L’Argentina trionfa in Coppa America 2024, terzo trofeo internazionale di fila: quanto ha vinto

Terzo trofeo internazionale consecutivo per l'Argentina di Messi, Scaloni e Lautaro che batte la Colombia in finale di Coppa America con un gol dell'interista

La Nazionale argentina esulta per la vittoria della Coppa America 2024

L’Argentina non smette di vincere. A poche ore dal successo della Spagna a Euro 2024 nella finale contro l’Inghilterra, dall’altra parte del mondo la Nazionale Albiceleste si è aggiudicata la 16esima Coppa America della sua storia, per la seconda volta consecutiva. All’Hard Rock Stadium di Miami Gardens la squadra di Lionel Scaloni ha battuto la Colombia con un gol ai supplementari del centravanti interista Lautaro Martinez, portando a casa il terzo trofeo internazionale di fila dopo l’edizione del 2021 e il Mondiale in Qatar nel 2022.

Coppa America 2024, la finale Argentina-Colombia

Quella della Coppa America 2024 è stata una finale al cardiopalma più fuori che dentro il campo, già dai minuti precedenti il fischio d’inizio. La partita è stata rinviata per oltre un’ora a causa dei disordini e degli scontri tra le forze dell’ordine e molti tifosi della Colombia, che hanno provato a forzare l’entrata allo stadio senza biglietto.

Diverse le persone che si sono ammassate agli ingressi cercando di scavalcare i cancelli, mentre altri hanno tentato di entrare nell’impianto provando a infilarsi nei sistemi di ventilazione, scatenando il panico e feriti per i tafferugli tra tifoserie.

In campo la partita è stato uno 0-0 tirato fino al novantesimo, complice anche l’infortunio di Lionel Messi costretto a uscire al 66esimo per sedersi disperato in panchina. Ad asciugare le lacrime del suo capitano ci ha pensato Lautaro Martinez, segnando al 112esimo del supplementare il gol partita che ha permesso all’Argentina di diventare la prima nazionale sudamericana a vincere tre trofei internazionali di fila.

Grazie alla rete del centravanti interista, Leo Messi ha potuto alzare al cielo l’ennesima Coppa America dell’Albiceleste e il 45esimo titolo della sua carriera, scavalcando l’ex compagno di squadra ai tempi del Barcellona Dani Alves e diventando così il giocatore più vincente della storia del calcio.

“Quando è finito il Mondiale in Qatar e ho ricevuto la medaglia d’oro ero molto felice di quello che avevamo ottenuto – ha raccontato Lautaro al termine della gara – ma personalmente sapevo di essere in debito, perché la caviglia non mi permetteva di fare quello che volevo. Certo, la Coppa America non è la stessa cosa di un Mondiale, ma posso dire che mi sono preparato al meglio per affrontare questa competizione e togliermi questa spina“.

A celebrare il gol della provvidenza dell’attaccante interista, capocannoniere del torneo, è stato lo stesso Ct albiceleste, Lionel Scaloni: “I cambiamenti sono stati pensati perché credevamo che la squadra sarebbe migliorata e che avremmo ottenuto un punto in più. Volevamo che la squadra avesse una marcia in più. E pensavamo che Lautaro avrebbe avuto una marcia in più e avrebbe segnato, ne abbiamo parlato in panchina”, ha detto l’allenatore della Seleccion a fine partita.

Quanto ha vinto l’Argentina con la Coppa America 2024

Con la vittoria della Coppa America 2024, la federazione di calcio argentina ha portato a casa anche un montepremi di qualche milione inferiore ai 28,5 corrisposti dalla Uefa alla Spagna vincitrice di Euro 2024.

Questo nonostante la Conmebol abbia aumentato di molto il montepremi rivolto alle squadre partecipanti in questa edizione della competizione sudamericana, ripartito a seconda del piazzamento finale:

Bonus partecipazione – 2 milioni;

Qualificazione ai quarti di finale – 2 milioni;

Quarto posto – 4 milioni

Terzo posto – 5 milioni

Finalista – 7 milioni

Vincitrice – 16 milioni;

Conquistando la Coppa America del 2021, l’Argentina portò a casa soltanto 6,5 milioni di euro, contro gli attuali 20 milioni di euro vinti in questa edizione.