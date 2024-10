Fonte: ANSA Frecciarossa ancora title sponsor della Coppa Italia, accordo da 6 milioni

La Coppa Italia potrà contare ancora su Frecciarossa come title sponsor. Dopo essere passati da Tim a Coca Cola, infatti, la sponsorizzazione con col treno Alta Velocità di Trenitalia proseguirà ancora per qualche anno, con nuovi accordi presi dalla Lega Serie A e Frecciarossa fino al 2027 con cifre in aumento rispetto al passato.

La Coppa Italia resta Frecciarossa

Dal 2008 a oggi sono cambiate tante cose nel mondo del calcio, così come in materia di sponsorizzazione per la Coppa Italia. Dall’epoca Tim, durata fino al 2019 per poi tornare nel 2021 con in mezzo l’esperienza Coca Cola, il trofeo è pronto a vivere un’altra epoca, quella di Frecciarossa.

Il treno Alta Velocità di Trenitalia, infatti, sarà ancora una volta il title sponsor del secondo trofeo della Lega Serie A, portando almeno oltre al quinquennio il legame. Dal 2021 al 2027, infatti, sarà Coppa Italia Frecciarossa, frutto del nuovo accordo stipulato tra Lega Serie A e Frecciarossa, che viaggeranno ancora insieme per le stagioni 2024/25, 2025/26 e 2026/27.

In una nota della Lega, infatti, si legge che “Coppa Italia avrà ancora come Title Sponsor il treno Alta Velocità di Trenitalia (Gruppo FS), brand simbolo di italianità, di sviluppo tecnologico e di alta velocità, che si conferma inoltre Travel Partner di Lega Serie A”.

Un rinnovo che è stato celebrato nel grande evento Frecciarossa & Partners che si è tenuto a Milano, al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo Da Vinci”, alla presenza dei vertici delle due aziende e degli Ambassador di Lega Serie A Alessandro Del Piero e Christian Vieri, con l’amministratore aelegato di Lega Serie A Luigi De Siervo che si è detto entusiasta di proseguire il cammino con lo sponsor.

“La partnership con Frecciarossa è stata sinonimo di successo, in particolare nella rinnovata Coppa Italia, con record di ascolti in TV e partite sempre più combattute e coinvolgenti sul campo, grazie ai quali abbiamo registrato un incremento nella vendita dei diritti televisivi della competizione. Per ulteriori tre stagioni proseguiremo insieme sugli stessi binari, unendo idealmente il Paese attraverso l’eccellenza del trasporto veloce di Frecciarossa, anche con promozioni speciali dedicate ai tifosi”.

E per celebrare la velocità, i calciatori che registreranno le migliori prestazioni in termini di velocità media, sia nel girone d’andata che in quello di ritorno del campionato di Serie A, saranno premiati con uno speciale riconoscimento basato sui dati tracciati dal sistema hawk-eye.

Le cifre dell’accordo

In passato Coppa Italia e Frecciarossa si erano legate con accordi economici vicini a 5 milioni di euro. Di questi 4,5 milioni venivano divisi come diritti non audiovisivi ai club, mentre gli altri 500.000 euro erano destinati alla Lega.

Il rinnovo della sponsorship del trofeo ha portato le due a prendere accordi a rialzo, con una crescita del 32% rispetto al passato. Secondo quanto emerge, infatti, l’accordo sarebbe stato stipulato sulla base di 6 milioni di euro, di cui 5,5 in diritti non audiovisivi ai club (Nav) e 500.000 euro alla Lega.