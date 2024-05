Le assicurazioni per le calamità naturali possono costituire un valido salvagente economico quando un'alluvione danneggia un immobile di proprietà

Torna alla ribalta l’obbligo di assicurazione per le calamità naturali. Gli imprevisti causati dal maltempo sono assurti agli onori della cronaca, sfortunatamente, proprio in questi giorni, a un anno esatto dagli eventi tragici avvenuti in Emilia Romagna nel mese di maggio 2023. Il maltempo si è abbattuto sul Nord Italia: le piogge incessanti hanno creato svariate esondazioni, tanto da costringere i Vigili del Fuoco a effettuare 724 interventi nell’arco di 24 ore.

Ma è possibile proteggersi, in qualche modo dagli imprevisti del maltempo? Almeno dal punto di vista economico? La strada da seguire in questo caso è quello di stipulare un’assicurazione per le calamità naturali. Vediamo di che si tratta e quale costo potrebbe avere.

Assicurazione per le calamità naturali

L’assicurazione per le calamità naturali è una soluzione che può essere aggiunta alla classica assicurazione casa. Serve a proteggere e a risarcire i proprietari degli immobili, nel caso in cui dovessero aver subito dei danni materiali causati direttamente da dei fenomeni atmosferici particolarmente violenti.

Al contrario di quanto avviene in Italia, le formule assicurative a tutela dalle calamità naturali è una soluzione particolarmente diffusa all’estero, soprattutto in quei paesi che sono colpiti maggiormente dagli eventi atmosferici più violenti.

Ultimamente, però, anche in Italia questi fenomeni stanno diventando sempre più frequenti. Questo è il motivo per il quale si sta alzando sempre di più l’attenzione su questo tipo di prodotto.

Cosa coprono le assicurazioni per le calamità naturali

Generalmente l’assicurazione per le calamità naturali è una soluzione aggiuntiva all’assicurazione casa base, che è relativa ai danni ai beni, come, per esempio, quella che tutela dall’azione meccanica dei fulmini. E ha lo scopo di andare ad aggiungere delle specifiche garanzie che sono strettamente legate agli eventi atmosferici più violenti che potrebbero capitare. Tra i quali rientrano anche le alluvioni e i terremoti.

Attraverso questo tipo di polizza, la compagnia assicurativa si prende un impegno ben preciso: risarcisce – in base alle condizioni che sono state previste nel contratto – i danni materiali diretti che sono stati causati dai seguenti eventi atmosferici:

trombe d’aria;

uragani;

bufere;

tempeste;

forti venti;

grandinate.

Il risarcimento scatta nel momento in cui gli eventi siano riscontrabili su una pluralità di beni, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano assicurati o meno.

L’assicurazione per le calamità naturali include anche i danni materiali che l’acqua può provocare all’interno dell’immobile. Stiamo parlando dei cosiddetti danni causati da bagnamento, che vengono causati direttamente dalla violenza delle precipitazioni atmosferiche attraverso delle lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti.

I proprietari degli immobili hanno la possibilità di allargare ulteriormente la tutela del proprio immobile aggiungendo delle garanzie opzionali, come quella sui pannelli solari e su quelli fotovoltaici. Ma anche quelle:

per proteggere gli oggetti fragili , come serramenti, vetrate e lucernari, dalla grandine;

, come serramenti, vetrate e lucernari, dalla grandine; la protezione dai sovraccarichi di neve.

È possibile, inoltre, proteggere il proprio immobile dai seguenti eventi catastrofici:

terremoti;

alluvioni;

inondazioni;

allagamenti;

bombe d’acqua.

Preso atto che è presente una grande varietà di fenomeni atmosferici che possono essere inclusi all’interno di un’assicurazione per le calamità naturali, nella maggior parte dei casi, quando avviene un sinistro, l’indennizzo viene pagato applicando una franchigia – se questa è prevista dal contratto – e nel limite del massimale previsto per ogni caso specifico.

Il massimale assicurativo, nella maggior parte dei casi, prevede un limite di indennizzo che può variare tra il 50% e il 100%.

La denuncia in caso di danni

Per poter ottenere l’indennizzo dall’assicurazione il diretto interessato deve effettuare una denuncia, all’interno della quale deve essere descritto quanto accaduto. Perché la compagnia possa gestire in maniera corretta la pratica è necessario indicare la data, il luogo e la causa presunta dell’evento. Ed è necessario descrivere le conseguenze che lo hanno determinato.

All’interno della denuncia devono essere contenuti anche gli estremi anagrafici delle persone danneggiate e i dati degli eventuali testimoni. A seconda delle varie garanzie richieste, sono previsti degli specifici obblighi in caso di sinistro.

Cosa è importante sapere

Per poter percepire un corretto risarcimento nel momento in cui si verifica un evento atmosferico è sempre opportuno, nel momento in cui si stipula un’assicurazione casa, fare delle dichiarazioni veritiere. E che, soprattutto, siano esatte e complete.

Nel periodo in cui l’assicurazione per le calamità naturali è in vigore, inoltre, è necessario comunicare in forma scritta ogni cambiamento che comporti delle variazioni del rischio che è stato assicurato.

Assolvere questo obbligo è indispensabile, perché potrebbe far perdere il diritto a ottenere l’indennizzo nel momento in cui si dovesse verificare il sinistro.

Assicurazione per le calamità naturali: a chi conviene

L’assicurazione per le calamità naturali conviene ai soggetti che vivono in zone a rischio, dove il rischio che i fenomeni climatici violenti ed è alto.

Questo tipo di soluzione, inoltre, può essere vantaggiosa a quanti sono proprietari di immobili di pregio.

Quanto costa sottoscrivere la polizza

Ovviamente la sottoscrizione di un’assicurazione per le calamità naturali ha un costo. In Italia il 44% del patrimonio immobiliare civile è coperto dal rischio incendio, ma solo il 5,3% da quello derivante dalle catastrofi naturali.

Il costo di questi tipi di polizza è determinato da una serie di fattori, tra i quali rientrano:

il rischio sismico registrato nella zona in cui si abita;

le condizioni dell’edificio;

l’esistenza o meno di una certificazione antisismica dell’immobile;

l’anno di costruzione del fabbricato.

È bene precisare che non tutti gli immobili possono essere assicurati per le calamità naturalii. Da questi tipi di garanzie sono esclusi i seguenti immobili:

quelli che risultano essere abusivi ai sensi delle vigenti norme in materia urbanistico-edilizia;

quelli non sono conformi alle norme tecniche di legge o a eventuali disposizioni locali relative agli edifici in zona sismica o soggetti ad alluvioni alla data di costruzione degli stessi.

In sintesi

L’assicurazione per le calamità naturali è una garanzia aggiuntiva alla classica assicurazione casa, che serve a proteggere l’immobile da eventuali alluvioni, terremoti o altri tipi di catastrofi. È direttamente il proprietario dell’immobile a scegliere quale tipo di rischio assicurare.

Il costo della polizza varia in base al tipo di tutela richiesto, alla collocazione dell’immobile e alle sue caratteristiche oggettive.