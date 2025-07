Europei Femminili 2025: dove seguire l’Italia in TV e Radio

IPA Europeo femminile 2025, dove seguire l'Italia allenata da Soncin: il programma delle partite

L’Europeo femminile UEFA 2025 si giocherà in Svizzera dal 2 al 27 luglio. La Nazionale italiana, inserita nel Gruppo B, affronterà Belgio, Portogallo e Spagna in tre match fondamentali per accedere alla fase a eliminazione diretta. Per i tifosi, sarà possibile seguire l’intero cammino azzurro sia in televisione che in radio, con una copertura completa e gratuita.

Come seguire l’europeo femminile in Tv e Radio

Le partite della Nazionale italiana saranno trasmesse in chiaro dalla RAI, sia in TV che in streaming. Rai 2 ospiterà le dirette principali, con alcune trasmissioni anche su RaiSport, soprattutto in caso di sovrapposizioni con altri eventi.

Tutti i match sono visibili anche su RaiPlay, la piattaforma digitale della Rai, accessibile gratuitamente online da smartphone, tablet e PC.

Per chi preferisce ascoltare le partite in movimento o in auto, le radiocronache ufficiali andranno in onda su Rai Radio 1 Sport e, per le partite più importanti, anche su Rai Radio 1. Il commento sarà inoltre disponibile in streaming tramite RaiPlay Sound.

Altri aggiornamenti e analisi in diretta saranno garantiti da trasmissioni radio sportive come “Zona Cesarini” o “Tutto il calcio minuto per minuto“.

Il calendario dell’Italia: partite, orari, canali e programmi dedicati

Il cammino dell’Italia nella fase a gironi degli Europei femminili 2025 inizierà il 3 luglio e si concluderà l’11 luglio. Le Azzurre debutteranno contro il Belgio, sfideranno poi il Portogallo e infine affronteranno la Spagna in una partita che potrebbe rivelarsi decisiva per il passaggio del turno.

Giornata Partita Data Ora (CEST) TV Radio 1ª Belgio – Italia 3 luglio 18:00 Rai 2 Rai Radio 1 / Radio 1 Sport 2ª Portogallo – Italia 7 luglio 21:00 Rai 2 Rai Radio 1 / Radio 1 Sport 3ª Italia – Spagna 11 luglio 21:00 Rai 2 Rai Radio 1 / Radio 1 Sport

Oltre alla diretta delle partite, Rai offrirà un ricco palinsesto con programmi di approfondimento, prepartita e analisi. Per ogni gara della Nazionale, la Rai proporrà:

pre-partita: circa 30 minuti prima del calcio d’inizio, con studio live, interviste esclusive e aggiornamenti dagli inviati in Svizzera.

post-partita: ampio spazio all’analisi con highlights, commenti a caldo da bordocampo e ospiti in studio.

Gli appuntamenti saranno inseriti in palinsesti come “Dribbling Europeo” e “La Domenica Sportiva – Speciale Europei”, per garantire un racconto completo del torneo anche oltre i 90 minuti.

La Classifica del Gruppo B dove c’è l’Italia

Pos Squadra G V N P GF GS DR Pt 1 Italia 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Spagna 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Belgio 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Portogallo 0 0 0 0 0 0 0 0

Il gruppo si preannuncia equilibrato: ogni punto potrebbe essere decisivo per il passaggio ai quarti di finale, previsti tra il 16 e il 18 luglio, con semifinale il 22 o 23 luglio e la finale in programma il 27 luglio a Basilea.

Tutto l’Europeo di calcio femminile in Tv

Data Partita Orario Canale Rai 2 luglio Islanda – Finlandia 18:00 RaiSport HD 2 luglio Svizzera – Norvegia 21:00 Rai 2 3 luglio Belgio – Italia 18:00 Rai 2 3 luglio Spagna – Portogallo 21:00 RaiSport HD 4 luglio Danimarca – Svezia 18:00 RaiSport HD 4 luglio Germania – Polonia 21:00 Rai 2 5 luglio Galles – Paesi Bassi 18:00 RaiSport HD 5 luglio Francia – Inghilterra 21:00 Rai 2 6 luglio Norvegia – Finlandia 18:00 RaiSport HD 6 luglio Svizzera – Islanda 21:00 Rai 2 7 luglio Spagna – Belgio 18:00 RaiSport HD 7 luglio Portogallo – Italia 21:00 Rai 2 8 luglio Germania – Danimarca 18:00 RaiSport HD 8 luglio Polonia – Svezia 21:00 Rai 2 9 luglio Inghilterra – Paesi Bassi 18:00 RaiSport HD 9 luglio Francia – Galles 21:00 Rai 2 10 luglio Norvegia – Islanda 21:00 RaiSport HD 10 luglio Finlandia – Svizzera 21:00 Rai 2 11 luglio Portogallo – Belgio 18:00 RaiSport HD 11 luglio Italia – Spagna 21:00 Rai 2 12 luglio Polonia – Danimarca 21:00 Rai 2 12 luglio Svezia – Germania 21:00 RaiSport HD 13 luglio Inghilterra – Galles 21:00 RaiSport HD 13 luglio Paesi Bassi – Francia 21:00 Rai 2

Tutte le partite saranno anche disponibili in streaming gratuito su RaiPlay. Le radiocronache in diretta su Rai Radio 1 Sport e Rai Radio 1 per le gare dell’Italia e principali big match.