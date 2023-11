Milan e Lazio sono chiamate a riscattare in casa le brucianti sconfitte contro Psg e Feyenoord nell'andata del girone per continuare il percorso in Champions

Giro di boa per le italiane impegnate nei gironi di Champions League. Il Milan ritroverà il Paris Saint Germain nel ritorno del gruppo F della sfida di due settimane fa, questa volta a San Siro. Partita in casa anche per la Lazio che ospiterà il Feyenoord per la quarta giornata del gruppo E. Entrambi i club nostrani sono chiamati a riscattare due cocenti sconfitte, 3-0 per i rossoneri e 3-1 per i biancocelesti, che se non vendicate potrebbero essere letali per il prosieguo del percorso in Europa.

Champions, Milan-Psg e Lazio-Feyenoord: le statistiche

La partita persa all’andata al Parco dei Principi di Parigi è stata la prima sconfitta in assoluto del Milan contro il Psg, francesi che hanno vinto tutti le ultime quattro partite contro squadre italiane.

Con i rossoneri ultimi nel girone con due punti e ancora 0 gol fatti, la partita di San Siro deve essere la gara della svolta, come ha detto lo stesso tecnico Stefano Pioli, per il quale una sconfitta potrebbe essere fatale prima ancora che per la sua squadra.

“Abbiamo deluso tutti, prima di tutto noi stessi” ha detto l’allenatore reduce da tre sconfitte e un pareggio tra Champions e campionato, una crisi di risultato che potrebbe causargli l’esonero.

“Dobbiamo fare tutto il contrario di quanto fatto nelle ultime partite, ma dobbiamo farlo in campo. La squadra è attenta, volenterosa e con qualità” ha detto Pioli, sottolineando di non poter “più sperare nei risultati delle altre squadre. Sarà una partita difficilissima contro un avversario di altissimo livello”.

Sulla graticola è finito anche l’allenatore della Lazio, Maurizio Sari, che seppure può contare su una classifica leggermente migliore rispetto ai rossoneri, arriva da una sconfitta contro il Bologna in campionato, dove la navigazione continua a essere incerta dopo l’inizio agitato delle prime giornate.

Per questo nella conferenza della vigilia della gara contro il Feyenoord, il tecnico toscano ha cercato di mettere le cose in chiaro. “Voglio fare una precisazione” ha tenuto a dire Sarri smentendo le voci su un suo possibile addio a fine stagione, “voglio chiudere qui la mia carriera, non è un inizio di stagione altalenante che mi fa cambiare idea”.

E sulla gara di ritorno con gli olandesi non vuol sentire parlare di gara decisiva: “Sono discorsi da curva – ha spiegato il tecnico biancoceleste-. Siamo ancora a metà girone. Sarà una gara importantissima, ma non mi piace sentir dire che è da vincere a tutti i costi. Noi cercheremo di fare la partita come sempre, usando le nostre armi”.

Contro il Feyenoord la Lazio ha vinto solo una delle cinque partite, ma il successo è arrivato nell’ultimo confronto in casa dei biancocelesti nel 4-2 nella scorsa stagione di Europa League.

Del resto la squadra di Rotterdam non ha mai vinto nelle ultime cinque trasferte contro squadre italiane in competizioni europee e lontano da casa ha perso tutte le ultime sei partite di Champions.

Champions, Milan-Psg e Lazio-Feyenoord: dove vederle

Lazio-Feyenoord si potrà vedere su Sky a partire dalle 21 di martedì 7 novembre, sui canali di Sky Sport Arena e Sky Sport (253), oltre che in streaming su Infinity+ e su Now TV, che propone il grande calcio della Serie A e della Champions, Europa e Conference League.

Milan-Psg sarà trasmessa in chiaro su Canale 5 a partire dalle 21 di martedì 7 novembre, su Sky Sport uno (201), Sky Sport (252) e Sky Sport 4k per gli abbonati. La gara è disponibile anche in streaming su Infinity+ e Now TV.

Gli abbonati Now TV, Sky e Mediaset Infinity+ potranno vedere 121 sulle 137 partite della massima competizione europea, mentre le 16 partite che mancano dal palinsesto delle pay-tv saranno un’esclusiva Amazon Prime Video, che anche per il 2023/24 trasmette in streaming le migliori partite del mercoledì, comprese nell’abbonamento per gli iscritti al servizio Prime.

Per vedere le partite, basterà accedere all’area Prime Video, selezionare la voce ‘Sport’ nella sezione ‘Categorie’ e quindi cliccare su ‘I tuoi eventi in diretta e futuri’. In alternativa, si potrà accedere a Prime Video via app (o sull’homepage del sito di Amazon) ed entrare nell’area ‘UEFA Champions League’.

