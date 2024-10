Nato a Latina nel 1991, è laureato in Economia e Marketing e ha un Master in Radio, Tv e Web Content. Ha collaborato con molte redazioni e radio.

Fonte: ANSA Unica prenotazione, l'accordo tra Trenitalia e SkyTeam.

Prenotare in un’unica soluzione un itinerario di viaggio in treno e aereo. È questo il risultato raggiunto da Trenitalia (gruppo Fs) e SkyTeam (alleanza tra diverse compagnie aeree del mondo) nel loro accordo – memorandum of understanding -che permetterà a chi arriva in Italia con l’aereo di raggiungere molte destinazioni in treno con i vettori ad alta velocità di Trenitalia. Un nuovo modo di viaggiare che potrebbe rendere più facile valorizzare i territori del nostro Paese attraverso la semplificazione della formazione degli itinerari di viaggio.

Il pacchetto unico treno più aereo

“Siamo lieti di unire le forze con Trenitalia, rinforzando così la strategia di viaggio intermodale di SkyTeam per offrire collegamenti ferroviari ad alta velocità e di alta qualità che mettono a disposizione maggiore flessibilità e scelta per i clienti, sostenendo al contempo il nostro obiettivo di fornire viaggi all’avanguardia”, ha detto Patrick Roux, Ceo di SkyTeam. Ecco dunque che, volendo fare un esempio, i viaggiatori in arrivo dagli Stati Uniti all’aeroporto di Roma Fiumicino potranno utilizzare i treni Frecciarossa per recarsi in qualsiasi delle destinazioni previste sfruttando agevolazioni e facilitazioni nella prenotazione dei due mezzi di trasporto, aereo e treno.

Concorde è il parere di Mario Alovisi, direttore marketing di Trenitalia e Ceo di Italia Loyalty che, riferendosi alla collaborazione con SkyTeam, ha sottolineato che l’azienda italiana sia “uno dei principali attori nel mercato europeo del trasporto ferroviario, proponendo ai clienti viaggi in treno affidabili e di alta qualità integrati con gli orari dei voli internazionali”.

I vantaggi per i viaggiatori

La partnership tra Trenitalia e SkyTeam permetterà ai viaggiatori di poter sfruttare diversi servizi. Anzitutto, i membri del programma di fedeltà di SkyTeam potranno utilizzare le loro miglia accumulate anche viaggiando su alcune corse selezionate del Frecciarossa. Stesso discorso sarà valido anche per i clienti CartaFreccia (programma fedeltà Trenitalia), che potranno spendere i punti accumulati nei voli SkyTeam selezionati.

E ancora, i membri di SkyTeam Elite ed Elite Plus, così come quelli di CartaFreccia Platinum e Gold di Trenitalia, potranno sfruttare i servizi SkyPriority offerti nelle stazioni ferroviarie aderenti. Sul punto si è così espresso Patrick Roux, Ceo di SkyTeam: “L’Italia è un importante mercato globale per i viaggiatori d’affari e leisure e, grazie alla collaborazione con Trenitalia, possiamo offrire ai clienti più opzioni per andare dove vogliono, come vogliono, usufruendo al tempo stesso dei numerosi vantaggi per cui SkyTeam è conosciuta”.

Il potenziale di SkyTeam e Trenitalia

Per comprendere meglio l’entità del nuovo accordo, è utile guardare ai numeri delle due realtà coinvolte, così da evidenziare il forte impatto che l’operazione potrà avere nel rendere i viaggi più intermodali.

A SkyTeam aderiscono 14 compagnie aeree che dall’Europa, dall’America, dal Medio Oriente, dall’Africa e dall’Asia raggiungono l’Italia. Quanto alle città servite dalle compagnie aeree parte di SkyTeam troviamo: Roma, Milano, Torino, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Verona, Palermo, Catania, Bari, Cagliari.

Trenitalia, invece, offre attualmente i collegamenti 23 aeroporti italiani, ivi compreso l’hub di Roma Fiumicino di SkyTeam. E ancora, Frecciarossa (che è parte del network delle Frecce di Trenitalia) raggiunge 150 destinazioni in Italia con oltre 270 collegamenti giornalieri.