Champions, dove vedere Napoli-Braga e Inter-Real Sociedad in Tv e in streaming

Inter e Napoli sono attese all'ultima partita del girone di Champions League: per i partenopei la gara da dento o fuori, uno spareggio per il primo posto per i nerazzurri

Fonte: ANSA I centravanti di Inter e Napoli, Lautaro Martinez e Victor Osimhen

Ultimo atto dei gironi di Champions League per Inter e Napoli. Le due italiane scenderanno in campo per la partita che determinerà il piazzamento finale nelle rispettive classifiche: se per i nerazzurri già qualificati agli ottavi si tratta di stabilire l’arrivo come prima nel gruppo D nella sfida a pari merito contro la Real Sociedad, i partenopei si giocheranno il tutto per tutto contro il Braga per conquistare il secondo posto alle spalle del Real Madrid e dunque il passaggio del turno.

Champions, Napoli-Braga e Inter-Real Sociedad: le partite

Il Napoli del nuovo allenatore Walter Mazzarri ha dalla sua tre risultati su due per qualificarsi agli ottavi, ma anche la possibilità di perdere con un gol di scarto, forte del risultato della vittoria per 2-1 dell’andata in Portogallo.

Ma nella conferenza stampa prepartita il tecnico livornese non ha voluto parlare di calcoli: “Domani è fondamentale passare, prima di tutto. In queste mie prime partite.. non le ho neanche contate perché penso giorno per giorno, abbiamo dimostrato di giocare a calcio, ma dobbiamo ritrovare l’equilibrio che avevamo l’anno scorso, non concedere ripartenze, gol un po’ così che l’anno scorso non prendevano.”

“Dobbiamo pensare solo a vincere, dobbiamo pensare a concedere pochissimo agli avversari, questo ci porterà benefici nel corso del campionato” è stato i ragionamento dell’allenatore partenopeo.

Di tutt’altro spirito la partita che attenderà la squadra di Simone Inzaghi, prima anche in campionato: “Sappiamo tutti che sarà una partita molto difficile, contro un avversario di qualità, che in questi anni ha dimostrato poca differenza tra casa e trasferta. L’anno scorso ha fatto tre vittorie nel girone di Europa League, quest’anno ha fatto bene nel girone di Champions. Ci vorrà un’Inter importante.”

“Vincere ci darebbe tantissima fiducia, in più sarebbe di grandissimo prestigio per la nostra società e sarebbe importantissimo per avere teoricamente un sorteggio più soft – ha sottolineato il tecnico nerazzurro – Sappiamo che in Champions tutte le partite sono estremamente difficili, ma vorremmo passare da primi in classifica“.

Champions, Napoli-Braga e Inter-Real Sociedad: dove vederle in Tv e in streaming

Napoli-Braga si potrà vedere su Sky a partire dalle 21 di martedì 12 dicembre, sui canali di Sky Sport Arena (204), Sky Sport (253), Sky Sport 4k (213) oltre che in streaming su Infinity+ e su Now che propone il grande calcio della Serie A, della Champions, Europa e Conference League.

Inter-Real Sociedad sarà trasmessa in chiaro su Canale 5 a partire dalle 21 di martedì 12 dicembre, su Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252) e Sky Sport 4k per gli abbonati. La gara è disponibile anche in streaming su Infinity+ e Now.

Gli abbonati Now, Sky e Mediaset Infinity+ potranno vedere 121 sulle 137 partite della massima competizione europea, mentre le 16 partite che mancano dal palinsesto delle pay-tv saranno un’esclusiva Amazon Prime Video, che anche per il 2023/24 trasmette in streaming le migliori partite del mercoledì, comprese nell’abbonamento per gli iscritti al servizio Prime.

Clicca qui per attivare la prova gratuita ad Amazon Prime. Puoi disdire quando vuoi

Per vedere le partite, basterà accedere all’area Prime Video, selezionare la voce ‘Sport’ nella sezione ‘Categorie’ e quindi cliccare su ‘I tuoi eventi in diretta e futuri’. In alternativa, si potrà accedere a Prime Video via app (o sull’homepage del sito di Amazon) ed entrare nell’area ‘UEFA Champions League’.

I clienti Prime, oltre alla Champions League e alla consegna dei prodotti Amazon senza costi di spedizione, potranno usufruire di offerte esclusive, film e serie TV Amazon Original e oltre 2 milioni di canzoni senza interruzioni pubblicitarie.

Resta aggiornato sulle migliori offerte del giorno: iscriviti gratis ai nostri canali Telegram