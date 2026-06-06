Da Salonicco a Danzica, da Porto a Zara e Alicante: le destinazioni europee dove voli e alloggi costano meno per le vacanze estive 2026

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iStock Le mete più economiche per l'estate 2026

L’estate 2026 si apre in un contesto caratterizzato da prezzi ancora elevati e da una crescente attenzione ai costi da parte delle famiglie. Nonostante le incertezze economiche e geopolitiche, la voglia di viaggiare resta alta. Secondo l’Holiday Barometer 2026 di Europ Assistance, il 77% degli europei prevede di concedersi una vacanza estiva. A cambiare sono soprattutto le modalità di viaggio e le destinazioni scelte. Si punta a un buon rapporto tra qualità dell’esperienza e spesa complessiva. La volontà è orientarsi verso destinazioni più convenienti rispetto alle mete tradizionali.

I rincari spingono verso destinazioni più accessibili

L’aumento dei costi dei trasporti continua a incidere sui budget destinati alle vacanze. Secondo alcune analisi di settore, i biglietti aerei per le destinazioni europee registrano un incremento medio del 13% rispetto all’anno precedente. Molte famiglie stanno valutando con maggiore attenzione le spese complessive del viaggio, non limitandosi al costo del volo ma considerando anche alloggi, ristorazione e trasporti locali. In questo scenario si rafforza il trend delle vacanze di prossimità e delle destinazioni europee considerate più convenienti.

Dalla Grecia al Portogallo, le mete più convenienti

Tra le destinazioni più interessanti dell’estate 2026 figura Salonicco, seconda città della Grecia per popolazione. Per una settimana tra il 18 e il 25 luglio 2026, i voli andata e ritorno partono da circa 160 euro da Milano e da poco più di 100 euro da Roma. Gli alloggi per due persone sono disponibili a partire da circa 280 euro per l’intero soggiorno.

Porto continua a essere una delle destinazioni europee con il miglior rapporto qualità-prezzo. I voli da Milano e Roma si attestano intorno ai 130 euro, mentre una settimana di soggiorno per due persone può partire da circa 235 euro, uno dei livelli più bassi tra le principali destinazioni turistiche dell’Europa occidentale.

Zara e Danzica, prezzi contenuti

La Croazia continua ad attirare molti turisti italiani, ma Zara riesce ancora a mantenere prezzi relativamente contenuti rispetto ad altre località della costa adriatica. I voli partono da circa 110 euro da Milano, mentre il costo degli alloggi per una settimana si aggira intorno ai 450 euro per due persone.

Chi è disposto a rinunciare alle temperature del Mediterraneo può trovare in Danzica una soluzione particolarmente conveniente, una delle più frequentate della Polonia.

Si tratta anche di una delle mete meno costose dal punto di vista dei trasporti: i voli possono partire da circa 70 euro da Milano e da poco più di 100 euro da Roma. Una settimana di soggiorno per due persone è disponibile da circa 280 euro.

Tra le destinazioni spagnole più convenienti spicca Alicante. Per il periodo estivo considerato, i voli partono da circa 90 euro da Roma e da 110 euro da Milano. Gli alloggi hanno prezzi a partire da circa 450 euro per due persone.

L’Europa orientale guida la classifica del risparmio

Le analisi del City Costs Barometer 2026 confermano inoltre il ruolo dell’Europa orientale come area più conveniente per una vacanza estiva.

Tra le città con i costi più contenuti figurano Sarajevo, Bucarest e Tirana, dove due giorni di soggiorno comprensivi di hotel, pasti, trasporti e attrazioni restano sotto la soglia dei 300 euro a persona.

Nella top ten delle destinazioni più economiche trovano spazio anche Belgrado, Trenčín, Riga, Vilnius e Podgorica, città che negli ultimi anni stanno attirando un numero crescente di visitatori grazie ai prezzi competitivi e a un’offerta culturale sempre più sviluppata.