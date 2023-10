Champions, come vedere Borussia Dortmund-Milan e Celtic-Lazio gratis

Fonte: ANSA Gli attaccanti di Lazio e Milan, Ciro Immobile e Rafael Leao

Seconda giornata di gironi per le italiane impegnate in Champions League. Milan e Lazio sono attese da due trasferte complicate in casa di due club appartenenti alla nobiltà del calcio europeo: Borussia Dortmund e Celtic. In Germania i rossoneri sono già quasi obbligati a fare punti dopo lo sterile pareggio della prima giornata contro il Newcastle, in un girone proibitivo con il Paris Saint Germain favorita per il primo posto. Per i biancocelesti il pareggio acciuffato negli ultimi minuti a Roma contro l’Atletico Madrid può invece dare una spinta in più per la trasferta in Scozia, grazie all’indimenticabile gol del portiere Ivan Provedel, già entrato nella leggenda della competizione.

Borussia Dormund-Milan e Celtic-Lazio: le statistiche

Per la squadra di Maurizio Sarri, già in difficoltà evidente in campionato con soli 7 punti raccolti in altrettante giornate, la trasferta al ‘Celtic Park’ di Glasgow si prospetta come un ostacolo da non sottovalutare: negli unici due precedenti tra Celtic e Lazio, avvenuti nell’Europa League 2019/20, gli scozzesi hanno avuto la meglio sui biancocelesti sia all’andata che al ritorno.

La squadra romana inoltre non vince in Europa contro una squadra britannica da 11 partite (ultimo successo risale al marzo del 2000 contro il Chelsea battuto per 2-1). Ma d’altro canto il Celtic in Champions League ha dimostrato nella sua storia recente di non essere molto a suo agio: non vince da 11 gare e ha vinto solo una delle ultime 22 partite, nel lontano 2017 contro l’Anderlecht.

Diverso lo storico del Milan contro le squadre tedesche nella Coppa dalle grandi orecchie: i rossoneri hanno perso solo due partite delle 14 giocate contro formazioni provenienti dalla Germania, contro l’Herta Berlino nel 1999 e proprio contro il Borussia Dortmund nel 2003.

Anche se è partito male in questa Champions perdendo contro il Psg, nelle precedenti cinque campagne della massima competizione europea il BVB ha perso in casa soltanto una volta.

Champions, dove vedere Borussia Dormund-Milan e Celtic-Lazio

Celtic-Lazio si potrà vedere a partire dalle 21 di mercoledì 4 ottobre su Sky Sport 1 e Sky Sport canale 252 per gli abbonati Sky, su Infinity+ e Now TV, che propone il grande calcio della Serie A e della Champions, Europa e Conference League in streaming.

La sfida tra Borussia Dortmund e Milan sarà trasmessa su Amazon Prime video mercoledì 4 ottobre con calcio d’inizio alle 21. La partita è compresa nell’abbonamento Prime, mentre per i nuovi iscritti è possibile assistere gratuitamente all’incontro iniziando il periodo di prova di 30 giorni, al termine del quale si potrà scegliere se abbonarsi mensilmente (4,99 euro) o annualmente (49,90 euro).

Clicca qui per guardare gratis Borussia Dortmund-Milan attivando la prova gratuita di Amazon Prime. Puoi disdire quando vuoi.

La sfida è tra le 16 partite di Champions League in esclusiva Amazon Prime Video, che anche per il 2023/24 trasmette in streaming le migliori partite del mercoledì, comprese nell’abbonamento per gli iscritti al servizio Prime.

Per vedere le partite, basterà accedere all’area Prime Video, selezionare la voce ‘Sport’ nella sezione ‘Categorie’ e quindi cliccare su ‘I tuoi eventi in diretta e futuri’. In alternativa, si potrà accedere a Prime Video via app (o sull’homepage del sito di Amazon) ed entrare nell’area ‘UEFA Champions League’.

Puoi attivare gratis 30 giorni di prova gratuita cliccando qui.

I clienti Prime, oltre alla Champions League e alla consegna dei prodotti Amazon senza costi di spedizione, potranno usufruire di offerte esclusive, film e serie TV Amazon Original e oltre 2 milioni di canzoni senza interruzioni pubblicitarie.

Se siete interessati a sconti e offerte su prodotti tech, iscrivetevi a questo Canale Telegram per ricevere ogni giorno in tempo reale le migliori offerte su smartphone, smartwatch, smart TV e tutto il meglio della tecnologia.