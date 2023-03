Fonte: ANSA L'azione del gol vittoria del Borussia Dortmund per 1-0 contro il Chelsea

È tempo di verdetti in Champions League con il via alle partite di ritorno degli ottavi, a cominciare da Chelsea-Borussia Dortmund e Benfica-Club Brugge di nuovo in campo martedì sera. I Blues sono in cerca di riscatto in casa contro i tedeschi, mentre i lusitani vogliono confermare il 2-0 ottenuto in Belgio. Ecco come vedere le gare in streaming e in TV.

Champions, come vedere Chelsea-Dortmund e Benfica-Brugge: le partite

Il Chelsea parte dalla sconfitta per 1-0 dell’andata rimediata a Dortmund. Nonostante le tante occasioni create nella gara di andata gli inglesi non sono riusciti a superare il portiere Gregor Kobel e sono stati bucati da un gol memorabile “coast-to-coast” del giovanissimo talento Adeyemi. La squadra londinese può però puntare su una statistica favorevole: in otto delle precedenti sconfitte nelle gare di andata della fase a eliminazione diretta della coppa, i Blues sono riusciti per sette volte a ribaltare il risultato al ritorno, ottenendo dunque a qualificarsi.

Il Chelsea, inoltre, ha vinto sette delle ultime nove partite casalinghe di Champions League, ad eccezione della sconfitta per 3-1 contro il Real Madrid nei quarti di finale della scorsa stagione e del pareggio per 1-1 contro il Salisburgo nella fase a gironi di questa edizione.

Di contro, il Borussia Dortmund ha superato il turno in cinque dei sei precedenti confronti dopo aver vinto il match d’andata nella fase a eliminazione diretta della massima competizione europea.

Quella di martedì sera sarà la prima volta in assoluto dei tedeschi allo Stamford Bridge. Nelle ultime cinque trasferte di Champions contro squadre inglesi il BVB ha sempre perso: l’ultima vittoria risale al 2-1 del 2013 in casa dell’Arsenal.

Nell’altro match della serata il Benfica ospiterà il Club Brugge, forti della vittoria per 2 a 0 dell’andata in casa dei belgi, che dal canto loro sono chiamati a un’impresa a Lisbona, dove giocheranno per la prima volta nella loro storia.

Solo una delle precedenti 45 squadre che hanno vinto con almeno due gol di scarto la gara d’andata in trasferta nella fase a eliminazione diretta di Champions League è stata eliminata: il PSG contro il Manchester United nel 2018-19.

Nelle precedenti 10 partite casalinghe contro squadre belghe in tutte le competizioni i lusitani non hanno mai persi vincendo tutte le ultime sei, mentre il Club Brugge ha perso cinque delle sette trasferte contro squadre portoghesi in competizioni europee (2V), vincendo però quella più recente: 4-0 in casa del Porto nella fase a gironi di questa Champions League.

Champions League, dove vedere gratis Chelsea-Borussia Dortmund

Benfica-Brugge sarà trasmessa da Sky a partire dalle 21 di martedì 7 marzo, sui canali di Sky Sport Football 203 e 251 di Sky Sport, in streaming su Infinity+ e Now TV che propone il grande calcio della Serie A e della Champions League in streaming.

Chelsea-Borussia Dortmund sarà visibile in chiaro su Canale 5 sempre dalle 21 di martedì. La partita sarà trasmessa per gli abbonati Sky sui canali Sky Sport football (203 del satellite) e 252 di Sky Sport. La gara è disponibile anche su Infinity+ e Now TV.

Gli abbonati Now TV, Sky e Mediaset Infinity+ potranno vedere 121 sulle 137 partite della massima competizione europea, mentre le 16 partite che mancano dal palinsesto delle pay-tv saranno un’esclusiva Amazon Prime Video: con lo sbarco nel calcio europeo nella passata stagione, il colosso dell’e-commerce è stata la novità nel panorama Champions e anche per il 2022/23 trasmetterà in streaming le migliori partite del mercoledì, comprese nell’abbonamento per gli iscritti al servizio Prime.

