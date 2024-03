Champions League, ritorno degli ottavi: dove vedere Barcellona-Napoli e Arsenal-Porto

I partenopei volano a Barcellona per sognare i quarti contro i Blaugrana ancora in difficoltà, mentre nell'altra partita di cartello i Dragoes sono attesi a Londra contro i Gunners

Fonte: ANSA Il centravanti del Napoli, Victor Osimhen, durante la preparazione della gara di Barcellona

Ora o mai più per dare una svolta decisiva alla stagione del Napoli. A Barcellona il passaggio ai quarti di finale della Champions sarà un discorso ancora aperto grazie alla rete di Victor Osimhen, che ha firmato l’1-1 finale del Maradona dopo il vantaggio di Lewandoski. Proprio sul centravanti nigeriano, mancato per buona parte della stagione, i partenopei riporranno le loro speranze per avere la meglio sui Blaugrana. La squadra del dimissionario Xavi continua nel suo periodo di difficoltà e non potrà contare sulla spinta del Camp Nou, ancora in ristrutturazione. Elementi che rendono i catalani battibili, anche per la deludente detentrice della Serie A, soprattutto se la squadra di Calzona riuscirà a recuperare un po’ dello smalto mostrato in Europa l’anno scorso. Ancora tutto da decidere anche nell’altra sfida tra Arsenal e Porto che, dopo la vittoria dei Dragoes in casa per 1-0, promette spettacolo.

Champions, Barcellona-Napoli e Arsenal-Porto: le partite

“Con il Barcellona la sfida è importantissima, è la gara dell’anno, passare il turno vorrebbe dire tanto a livello societario e di entusiasmo per la squadra” ha dichiarato il tecnico del Napoli, Francesco Calzona, nella conferenza stampa della vigilia.

“Il Barcellona non è in crisi. A febbraio non ha mai perso. Gli manca qualche giocatore, ma ha una rosa ampia – ha detto l’allenatore azzurro -. Sarà la gara dell’anno per noi. Li danno per favoriti, ma questo non mi spaventa. Non avremo paura perché credo fermamente alla mia squadra”.

Contro il Napoli i Blaugrana sono rimasti imbattuti degli ultimi cinque incontri, raccogliendo tre pareggi e due partite. I partenopei sono stati eliminati in ognuno degli undici precedenti in Europa in cui non sono riusciti a vincere la gara di andata: l’ultima volta che si è verificata questa combinazione è stato contro il Barcellona, nell’edizione 2019/20.

I catalani, d’altro canto, non riescono a vincere una partita nella fase ad eliminazione diretta della Champions League proprio da quella edizione, quando sconfissero proprio i partenopei per 3-1 nella sfida di ritorno degli ottavi di finale.

Nell’altra partita di cartello, il Porto volerà a Londra per sovvertire i pronostici contro l’Arsenal, che contro i Dragoes ha vinto tutti e tre le partite casalinghe in tutte le competizioni, con un punteggio complessivo di 11-0, l’ultima per 5-0 nel marzo 2010.

Inoltre, il Porto ha vinto solo una delle 23 trasferte contro squadre inglesi in Europa e se i Gunners sono stati eliminati in nove dei 10 precedenti della fase a eliminazione diretta della Champions in cui sono stati sconfitti all’andata, l’unica eccezione è stata proprio contro i portoghesi nell’edizione 2009/10, che è stata anche l’ultima volta in cui gli inglesi si sono qualificati ai quarti.

Champions, Barcellona-Napoli e Arsenal-Porto: dove vederle in Tv e in streaming

Barcellona-Napoli sarà trasmessa in chiaro su Canale 5 a partire dalle 21 di martedì 12 marzo, su Sky Sport Calcio (201), Sky Sport (252) e Sky Sport 4k. La gara è disponibile anche in streaming su Infinity+ e su Now, che propone il grande calcio della Serie A, della Champions, Europa e Conference League.

Arsenal-Porto si potrà vedere su Sky a partire dalle 21 di martedì 12 marzo, su Sky Sport Calcio (202) e sul canale Sky Sport (253), oltre che in streaming su Infinity+ e Now.

I clienti Now, Sky e Mediaset Infinity+ potranno vedere 121 sulle 137 partite della massima competizione europea, mentre le 16 partite che mancano dal palinsesto delle pay-tv saranno un’esclusiva Amazon Prime Video, che anche per il 2023/24 trasmette in streaming le migliori partite del mercoledì, comprese nell’abbonamento per gli iscritti al servizio Prime.

