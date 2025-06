Italia, Gattuso nuovo ct? Stipendio e nuovo team: cosa serve per andare al Mondiale

Giornalista pubblicista e copywriter, ha accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. È esperto in materie economiche.

Roberto Mancini chiama ma l’Italia non risponde. La nostra Nazionale è attualmente priva di un ct ma, dopo il passo indietro di Claudio Ranieri, sembra non esserci fretta. Gravina ha spiegato come gli Azzurri necessitino di un progetto e non soltanto di un nome.

Si valutano dunque varie possibilità, come quella di Pioli, che sembra però ormai naufragata. L’ex commissario tecnico ha provato a giocarsi le sue carte, ammettendo gli errori commessi (valsi 20 milioni di euro in Arabia). La direzione intrapresa dalla Federazione però sembra ben altra: tutto pronto per Gennaro Gattuso ct.

Gennaro Gattuso allenatore dell’Italia

Si era vociferato di Mourinho, tra i tanti altri, ma alla fine sembra proprio che Gennaro Gattuso sarà il nuovo ct dell’Italia. Oggi, venerdì 13 maggio, è previsto l’incontro tra l’allenatore e Gravina. Un campione del mondo in panchina, con la speranza di riuscire a guidare la Nazionale al prossimo Mondiale.

Un progetto di ampio respiro, che dovrebbe coinvolgere anche Prandelli, allenatore dalla ricca esperienza e altro veterano della Nazionale. Il suo compito? Dovrà coordinare i vivai dei club. Azzurri per gli Azzurri, sembrerebbe, con tanto di coinvolgimento di Bonucci.

Quanto guadagna Gattuso

Totale apertura da parte di Rino Gattuso per l’Italia. Con una Nazionale in grave difficoltà, un Campione del Mondo non può di certo tirarsi indietro. Scendendo però nei dettagli, per ora ufficiosi, ecco il tipo di accordo proposto.

Il tecnico firmerebbe un contratto da 2 milioni di euro. L’accordo però sarà annuale. L’Italia in questa fase è come un club in estrema difficoltà, che tenta ovviamente di evitare nuovi errori. Di fatto l’accordo resterà valido fino al Mondiale 2026, nella speranza di parteciparvi (sarebbe il terzo di fila senza l’Italia).

Quanto costa non andare al Mondiale

L’addio di Roberto Mancini per volare in Arabia è costato tantissimo. L’Italia era in fase di crescita e reduce dal successo agli Europei. Poteva guardare avanti con speranza, per quanto non fosse in condizioni eccellenti, e invece ecco il gravoso annuncio.

A seguire la breve fase Spalletti, spesso posto sotto attacco da stampa e tifosi. Con il Mondiale a rischio, ancora una volta, si è scelto di cambiare, pur senza avere un’idea chiara e decisa su cosa fare degli Azzurri. Ora Gattuso sembra a un passo ma, viene da chiedersi, quanto ci costa tutto questo? Che impatto ha questa possibile tragedia sportiva?

Sappiamo che, contrattualmente parlando, Spalletti ha accettato la rescissione e, dunque, non graverà sulle casse. Il problema però è ben altro. Si stima una perdita di 100 milioni di euro (senza considerare gli effetti sull’economia del Paese) per l’intero sistema, considerando l’assenza di:

mancati premi Fifa;

perdite per la Federazione;

impatto sul sistema calcio in toto.

Nel dettaglio, ogni squadra qualificata ottiene un premio di partecipazione, che nel 2022 era di 2,5 milioni di dollari. A ciò si aggiungono i premi connessi al raggiungimento delle varie fasi, il che può portare a un guadagno di decine di milioni. Nel Mondiale in Qatar si stimavano circa 8 milioni per il solo superamento della fase a gironi.

La Federazione va incontro a tagli importanti sul fronte dei contratti di sponsorizzazione, che spesso prevedono clausole legate alla partecipazione ai grandi eventi sportivi. Una perdita di 5 milioni all’ultima Coppa del Mondo.

Il sistema subisce poi un impatto sul fronte dei diritti Tv. Basti pensare alla Rai, che aveva acquistato i diritti per Qatar 2022. Infine si registrano cali enormi sul fronte vendita di:

maglie;

gadget;

altri prodotti connessi alla Nazionale.

Per non parlare poi dell’economia del Paese. Si stima infatti che la partecipazione a un Mondiale, per non parlare della sua vittoria, abbia un impatto positivo sul Pil (tra lo 0,4 e lo 0,7%, dunque 5-10 miliardi di euro), con maggiori esportazioni, turismo e consumi interni.

Infine, se vincere aiuta a vincere, perdere non fa che spingere l’ambiente sempre più in basso. L’addio di Mancini, all’origine di questa condizione, ha dunque avuto un impatto sull’intero sistema calcio italiano.

Cosa deve fare l’Italia per andare al Mondiale

L’Italia è nel Gruppo I per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Dopo la clamorosa sconfitta per 3-0 contro la Norvegia e il successo contro la Moldavia per 2-0, gli Azzurri sono in serie difficoltà.

Il gruppo è composto tra 5 squadre:

Italia;

Norvegia;

Israele;

Estonia;

Moldavia.

Allo stato attuale, a guidare la mini classifica è la Norvegia, che ha ottenuto 12 punti, con al netto quattro vittorie:

Norvegia – 12 punti in 4 partite e differenza reti +11;

Israele – 6 punti in 3 partite e differenza reti +1;

Italia – 3 punti in 2 partite e differenza reti -1;

Estonia – 3 punti in 4 partite e differenza reti -3;

Moldavia – 0 punti in 3 partite e differenza reti -8.

Dinanzi a questo scenario, l’Italia andrà al Mondiale 2026 se vincerà tutte le restanti partite del girone, incluso il ritorno contro la Norvegia (possibilmente con un ampio margine per migliorare la situazione differenza reti).

Il destino non è però nelle nostre mani. Un arrivo a pari punti, infatti, oggi premierebbe loro per la differenza reti. C’è dunque da non sbagliare nulla e sperare in un passo falso degli avversari. Contro Israele, Estonia e Moldavia, però, le chance di veder crollare Haaland e compagni sono minime.

Italia al secondo posto, che succede

Nel caso in cui l’Italia non dovesse riuscire a conquistare il primo posto, ci sarebbe comunque la possibilità di accedere ai playoff. Le 12 seconde classificate finiranno ai gironi, fianco a fianco con le 4 migliori della Nations League, non qualificate direttamente.

Il calendario delle partite dell’Italia