiala (Bayern Monaco) Nicolò Barella (Inter) Martin Odegaard (Arsenal) Randal Kolo Muani (Eintracht Francoforte/PSG) Ruben Dias (Manchester City)

Quanto vale il Pallone d’Oro

Il Pallone non è tutto oro massiccio. Il suo prezzo è di circa 13mila euro, il peso è di 12 chili ed è molto piccolo: 31 centimetri di altezza, 23 di larghezza e profondità. Per realizzarlo servono 6 mesi e 100 ore di lavoro. Al momento della premiazione viene iscritto il nome del vincitore su una placca dorata fissata alla base del trofeo.