Rivoluzione luce e gas, arriva Poste Energia: prezzi, offerte e come attivarle

Per tutti gli italiani che stanno cercando soluzioni nuove e alternative per risparmiare, arriva sul mercato energetico nazionale una grande novità. Poste Italiane ha lanciato la sua prima offerta luce e gas. Poste Energia sbarca così sul mercato libero con una proposta decisamente allettante per i consumatori.

Il lancio di Poste Energia segue l’offerta promozionale dedicata ai dipendenti per i 160 anni dell’azienda, che in pochi mesi ha raggiunto il traguardo di oltre 50 mila contratti sottoscritti, ed è accompagnato da uno spot interpretato da Mara Venier e firmato dal celebre regista Ferzan Ozpetek.

“Con il lancio di Poste Energia completiamo il processo di ampliamento della gamma di servizi ai clienti di Poste Italiane puntando sulla forza della nostra piattaforma innovativa e omnicanale” ha spiegato l’ad Matteo Del Fante. “Poste Energia è un servizio vicino alla nostra filosofia perché è trasparente, prevedibile, innovativa e sostenibile e fa leva sul fortissimo rapporto di fiducia che lega i cittadini a Poste Italiane. Si tratta di un altro passo in avanti del percorso definito nel Piano industriale 24SI Plus, con il potenziamento della strategia di azienda multi-piattaforma con business diversificato tra servizi postali e logistici, finanziari, assicurativi, di pagamento, telefonia e ora anche energia”.

Il passaporto e la carta d’identità? Si potranno chiedere alle Poste

I vantaggi dell’offerta luce e gas di Poste Italiane

Le novità sono essenzialmente 5: prezzo bloccato per ben 2 anni; facilità della sottoscrizione, per la quale è sufficiente presentare una bolletta recente; sostenibilità ambientale e consumo consapevole, puntando sull’educazione del cliente al contenimento dei propri consumi e sfruttando un’energia elettrica proveniente al 100% da fonti rinnovabili prodotte in Italia e compensando le emissioni di anidride carbonica del gas immesso al consumo; e infine un aiutino in più ai clienti.

L’offerta di Poste cerca di andare incontro ai clienti anche fornendo due possibilità diverse di pagamento:

quella tradizionale con importo variabile in base a quanto consumato nel mese

quella innovativa a importo fisso, che viene calcolato sulla base dei consumi dell’anno precedente. Quest’ultima soluzione consente al cliente di pagare lo stesso importo mensile per 12 mesi, di pianificare le spese energetiche sul bilancio familiare e di non avere sorprese in bolletta. Alla fine dell’anno, la rata viene ricalcolata per l’anno seguente, in aumento o in diminuzione, sulla base dei consumi effettivi rilevati.

Inoltre, non c’è nessun vincolo di durata: è possibile cambiare fornitore quando si vuole, senza penali.

Poste Energia: offerta luce

Con l’offerta luce di Poste scegliete per la vostra casa l’energia elettrica prodotta in Italia al 100% da fonti rinnovabili. Il prezzo dell’energia è bloccato per 24 mesi, i costi di commercializzazione e vendita sono quelli definiti da ARERA e non c’è nessun costo di attivazione né depositi cauzionali.

Ma vediamo quanto costa nel dettaglio.

Offerta Luce (condizioni economiche valide fino al 7 marzo 2023)

prezzo componente energia monorario (comprensivo di perdite) 0,290€/kWh bloccato per 24 mesi

prezzo componente commercializzazione e vendita (PCV) 69,8818€/anno

Poste Energia: offerta gas

Con Poste scegliete il gas con compensazione delle emissioni di CO2. Il prezzo della materia prima anche in questo caso è bloccato per 24 mesi, e i costi di commercializzazione e vendita sono come definiti da ARERA.

Offerta Gas (condizioni economiche valide fino al 7 marzo 2023

prezzo componente materia prima gas 1,055€/Smc bloccato per 24 mesi

prezzo componente commercializzazione e vendita fissa (QVD fissa) 67,32€/anno

prezzo componente commercializzazione variabile (QVD variabile) 0,007946€/Smc

Le altre componenti che concorrono alla spesa sono connesse ai costi trasporto gestione del contatore e oneri generali, e sono applicate nella misura definita e aggiornata dall’ARERA. Per la luce sono previsti anche i seguenti costi di dispacciamento: PD: 0,01993€/kWh e DISPbt: – 18,3418€/anno.

Il prezzo della componente di commercializzazione e vendita indicato è definito nella misura stabilita e periodicamente aggiornata da ARERA per i clienti domestici serviti in tutela; il valore riportato è quello attualmente vigente.

Poste alza gli interessi dei Buoni fruttiferi postali: quanto si guadagna

Quando e come si paga la bolletta di luce e gas con Poste

Quando si sottoscrive l’offerta, si può scegliere il giorno del pagamento tra il 25 del mese di riferimento ed il 2° del mese successivo. Se si decide di pagare tramite bollettino, il giorno scelto sarà quello della scadenza indicata in bolletta; se si sceglie il pagamento automatico, il giorno scelto sarà quello dell’addebito.

Si può anche scegliere di pagare tramite bollettino o richiedere l’addebito su conto corrente bancario o postale oppure su carta prepagata con IBAN.

La bolletta è mensile, si riceve solitamente nei primi 10 giorni del mese. Il pagamento, sia con bollettino o automatico con l’addebito su conto corrente, avrà scadenza almeno 20 giorni dopo l’emissione della bolletta. Se si sceglie l’opzione di pagamento con rata fissa, la prima bolletta arriva nel mese di attivazione della fornitura. Con l’opzione di pagamento a importo variabile, invece, la prima bolletta arriva nel mese successivo a quello di attivazione.

Come avere un decoder tv gratis con Poste

Come attivare la nuova fornitura Poste Energia

Prima di attivare una nuova fornitura, potete fare un preventivo gratuito e senza alcun obbligo, online. Attenzione però: potete sottoscrivere Poste Energia solo per forniture domestiche già attive. In questo momento Poste non gestisce ancora le prime attivazioni, né le riattivazioni (subentri) di contatori già posati: in questi casi dovrete chiedere l’attivazione a un altro operatore e poi passare a Poste Energia.

In questa fase solo le utenze domestiche private sono accettate, non le partite Iva.

Per il preventivo e l’eventuale attivazione del nuovo contratto basta seguire questi semplici passi:

cliccate su “Passa a Poste Energia”

caricate una bolletta recente: basta fotografarla o fare una scansione

ottenete un preventivo, che mostra la rata mensile e la stima della spesa annua che andreste a pagare

se il preventivo vi soddisfa, potete subito sottoscrivere l’offerta senza costi di attivazione.​

Per passare a Poste Energia e sottoscrivere il contratto ci vogliono pochi minuti. Per completare l’attivazione delle forniture con Poste Energia sono necessari da 21 a 70 giorni. I tempi dipendono da una serie di passaggi tecnici e burocratici previsti dalla normativa, e sono molto diversi a seconda del mese in cui è stato sottoscritto il contratto e da altri fattori, come ad esempio la gestione del diritto di ripensamento.

I clienti vengono comunque avvisati sempre del giorno in cui verrà effettuato il passaggio. Potrete in seguito controllare lo stato dell’attivazione dalla vostra area personale su poste.it o sull’app Postepay.

Durante la fase di attivazione delle forniture richieste non avrete nessuna interruzione di luce o gas e non è necessario alcun intervento tecnico sul contatore, né tantomeno è necessario cambiarlo.