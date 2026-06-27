Le scelta delle mete per le vacanze estive del 2026 non sono legate solo ai prezzi dei voli o degli hotel. Giocano un ruolo importantissimo l’equilibrio tra tassi di cambio e inflazione internazionale. In altre parole, il costo reale di un viaggio risulta essere sempre più dipendente da quanto vale l’euro nel Paese di destinazione.
A fotografare questo scenario è l’analisi Fx Monthly 2026 di Ebury, fintech specializzata nei pagamenti internazionali, che misura il potere d’acquisto dell’euro combinando andamento delle valute e inflazione locale.
Indice
Il metodo: euro forte o debole non basta
Lo studio non si limita al cambio nominale ma costruisce un indicatore di potere d’acquisto reale dell’euro. La logica è semplice: un euro può rafforzarsi contro una valuta ma se i prezzi locali crescono nello stesso periodo, il vantaggio per il turista si riduce.
Secondo Ebury, la variazione media del potere d’acquisto nel 2026 oscilla tra il -20% e +15% a seconda della destinazione, con differenze marcate tra aree geografiche.
Le mete dove l’euro vale di più
Tra le destinazioni più convenienti per i viaggiatori europei emergono alcune destinazioni fuori dall’area Schenghen, dove il mix tra cambio favorevole e inflazione contenuta rafforza l’euro.
In Argentina, ad esempio, il potere d’acquisto dell’euro risulta in aumento di circa +14% su base annua, uno dei migliori dati globali.
La situazione è simile in Brasile, dove il guadagno stimato è intorno al 9%, e negli Stati Uniti, con un incremento più moderato ma positivo del 4% circa, sostenuto dalla relativa stabilità del dollaro rispetto all’euro.
Le mete dove si spende di più
Scenario opposto per alcune delle destinazioni storicamente più amate dagli italiani.
Il caso più rilevante è il Giappone, dove secondo Ebury il potere d’acquisto dell’euro cala del 12% circa rispetto all’anno precedente. Dopo anni di yen debole, la progressiva normalizzazione della valuta giapponese ha ridotto il vantaggio per i turisti europei.
Ancora più marcato il peggioramento in Thailandia, con una contrazione stimata intorno al 15%, dovuta sia al rafforzamento della valuta locale sia alla crescita dei prezzi nel settore turistico.
Anche in Egitto si registra un calo del 10%, spinto dall’inflazione interna elevata che erode rapidamente il valore reale dell’euro.
Un confronto diretto: Giappone vs Argentina
Il divario tra destinazioni diventa evidente nel confronto diretto. Nel 2026 un euro rende circa 26 punti percentuali in più in Argentina rispetto al Giappone.
In termini pratici, un budget di viaggio che in Argentina permette di aumentare il potere d’acquisto del 14% rispetto all’anno precedente, in Giappone si traduce invece in una perdita del 12%. Il differenziale complessivo supera quindi i 25 punti percentuali, una distanza che può incidere sensibilmente sulla durata e sul tipo di vacanza.
Inflazione e cambi: la nuova variabile del turismo
Secondo lo studio di Ebury, la volatilità valutaria è ormai una componente strutturale del turismo internazionale. Le decisioni delle banche centrali, insieme alle dinamiche inflattive locali, stanno ridefinendo la mappa delle destinazioni convenienti.
In questo contesto, anche variazioni contenute dei tassi di cambio possono tradursi in differenze importanti sul costo finale della vacanza. Così il turismo risulta sempre più legato alle dinamiche globali, non solo sotto il profilo geopolitico ma anche macroeconomico.