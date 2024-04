Champions League, quarti di finale: dove vedere Arsenal-Bayern Monaco e Real Madrid-Manchester City

Per la prima giornata dei quarti i Gunners ospitano i bavaresi, mentre i Blancos attendono i Cityzens per vendicarsi della semifinale dello scorso anno

Fonte: ANSA Gli allenatori ai quarti Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Mikel Arteta e Thomas Tuchel

Anche senza italiane lo spettacolo della Champions non delude mai. Battute finali della massima competizione europea, arrivata ai quarti con partite di livello assoluto e un déjà-vu. Perché quella tra Real Madrid e Manchester City è la terza sfida consecutiva in fondo alla fase ad eliminazione diretta del torneo: in pratica la terza finale anticipata di fila dopo le semifinali delle edizioni 2021/22 e 2022/23. Chissà che i Blancos di Ancelotti riescano a vendicarsi del pesante 4-0 subito l’anno scorso dalla squadra di Guardiola, oggi presa dalla volata scoppiettante con Liverpool e Arsenal per la vittoria del campionato inglese. Nell’altra gara di cartello della serata, proprio i Gunners potrebbero approfittare dello psicodramma in casa Bayern, che a differenza degli avversari sembra aver invece mollato definitivamente la Bundesliga, con il tecnico Thomas Tuchel destinato a finire la stagione da separato in casa.

Champions, Arsenal-Bayern Monaco e Real Madrid-Manchester City: le partite

“La stagione non è ancora finita, ma posso dire che le critiche sono giuste. In Bundesliga non abbiamo avuto la costanza e la fame necessarie e che tutti si aspettano da noi. Ora in Champions non possiamo sbagliare” ha assicurato il tecnico dei bavaresi Tuchel nella conferenza pre-partita, senza essere avaro di complimenti nei confronti dell’Arsenal, definita la “migliore squadra in Premier League”.

Dimensione di cui sembra essere consapevole Mikel Arteta: “Ci godiamo davvero questo momento perché è qui che vogliamo essere – ha detto il tecnico dei Gunners alla vigilia -. Siamo davvero in un’ottima posizione in Premier League e siamo in una buona posizione in Champions League. Abbiamo un grande compito davanti a noi contro una delle squadre più vincenti in Europa. Questo è l’ostacolo che dobbiamo superare e non vediamo l’ora di farlo”.

Eppure i numeri tra le due squadre in Champions sono a favore dei tedeschi: contro il Bayern Monaco, l’Arsenal ha perso le ultime tre partite con lo stesso pesante punteggio di 5-1, l’ultima nel marzo 2017, che è stata anche la sconfitta più pesante dei Gunners in casa in qualsiasi competizione.

Quella tra Arsenal e Bayern Monaco sarà la quinta sfida tra i due club nella fase a eliminazione diretta e in tutti e quattro i precedenti la squadra tedesca ha superato il turno (nel 2004/05, 2012/13, 2013/14 e 2016/17 – tutti agli ottavi di finale).

Tutta da giocare e da vedere anche la partita da grandi palcoscenici tra Real Madrid e Manchester City, che Ancelotti però non vuole definire una finale anticipata: “È un quarto di finale, non una finale anticipata come molti dicono. Sarà difficile ma molto interessante per il mondo del calcio”.

Tra il tecnico di Reggiolo e Pep Guardiola ci saranno in panchina 9 finali raggiunte e 7 Champions vinte, soltanto da allenatori. “La scorsa stagione siamo passati noi, in quella prima siamo andati fuori per un soffio. I tecnici sono gli stessi, invece ci sono nuovi giocatori” ha detto nella conferenza della vigilia il tecnico spagnolo.

Contro il Manchester City, il Real Madrid ha vinto solo una delle ultime sei partite nella massima competizione europea, subendo 17 reti nei 10 precedenti più che contro qualsiasi altra squadra affrontata almeno 5 volte nel torneo.

Champions, Arsenal-Bayern Monaco e Real Madrid-Manchester City: dove vederle in Tv e in streaming

