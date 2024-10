La Ferrari sogna il colpo, il secondo di fila, con Leclerc e Sainz per restare in scia per il doppio titolo (piloti e costruttori), ma attenzione a McLaren e Red Bull

Fonte: ANSA GP Messico di F1 in tv, dove seguire in streaming qualifiche e gara

È ancora America, seppur centrale, per la F1 che si appresta a correre a Città del Messico per il GP del Messico. La tappa numero 20 del mondiale, infatti, è quella dell’Autodromo Hermanos Rodriguez dove Lando Norris proverà ad accorciare ancor di più su Max Verstappen e dove la Ferrari cercherà di alimentare ancor di più il sogno chiamato mondiale.

Ferrari, un sogno mondiale

Sognare a volte non costa nulla, lo ripetiamo. E dopo la vittoria a stelle e strisce, col successo di Charles Leclerc nel GP degli Stati Uniti ad Austin, la Ferrari ci sta facendo un pensierino. Sì, perché la prestazione del monegasco in terra americana ha fatto ben sperare, soprattutto vedendo quanto successo alle sue spalle dove Norris e Verstappen se le sono date, con l’olandese uscito vincitore solo grazie alla penalizzazione del britannico. E la Rossa ha goduto, con la doppietta firmata anche da Sainz dietro al compagno di box.

Una lotta anglo-olandese che terrà di certo viva la corsa al titolo iridato il più a lungo possibile, con la distanza tra i due che è di 60 punti, mentre Leclerc è lontano 79 punti da Verstappen. Ma quello che al momento sembra essere più alla portata per il Cavallino Rampante, a dire il vero, è il titolo Costruttori.

La Rossa, infatti, è in corsa con McLaren e Red Bull, col team papaya primo a 544 punti con un +40 sulla squadra austriaca. Ferrari, invece, ne ha 496, dunque appena 48 in meno di McLaren. E dati i risultati raccolti ultimamente, come detto in apertura, sognare non costa nulla.

Anche se il team principal Frédéric Vasseur non vuole sentire pronostici: “Non pensiamo al campionato e voglio mantenere questo stato d’animo nella squadra perché penso che sia importante concentrarsi sulla prestazione pura, sessione dopo sessione, e non avere in mente il campionato. Se qualcosa può arrivare alla fine, sarà più dalla prestazione giorno per giorno che dall’avvicinarsi del campionato generale. Sappiamo perfettamente che la prossima settimana sarà una sfida completamente diversa”.

“Quello che voglio – spiega Vasseur – è che le persone si prendano più rischi e abbiano il potere di correre rischi. Di sicuro, dobbiamo migliorare, abbiamo fatto alcune cose per migliorare ed è importante mantenere questa mentalità”.

F1 Messico dove seguirla in tv

Ma come fare per seguire in diretta le emozioni del ventesimo appuntamento della stagione di F1? Sul circuito di Città del Messico, come sempre ci saranno le telecamere di Sky a riprendere tutto il weekend della Formula 1, tv che ha preso in esclusiva fino al 2027 i diritti della competizione.

Il fine settimana sarà quindi visibile su canale 207 (Sky Sport F1), ma anche in streaming su NOW.

Come sempre la telecronaca è affidata a Carlo Vanzini e Marc Gené, Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi saranno a supporto, mentre Davide Camicioli e Vicky Piria condurranno dallo studio.

Di seguito tutti gli orari del weekend che vedrà scendere in pista i piloti in lotta per il mondiale delle quattro ruote.

Ami lo sport? Su NOW c’è tutto quello di cui hai bisogno: calcio, tennis e motori, clicca qui per abbonarti.

Venerdì 25 ottobre

Ore 12.30-13.30: F1 – prove libere 1;

Ore 16-17.30: F1 – prove libere 2.

Sabato 26 ottobre

Ore 11.30-12.30: F1 – prove libere 3;

Ore 15-16: F1 – qualifiche.

Domenica 27 ottobre

Ore 15-16: F1 – gara.