Assicurazione auto: 6 cose da fare subito per tagliare il prezzo

Assicurazione auto, quanto mi costi. Come sappiamo, si tratta di una assicurazione obbligatoria per tutti i veicoli destinati alla circolazione stradale e il suo costo dipende da molti fattori, a partire dalla regione di residenza, passando per la classe di merito e per i chilometri percorsi annualmente. Tra i costi per mantenere un’auto, l’assicurazione gioca un ruolo fondamentale e per questo è importante scoprire come si può risparmiare sulla polizza RCA (responsabilità civile auto).

È una spesa annuale alla quale è impossibile sottrarsi se si possiede un veicolo e a volte potrebbe essere davvero molto alta e rappresentare un problema per la situazione finanziaria di ognuno di noi.

La buona notizia è che a breve arriverà una vera rivoluzione: finalmente potremo pagare solo in base a quanto consumiamo. Intanto, però, possiamo provare a risparmiare. Vediamo di capire meglio come.

Assicurazione auto: come funziona e quanto costa

L’RCA è obbligatoria per poter circolare regolarmente con il proprio mezzo. Diversamente, si rischiano pesanti sanzioni, oltre che il sequestro dell’auto.

Sottoscrivendo un contratto assicurativo si ottiene ampia copertura nel caso in cui un evento accidentale dovesse coinvolgere beni, persone e animali. Il premio assicurativo viene definito dalle varie compagnie in base alle probabilità di provocare incidenti con il mezzo interessato.

L’importo è anche legato alla residenza del conducente, oltre che a diverse variabili, come la classe di merito, il massimale e la presenza di garanzie aggiuntive, come ad esempio la copertura per furto e incendio.

Secondo un’indagine del 2022 di Segugio.it, il prezzo medio per l’assicurazione auto è di 353 euro l’anno. Numeri in calo, del 2,1% su base annua. E se si fa un confronto rispetto a 8 anni fa, è evidente che il prezzo si sia abbassato di ben 135 euro (-27,7%). Attualmente, la metà degli assicurati paga meno di 316 euro e solo il 10% di meno di 186 euro.

Cambiare assicurazione? Si può…

Sono diversi i consigli da seguire per stipulare un contratto assicurativo conveniente. La prima cosa da fare è cercare di comparare le varie proposte al fine di trovare quella in linea con le specifiche esigenze.

Bisogna infatti considerare che in Italia operano oltre 40 società assicurative che modificano costantemente le tariffe e offrono anche interessanti promozioni. I prezzi variano di continuo, per questo molte volte cambiare assicurazione potrebbe rivelarsi la scelta giusta. Spesso le compagnie online hanno prezzi molto competitivi e si può arrivare a risparmiare anche 300 euro l’anno.

L’assicurazione auto si può detrarre dalla Dichiarazione dei redditi? Importi e simulazioni

Assicurazione auto: occhio ai servizi da includere

A volte, quando fai un preventivo per la polizza auto, il prezzo può variare a seconda dei servizi che decidi di inserire. Ad esempio, alcune compagnie includono il supporto con carro attrezzi in caso di problemi, mentre altre lo fanno pagare a parte. Altre ancora, invece, offrono optional come scatola nera (qui quanto si risparmia con questo tipo di assicurazione) e tracciamento Gps.

Se vuoi ottenere un prezzo più basso e risparmiare sull’assicurazione della tua vettura, devi analizzare con cura i servizi proposti. Inserisci nella polizza solo quelli che ti interessano davvero e che reputi possano essere utili. Se noti che ci sono alcuni servizi inutili o poco efficaci, controlla se si possono annullare. In questo modo potrai ottenere una detrazione sul prezzo finale da pagare.

Legge Bersani: cos’è e come può aiutare per risparmiare

La Legge Bersani è un ottimo strumento che puoi utilizzare per risparmiare sull’assicurazione di una seconda auto. Puoi infatti far acquisire a un veicolo appena acquistato direttamente la classe di merito di un’altra auto dello stesso nucleo familiare. Puoi godere di questa legge se il veicolo che devi assicurare ha una classe di merito inferiore a quello già assicurato.

Si può beneficiare della legge Bersani nel caso in cui:

il proprietario dell’auto da assicurare e quello dell’auto già assicurata coincidono;

il proprietario dell’auto da assicurare è un familiare convivente, risultante nello stato di famiglia del proprietario dell’auto

già assicurata;

se due veicoli sono intestati alla stessa persona fisica, è possibile unificare la classe di merito, ciò non vale per le aziende.

Purtroppo non è possibile trasferire la classe di merito da un’auto a una moto.

Assicurazione auto: scegliere il pagamento adeguato

I contratti di assicurazione possono avere una durata variabile, ma quelli annuali richiedono un investimento minore, per cui vale la pena valutare l’acquisto di una copertura a lungo termine.

Anche perché il pagamento annuo consente di risparmiare qualche decina di euro rispetto alla rateizzazione trimestrale o semestrale, che comportano quasi sempre degli oneri aggiuntivi. Saldare in modalità frazionata implica un aumento pari al 7% rispetto all’importo di listino.

Assicurazione auto: compagnie dirette

Negli ultimi anni alle compagnie assicurative tradizionali si sono affiancate quelle dirette. Si tratta di società che non hanno sedi fisiche o agenzie sul territorio nazionale ma operano soltanto online. Le compagnie dirette, inoltre, fanno capo direttamente ai grandi gruppi assicurativi. Questo significa che possono offrire ottime garanzie e una professionalità consolidata nel tempo.

In Italia le più importanti sono Dialogo (del gruppo UnipolSai), Direct Line, OnLife e Genialloyd (del gruppo Allianz), Genertel (del Gruppo Generali), Linear (del gruppo Unipol) e Zurich Connect (del gruppo Zurich Italia).

Queste compagnie sono sicure e spesso riescono ad offrire prezzi vantaggiosi per la polizza auto poiché abbattono i costi di gestione di una sede fisica. In alcuni casi potrai anche approfittare di promozioni a tempo limitato volte ad attirare nuovi clienti.

Occorre segnalare inoltre che un contratto assicurativo online offre le stesse garanzie di quello sottoscritto con le modalità tradizionali. A qualcuno potrebbe mancare il confronto diretto con l’agente per chiedere eventuali delucidazioni, ma negli ultimi anni molte società assicurative online offrono un puntuale servizio di assistenza via chat o telefonico, per ottenere ogni utile informazione e trovare il prodotto assicurativo più adatto alle specifiche esigenze.

Assicurazione auto e mobilità elettrica: come cambierà il mercato

Assicurazione auto: trovare opinioni online

Una volta identificati i preventivi che sembrano più convenienti, si consiglia sempre di leggere le opinioni online, ovvero i pareri che altri assicurati hanno pubblicato al fine di aiutare gli utenti in cerca di una buona polizza.

Dare uno sguardo alle testimonianze diventa fondamentale per scoprire il livello di gradimento riscontrato, quindi in definitiva per comprendere quanto un determinato pacchetto assicurativo possa fare o meno al proprio caso. Le recensioni riportano dati preziosi sull’affidabilità delle compagnie, quindi sulla qualità del servizio di assistenza in fase pre e post vendita.