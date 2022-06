Superbonus 110%, cosa cambia per lavori trainanti e trainati

Fonte: 123RF

Il superbonus 110% spetta anche se le spese per i lavori trainati sono sostenute da un soggetto diverso da quello che paga i lavori trainanti. Lo ha specificato l’Agenzia delle Entrate analizzando la situazione di un appartamento condominiale in proprietà indivisa tra due fratell, oggetto di lavori trainanti (parti comuni condominiali) e lavori trainati (sull’appartamento). Ecco le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate.

Superbonus 110%, interventi trainati e trainanti anche con soggetti diversi

L’Agenzia delle Entrate, nel corso di Telefisco, ha analizzato la situazione in cui un appartamento condominiale in proprietà indivisa tra due fratelli è oggetto di lavori trainanti (parti comuni condominiali) e lavori trainati (sull’appartamento). Secondo l’Agenzia delle Entrate, entrambi i soggetti possono beneficiare del superbonus con riferimento alle spese sostenute da ognuno, fermo restando il rispetto dei massimali di spesa nonché delle altre condizioni richieste. Non solo: l’Agenzia delle entrate ha precisato inoltre che il superbonus spetta anche per gli interventi eseguiti sull’appartamento che fa parte di un condominio. “A fronte di spese per interventi trainanti realizzati sulle parti comuni di un edificio in condominio sostenute da un contribuente e di spese sostenute dal coniuge per interventi trainati realizzati sulla singola unità immobiliare, entrambi i soggetti possono fruire del superbonus con riferimento alle spese da ciascuno sostenute“.

Superbonus 110%, quali sono i lavori trainanti

Ricordiamo che i lavori trainanti sono quelli necessari e indispensabili per poter beneficiare del superbonus. Sono quelli che riguardano la riqualificazione energetica, oppure l’adozione di misure antisismiche: per i lavori di efficientamento energetico bisognerà dimostrare, tramite l’attestato di certificazione energetica, di aver migliorato il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, oppure, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

I lavori trainanti sono:

isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. Il massimale di spesa è pari a 60mila euro per ciascuna unità immobiliare interessata;

interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici o alla microcogenerazione. Il beneficio si applica anche sulle spese per smaltimento e bonifica dell'impianto sostituito. Il massimale di spesa è 30mila euro per ciascuna unità immobiliare interessata.

sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici o alla microcogenerazione. Il beneficio si applica anche sulle spese per smaltimento e bonifica dell'impianto sostituito. Il massimale di spesa è 30mila euro per ciascuna unità immobiliare interessata.

Superbonus 110%, quali sono i lavori trainati

Gli interventi trainati sono ammessi alla maxi detrazione solo se eseguiti congiuntamente ad almeno un intervento trainante. Sono quelli per l’efficienza energetica ossia i lavori di riqualificazione energetica effettuati su edifici esistenti oppure quelli effettuati sull’involucro esterno di un edificio esistente. Tra i lavori per l’efficienza energetica rientrano: