I prezzi dei biglietti per assistere al Gran Premio di Monza del 2025 sono aumentati sensibilmente rispetto allo scorso anno. In quasi ogni caso, il costo dell’accesso al circuito durante il fine settimana di prove, qualifiche e gara è cresciuto, nei casi peggiori anche di quasi il 24%.

Un’inflazione significativa, che però è contrastata da due elementi. I biglietti meno costosi, rivolti a chi non ha la disponibilità economica per permettersi posti in tribuna o nelle posizioni con visibilità migliore, sono quelli che hanno subito gli aumenti meno rilevanti, rimanendo in un caso identici. Monza ha messo poi a disposizione un nuovo abbonamento, per venerdì e sabato, che permette di fare più giorni al circuito risparmiando rispetto alle altre offerte.

Di quanto sono aumentati i prezzi del GP di Monza

Capire quanto sia aumentato in media il prezzo di un biglietto al Gran Premio di Monza è quasi impossibile. Esistono 46 diverse opzioni, a seconda della posizione delle tribune o del prato che si vuole scegliere, che vanno moltiplicate per i tre giorni di prove, qualifiche e gara e per i due abbonamenti disponibili. In tutto sono quindi disponibili 229 opzioni diverse, 185 delle quali hanno un corrispettivo nel 2024.

I biglietti e gli abbonamenti hanno poi prezzi molto diversi. Basti pensare che il biglietto meno costoso in assoluto (quello del venerdì nel prato) costa 52 euro, mentre l’opzione più costosa (l’abbonamento per il weekend in tribuna centrale) costa 1.200 euro.

In generale, praticamente ogni biglietto ha subito un aumento di prezzo. Fanno eccezione soltanto i biglietti e gli abbonamenti per l’uscita Ascari, che sono diminuiti di costo, e il prato, che è rimasto completamente invariato.

Quali biglietti sono aumentati di più di prezzo

Proprio come ci sono grosse differenze di prezzo, ci sono state anche significative differenze nella crescita dei costi dei biglietti e degli abbonamenti. La tribuna ad aver subito l’aumento maggiore, attorno al 30%, in maniera trasversale attraverso i diversi giorni del weekend e le offerte di biglietti e abbonamenti è stata la Prima Variante Esterna B.

Per i biglietti della domenica, che sono i più ambiti perché permettono di vedere la gara di Formula 1, gli aumenti maggiori si sono registrati in:

Prima Variante Esterna B, +30% (da 350 euro a 455 euro);

Gradinate Interno Parabolica (GF), +12% (da 123 euro a 140 euro).

Va ricordato che la Formula 1, pur rimanendo l’evento principale del fine settimana, è accompagnata da varie altre gare ed eventi che sono inclusi nel costo del biglietto. Nel 2025, correranno a Monza anche:

La Formula 3;

La Formula 2;

La Porsche Mobil 1 Supercup.

Il nuovo abbonamento venerdì-sabato

Monza ha messo a disposizione per il 2025 una nuova forma di abbonamento. Nel 2024, come negli anni precedenti, l’unica offerta che permetteva di accedere al circuito per più giorni con un solo biglietto era quella che includeva il weekend completo. Per il 2025 invece, è stato ideato un abbonamento per venerdì e sabato.

Escludendo la gara dall’offerta, i costi risultano molto più bassi. La tribuna centrale costa 414 euro, contro i 1.200 euro dell’abbonamento che include anche domenica, e i 705 del biglietto per la sola gara.