Fonte: iStock Campo di calcio

Calano gli eventi sportivi a rischio di frode. Nel 2024 sono 1108 le partite sospette, con un meno 17% rispetto all’anno precedente. Sono questi i numeri emersi nel rapporto annuale Integrity in Action 2024 Global Analysis & Trends di Sportradar Integrity, azienda leader nella tecnologia sportiva globale, che ha analizzato i tentativi di fronde nel mondo dello sport.

Partite sospette in calo

Con lo sviluppo della tecnologia, oggi disponiamo di strumenti sempre più sofisticati per analizzare grandi quantità di dati e individuare pattern sospetti nelle frodi sportive. L’utilizzo di algoritmi avanzati permette di identificare con maggiore precisione i casi di match-fixing, consentendo di intervenire tempestivamente e di prevenire ulteriori manipolazioni.

La società Sportradar Integrity, che ha fornito supporto a eventi come le Olimpiadi estive di Parigi, UEFA EURO 2024, CONMEBOL Copa America 2024 e la Coppa d’Asia AFC 2023, utilizza l’intelligenza artificiale per scansionare costantemente questi dati, cercando anomalie nei modelli di scommessa che potrebbero indicare tentativi di manipolazione dei risultati. Un team interno di esperti valuta poi i risultati e stabilisce se esistono i presupposti per approfondire l’investigazione.

Il suo ultimo report, che ha analizzato oltre 850.000 partite in 70 sport in tutto il mondo, ha identificato 1.108 match sospetti in 12 discipline sportive, registrando un calo del 17% rispetto all’anno precedente. L’Europa si conferma l’area più colpita da problemi di integrità dello sport, nonostante il calo del 34% delle partite sospette (439 casi nel 2024 rispetto ai 668 del 2023).

In Africa, nel 2024, si sono registrati 69 eventi a rischio, con un calo del 36% rispetto all’anno precedente. A livello globale, il calcio rimane lo sport più colpito da questo fenomeno, con 721 partite sospette nel 2024, sebbene si registri una diminuzione del 18% rispetto al 2023 (881).

In Brasile, dove il problema del match-fixing è particolarmente sentito, si è osservata una riduzione ancora più significativa dei casi, con un calo del 48% (da 110 nel 2023 a 57 nel 2024). Oltre al calcio, altri sport come il basket (187 casi), il tennis (69), il tennis da tavolo (41) e gli esports (32) risultano essere a rischio. È importante sottolineare come la disparità di genere persista, con un numero nettamente superiore di eventi sospetti nel calcio maschile (1.057) rispetto a quello femminile (51).

L’attività di Sportradar

Nel 2024, Sportradar si è affermata come leader mondiale nel settore dell’integrità sportiva, dimostrando un’eccellente capacità di monitoraggio e analisi dei mercati delle scommesse. Grazie a una rete estesa di collaborazioni con oltre 250 autorità sportive e investigative a livello internazionale, e al proprio network Sportradar Integrity Exchange che coinvolge 117 bookmaker, l’azienda ha contribuito in modo significativo alla lotta contro la manipolazione delle competizioni sportive.

Il vicepresidente esecutivo Integrity di Sportradar, Andreas Krannich, ha evidenziato l’importanza del monitoraggio, sottolineando l’impegno della società a perfezionare i propri metodi e a promuovere la collaborazione tra l’industria sportiva e quella delle scommesse per garantire l’integrità dello sport: “La cospicua riduzione dei casi nel 2024 ci dà una buona ragione per essere ottimisti ma conferma l’assoluta necessità di insistere su vigilanza continua e innovazione, dal momento che il fenomeno resta consistente a livello mondiale”.